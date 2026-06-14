בקשה לביזיון בית המשפט נגד יריב לוין: "מפר באופן בוטה פסק הדין"

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (א') בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט נגד שר המשפטים יריב לוין. זאת לאחר ששופטי בג"ץ קבעו כי על לוין לפעול למינוי שופטים בכל בתי המשפט המחוזיים בארץ "ללא שיהוי", אך לוין פרסם, בשלב זה, מועמדים רק לבתי המשפט בבאר שבע וחיפה, שבהם יש מחסור חמור במיוחד. בעתירה נטען כי "לוין מפר באופן בוטה את פסק הדין".

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יש לציין כי על פי הנוהג, שלושה חודשים לפני הבחירות הוועדה לבחירת שופטים אינה מתכנסת, ו-45 ימים לפני הבחירה בשופטים יש לפרסם את שמם ברשומות. כך שהתנהלות לוין מובילה לכך שיהיה קושי למנות שופטים. הוועדה מתוכננת להתכנס למנות שופטים לבתי משפט השלום ב-28 ו-30 ביוני וכן ב-1 ביולי.

הליך לפי פקודת ביזיון בית משפט נועד לאכוף החלטות שיפוטיות. מדובר במהלך חריג ביותר, שבו בית המשפט יכול לחייב בקנס ואף במאסר במקרי קיצון. במקרה הנוכחי מבקשת התנועה לאיכות השלטון לכפות על לוין לציית באופן מיידי לפסק הדין שניתן על ידי הרכב השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ. פסק הדין קבע פה אחד כי על שר המשפטים לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים "ללא שיהוי נוסף", תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה - אשר לגביהם נקצב מועד עד 8.6.2026 - ולכנס את הוועדה בהקדם האפשרי, בשל מועד הבחירות הצפוי.

בג"ץ צפוי לקבל את תגובתו של לוין ולקיים דיון בעניין. בית המשפט אינו צפוי להפעיל את האמצעים הקיצוניים לפי פקודת בזיון בית משפט. במידה שיחליט להתערב, ינסה בית המשפט להביא את לוין לקיים את ההחלטה בדרך של קביעת מועד לפרסום שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה.

מחדל שמערכת המשפט משלמת את מחירו

לדברי עו"ד יעל בלוך מהתנועה לאיכות השלטון: "שבועיים לאחר פסק הדין החד והברור של בית המשפט העליון, שר המשפטים ממשיך באותו מחדל ששנים מערכת המשפט משלמת את מחירו, וממשיך להימנע מקידום מינוי שופטים בבתי המשפט המחוזיים".

בבקשה שהוגשה לבג"ץ נטען כי מדובר במקרה מובהק של ביזוי פסק דין שיפוטי. במשך כשלוש שנים מתנהלים הליכים ממושכים שמטרתם להביא את השר לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולמנות שופטים בערכאות השונות. בית המשפט עצמו קבע בפסק הדין כי הצורך במינוי שופטים הוא "בהול", וכי "הדחיפות במינויים לבתי המשפט המחוזיים היא מובהקת" - במיוחד לנוכח מועד הבחירות המתקרב והמגבלות שעלולות לחול על אפשרות לבחור בשופטים בעקבותיו.

כיום עומדים כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, ועד סוף שנת 2026 צפויים להתפנות כ-15 תקנים נוספים. בסך הכול, כאשר מביאים בחשבון את ההשפעה של קידום שופטים בתוך המערכת, הוועדה נדרשת לאייש כ-150 תקנים - 15% מסך כל תקני השפיטה במערכת בתי המשפט.