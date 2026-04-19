שופטי העליון: תקני השופטים שלוין הוסיף מנותקים מצורכי המערכת

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה נעם סולברג והשופטת דפנה ברק־ארז השיבו היום (א') לשר המשפטים יריב לוין, בעקבות הכרזתו כי ימנה שופטים לבתי המשפט למשפחה, תעבורה ונוער בלבד, כשהוא ממשיך לסרב למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים ולעליון.

שופטי העליון ציינו כי החלטתו של לוין נעשתה מבלי שקיים עבודת מטה סדורה, וכי התקנים עליהם החליט "מנותקים לחלוטין מצורכי המערכת והשטח" ולא נותנים מענה לצרכים אקוטיים אחרים, דוגמת תחום המעצרים.

השופטים ציינו כי חסרים שופטים בבתי המשפט המחוזיים, נשיאים לבתי המשפט המחוזיים ועוד. לטענתם, לוין עשה שימוש לרעה בסמכותו כאשר הטיל וטו על מועמדים שונים ועל הצבעות בוועדה. "למרות שהחור אינו מעניק לך יותר מקול אחד בוועדה, עשית שימוש לרעה בסמכותך, ובאיצטלה של הסכמה רחבה, הטלת וטו שאינו בסמכותך".

בסוף השבוע הודיע שר המשפטים כי הוועדה לבחירת שופטים תכונס ב־7 ביוני, לראשונה מאז ינואר 2025. לוין הודיע כי הוא מגדיל את מספר התקנים לבתי המשפט למשפחה, נוער ותעבורה בשל העומס, ולשם כך יכנס את הוועדה, כאשר אין בכוונתו למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים ולעליון למרות המחסור.

ברקע מתנהל דיון בבג"ץ אשר הורה ללוין לנמק מדוע אינו מכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לוין הבהיר כי לא יקדם שופטים לבית המשפט העליון, שבו חסרים 4 מתוך 15 שופטים. הרקע לסירובו של לוין למנות שופטים הוא בדרישתו למנות את ד"ר רפי ביטון ואת ד"ר אביעד בקשי, שאינם זוכים לרוב הדרוש בוועדה.

הנשיא עמית ציין במכתבו ללוין כי הוא קיים שיחות על כלל נשיאי המערכת, וכי לא זו מפת הצרכים המערכתית שתיתן מענה לצורכי האזרח. "העיכוב במינוי שופטים לבתי המשפט כולם - ולא אך אלה שבחרת לציין במכתבך - פוגעים בשירות לאזרח, ואין הסבר סביר לסירובך למנות שופטים לכלל הערכאות הדיוניות".