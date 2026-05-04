היועמ"שית להרצוג: מוכנה לקיים שיח על הסדר טיעון עם נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיע אמש (א') בחצות ליועצת המשפטית של בית נשיא המדינה עו"ד מיכל צוק-שפיר כי היא "נכונה לקיים שיח עם ההגנה על הסדר טיעון ראוי". עם זאת הוסיפה כי "לא יהיו תנאים מקדימים ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט".

היועמ"שית ציינה כי בשלב זה אין בכוונתה להתייחס "לסוגיות נוספות, ובהן מתכונות השיח, אופן השיח ומיקומו".

בשבוע שעבר הזמין נשיא המדינה את נציגי ראש הממשלה נתניהו והיועמ"שית לדון בהסדר טיעון בתיקי האלפים. על פי הודעת בית הנשיא, המגעים נועדו "לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, ומהווים שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה".

הרצוג ביקש מהצדדים תשובה עד אתמול אך סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, טרם השיב להזמנת הנשיא.

במקביל שוב בוטל הדיון במשפטו הפלילי של ראש הממשלה הבוקר, בו היה אמור להמשיך להעיד. סנגורו של נתניהו פנה הבוקר לבית המשפט וביקש לבטל את הדיון בשל לוז ביטחוני- מדיני.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.