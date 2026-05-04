ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט בג"ץ ללוין: עדכן עד יום חמישי על מועד למינוי שופטים למחוזי ולשלום
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מינוי שופטים

בג"ץ ללוין: עדכן עד יום חמישי על מועד למינוי שופטים למחוזי ולשלום

ההחלטה התקבלה בעקבות הדיון שנערך אתמול בעתירת התנועה לאיכות השלטון בנושא • שר המשפטים לוין סירב בשנה האחרונה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ולאחרונה הודיע כי יכנס אותה לשם בחירת שופטים לערכאות משפחה, נוער ותעבורה - אך לא לצורך מינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום

ניצן שפיר 11:55
שר המשפטים יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
שר המשפטים יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

בג"ץ קבע כי שר המשפטים יריב לוין יעדכן את בית המשפט עד ליום חמישי הקרוב, 7 במאי, מתי בכוונתו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים.

היועמ"שית להרצוג: מוכנה לקיים שיח על הסדר טיעון לנתניהו
שופטי העליון: תקני השופטים שלוין הוסיף מנותקים מצורכי המערכת

ההחלטה התקבלה בעקבות הדיון שנערך אתמול (א') במסגרת עתירת התנועה לאיכות השלטון המבקשת לחייב את לוין לכנס את הוועדה ולמנות שופטים. לוין סירב בשנה האחרונה לכנס את הוועדה, ולאחרונה הודיע כי יכנס אותה לשם בחירת שופטים לערכאות מסוימות (משפחה, נוער ותעבורה) - אך לא לצורך מינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום.

השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ הדגישו בדיון את המחסור בשופטים בכל הערכאות ואת הצורך למנות שופטים בהקדם - ולא רק בערכאות שבחר לוין. השופט אלכס שטיין אמר אתמול בדיון: "הפשע משתולל, וצריך שופטים".

עמדת השר לוין היא שהמינויים יתבצעו רק בהסכמה של כל חברי הוועדה לבחירת שופטים, וזאת למרות שהחוק קובע רוב רגיל, למעט שופטים לבית המשפט העליון הדורשים רוב מיוחד.

יש לציין כי בשל הבחירות הצפויות בסוף אוקטובר, לא ניתן למנות שופטים החל מ-27 ביולי, מאחר שהוועדה לבחירת שופטים לא מתכנסת שלושה חודשים לפני הבחירות. כמו כן, החוק קובע כי יש לפרסם ברשומות את שמות המועמדים 45 ימים לפני הדיון בוועדה, ולכן סד הזמנים לחוץ מאוד. אם לא ייבחרו שופטים בקרוב, המינויים הבאים יידחו בחודשים רבים.

ח"כ קארין אלהרר, חברת הוועדה לבחירת שופטים, אמרה אתמול כי לוין בוחר בכוונה שלא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, מאחר שאין רוב למועמדים אותם הוא מבקש לקדם; וכי התנהלותו פוגעת בציבור.