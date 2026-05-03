בג"ץ דן הבוקר בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון המבקשת לחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי לאפשר מינוי שופטים חסרים בכל הערכאות. זאת בהמשך לצו על תנאי שהוצא בפברואר השנה. השופט אלכס שטיין התייחס בדיון למחסור בשופטים ואמר "הפשע משתולל וצריך שופטים".

לוח זמנים קצר

לוין הודיע קודם לדיון כי יכנס את הוועדה לצורך בחירת שופטים לערכאות מסוימות, אך הוא מסרב למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים נוכח היעדר רוב למועמדים בהם הוא מעוניין, לאחר שלא הגיע להסכמות עם חברי הוועדה. לוין מעוניין לקדם בין היתר את השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום מרכז.

ראש ההרכב, השופט עופר גרוסקופף הבהיר בדיון "אנחנו רוצים לראות תוצאות" ולחץ על בא כוחו של שר המשפטים עו"ד ציון אמיר למסור לוח זמנים לפרסום מועמדים וכינוס הוועדה לצורך מינוי שופטים לבית המשפט המחוזי.

אמיר הודיע כי עד ה-10 במאי יפורסמו ברשומות שמות השופטים לערכאות תעבורה משפחה ונוער, אך לא למחוזי. הצורך בפרסום לרשומות נועד כדי לעמוד בדרישת החוק לפרסם מועמדים 45 ימים לפני. לא ניתן למנות שופטים 3 חודשים לפני הבחירות, מאחר והוועדה לא מתכנסת בתקופה זו. כך שהחל מ-27 ליולי לא ניתן יהיה למנות שופטים.

גרוסקופף אמר בדיון בכל הנוגע למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים: "לוח הזמנים קצר מאוד. יש בחירות בסוף אוקטובר. מטריד אותי המינויים בבתי משפט המחוזיים. בבאר שבע חסרים 7 שופטים ונשיא". גרוסקופף הוסיף: "יש לנו בית משפט מחוזי בבאר שבע ש-25% ממנו לא מאוייש. זה מחוז מוכה פשיעה. אם השר אומר ללא דיחוי אנחנו מבקשים לדעת מה זה ללא דיחוי".

גרוסקופף: "הפוליטיקה של הוועדה לא מעניינת אותי"

אמיר השיב כי אין אף בית משפט שנמצא בשיתוק. "לוין לא יוכל להרכיב רשימת מועמדים בפרק זמן כזה מהיר. הניסיון של ביהמ"ש להיות פרקטי ולדחוף במהירות האפשרית זה לא פשוט. הוא לא סרבן הוא אומר שרוצה לקדם". עוד נטען כי הניסיון לתאר את לוין כמי שלא מעוניין למנות שופטים שגוי. אמיר הוסיף שהיתה רשימה מוסכמת וההסכמה התפוצצה על ידי נציגת לשכת עורכי הדין. על כך השיב גרוסקופף: "הפוליטיקה של הוועדה לא מעניינת אותי. האשמות לא עוזרות לאף אחד".

למרות לחץ מצד שופטי בג"ץ, אמיר עמד בסירוב למסור מועד בו יפורסמו מועמדים ותתכנס הוועדה בכל הנוגע לבתי המשפט המחוזיים. לוין הציע את מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל כמי שיקצוב לוח זמנים לפרסום שמות מועמדים.

החלטה תתקבל בהמשך.