בג"ץ מורה ללוין: מנה שופטים לבתי המשפט המחוזיים

בית המשפט העליון קבע בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב כי על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה.

פסק הדין ניתן לאחר שבמשך שנה וחצי לוין סירב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים - זאת למרות שהחוק קובע כי ניתן למנות שופטים ברוב רגיל.

בג"ץ קבע כי בתקופה זו "נוצר מחסור חמור בשופטים בכלל ערכאות הרשות השופטת, אשר הביא לפגיעה קשה ביכולתה של מערכת בתי המשפט להבטיח את אכיפת החוק וליתן שירות איכותי ויעיל לציבור הרחב. זאת בפרט בשל הגידול המשמעותי שחל במספר ההליכים המתנהלים לפני בתי המשפט השונים בעקבות המלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר 2023".

ההחלטה התקבלה לאחר שלוין סירב לבקשת השופטים למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. לצד זאת הוא פרסם מועמדים לחלק מבתי משפט השלום. לוין גם הודיע על כוונתו לכנס את הוועדה לצורך בחירה בנשיאי בתי משפט השלום לבתי המשפט המחוזיים לאחר שתסתיים תקופת כהונתם. לוין הודיע לבג"ץ כי בלוח הזמנים שנוצר, בראי מועד הבחירות הצפוי, אין באפשרותו לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים מחוזיים.

מחסור חמור בשופטים

על-פי נתוני הנהלת בתי המשפט, בעת הנוכחית עומדים כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון; ועד לסוף שנת 2026 צפויים להתפנות כ-15 תקנים נוספים בבתי משפט השלום והמחוזיים. כאשר מביאים בחשבון שקידומו של שופט בתוך המערכת גורר אחריו הצורך במינוי של מחליף תחתיו, מספר התקנים של שופטים ורשמים אותם נדרשת הוועדה לאייש עומד על כ-150 בכלל המערכת. מדובר בכ-15% מסך כל תקני השפיטה במערכת בתי המשפט.

השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ קבעו כי "למרות מציאות קשה זו, במשך תקופה ארוכה שר המשפטים סירב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים".

בית המשפט העליון קבע כי לנוכח המחסור החמור בשופטים בבתי המשפט המחוזיים, בדגש על בתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, כמו גם העלייה במספר ההליכים המתנהלים בערכאות אלה, קיים צורך אקוטי בכינוס הוועדה לבחירת השופטים על-מנת להבטיח איוש התקנים החסרים בבתי המשפט המחוזיים.

בהינתן צורך זה, ובשים לב למועד הבחירות המתקרב, נקבע כי על השר לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה - עד ליום 8.6.26, ולכנס את הוועדה לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט המחוזיים בהקדם האפשרי, בראי מועד הבחירות הצפוי.

השופטים גם ציינו כי קיים קושי משמעותי בכך שבית המשפט העליון פועל במחסור של שופטים במשך כמעט שלוש שנים. כתוצאה מכך, ויחד עם העלייה במספר ההליכים המטופלים בבית המשפט העליון, הם ציינו כי "נגרמת פגיעה קשה ביכולתו של בית המשפט למלא בצורה ראויה את התפקידים המוטלים עליו". לאור זאת, צוין כי "טוב יעשו שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון".