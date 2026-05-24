בג"ץ דן בשעה זו שוב בעתירה לחייב את שר המשפטים יריב לוין למנות שופטים. זאת לאחר שמינואר 2025 לא מונו שופטים, ויש תקנים לא מאוישים ברוב בתי המשפט בארץ.

"השר מודה שצריך למנות למחוזי"

ראש ההרכב, השופט עופר גרוסקופף, הודיע כי הוא מבקש להתמקד בסירובו של לוין למנות שופטים קבועים לבתי המשפט המחוזיים, ובפרט לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, שם המחסור גדול במיוחד.

השופט גרוסקופף אמר לעורך דינו של לוין: "כאשר יש צורך למנות, צריך לכנס את הוועדה, גם אם אין קונצנזוס. הרצון של השר להשיג קונצנזוס יכול להביא לעיכוב, אבל היו"ר צריך להביא להכרעה של הרוב".

גרוסקופף הוסיף: "אין מחלוקת שיש צורך במינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה. השר מודה שצריך למנות למחוזי. למה הוא לא מכנס את הוועדה?".

השופטים גם תהו על ההחלטה של לוין שלא לפרסם מועמדים לבתי משפט השלום תל אביב ומרכז. השופטת גילה כנפי-שטייניץ אמרה: "מספר המשרות לאיוש בשלום מרכז הוא 12 משרות. למה נבחרו צפון, דרום וחיפה?".

ראש ההרכב גרוסקופף גם תהה מדוע ניתן היה לבצע עבודת מטה לגבי המינויים לערכאות מסוימות, בעוד שלבתי המשפט המחוזיים לא נעשתה עבודת הכנה.

עו"ד ציון אמיר, המייצג את שר המשפטים לוין, אמר: "השר העמיק בצרכים. הוא פגש נשיאים של בתי המשפט והגיע למסקנה שלבתי המשפט לנוער ותעבורה יש צורך קריטי".

אמיר הוסיף כי לוין ממשיך בעבודת המטה. "השר לא מחליט לפרק מערכות ולשנות את הסדר התקין. אי-אפשר להתעלם ממינוי כמעט 200 שופטים בקדנציה. להתערב זה לשלול ממנו את הסמכויות".

לוין פרסם מועמדים רק לחלק מבתי המשפט

הדיון מתקיים לאחר שהשופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ הורו בתחילת החודש ללוין להודיע להם מתי יפרסם את המועמדים לבתי המשפט המחוזיים והשלום. לאחר הדיון לוין פרסם את המועמדים לחלק מבתי המשפט - אך לא לכל בתי המשפט המחוזיים ולשלום תל אביב ומרכז.

לאור הדרישה בחוק לפרסם את השמות 45 ימים לפני כינוס הוועדה לבחירת שופטים, והבחירות הקרבות (לא ניתן למנות שלושה חודשים לפני הבחירות שופטים) - נותר מעט מאוד זמן למנות שופטים בממשלה הנוכחית.

העתירה הוגשה בשנה שעברה על-ידי התנועה לאיכות השלטון. בפברואר הוציא בג"ץ צו על-תנאי ללוין כדי שינמק מדוע הוא לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים.

לוין, המיוצג על-ידי עו"ד ציון אמיר, מבקש לדחות את העתירה. הוא טוען כי בכוונתו למנות שופטים לחלק מבתי המשפט, וכי לא ניתן לגבש רשימת מועמדים למחוזי בפרק זמן מהיר. יש לציין כי לוין מסרב למנות שופטים בהתאם לרוב הנדרש בחוק (רוב רגיל), ודורש רוב של כל חברי הוועדה. בדרך זו אישורו נדרש לכל מינוי, לצד יתר חברי הוועדה.

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, והנהלת בתי המשפט ביקשו משופטי בג"ץ לחייב את לוין להביא למינוי שופטים. הם ציינו כי קיים מחסור של שופטים בבתי המשפט, וכי לוין פועל לאיוש תקנים באופן שרירותי, שלא בהתאם לצורכי בתי המשפט.