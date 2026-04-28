נשיא המדינה, יצחק הרצוג, זימן את הצדדים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בניסיון להגיע להסכמות בטרם יקבל החלטה בבקשת החנינה.

היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד מיכל צוק, פנתה הערב (ג') לצדדים. לדבריה, מדובר בהליך שמטרתו לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד, טרם קיום דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו "להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה".

עוד הובהר כי עצם ההיענות להזמנה אינה מהווה הסכמה או אישור מצד מי מהצדדים לכל עניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט.

במכתב ששלחה ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליט המדינה ולעו"ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, ציינה צוק כי הרצוג "סבור כי בטרם תישקל הפעלת סמכותו בכל הקשור לבקשה שהוגשה בעניינו של ראש הממשלה, יש למצות את האפשרות לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות. דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיח מאחה שסופו בהסדר".