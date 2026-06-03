"פוצצתי את זה כי נמאס לי": המשבר החשאי של ישראייר בסלובניה נחשף

דרמה אווירית התרחשה הבוקר (ד'), כאשר מטוס של ישראייר שהיה אמור לנחות בלובליאנה, בירת סלובניה, נאלץ לשנות את מסלולו ולנחות בזאגרב שבקרואטיה. כעת מתברר כי לא מדובר באירוע נקודתי, אלא במשבר מתמשך שמלווה את החברה כבר כשבועיים. הסיבה, ככל הנראה: התנגדות נחרצת של השלטון המקומי לקו שמובילה ממשלת ישראל.

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"בפעם הראשונה אמרו לנו שהטיסה לא מאושרת בגלל פרופיל אבטחה", אומר מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס. "אז הפעלו את הטיסה בפרופיל אבטחה אחר, וגם זה לא אושר. בשלב הזה הפעלנו את הטיסה בקוד של חברת תעופה זרה (חברת טרייד איר, המשתפת פעולה באופן הדוק עם ישראייר, א"פ). הצלחנו לבצע את הטיסה, אבל אז נאמר לנו שזה לא יאושר יותר כי אנחנו מתחכמים".

האירוע המדובר היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת סירקיס. "פוצצתי את זה כי נמאס לי", הוא אומר. "זו הפרה בוטה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי".

ואיפה המדינה? מנסה לעזור?

"המדינה ניסתה לעזור, שלחה להם מכתבים, כולל תלונות לנציבות האירופית. אבל זה לא הזיז להם. בדרך גם נאמר לנו שיש עכשיו חילופי שלטון בסלובניה ושהממשלה הבאה כבר תאשר את זה. אבל בינתיים, אנחנו צריכים להסתדר.

"העניין הוא שבשיאו של האבסורד - לא רק שהשינויים האלו עולים לנו כסף, ולא רק שזה עוצר לנו הזמנות עתידיות, אנחנו גם חשופים לתביעות ע"פ חוק טיבי (חוק שירותי תעופה המעניק פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה, א"פ). אנחנו הבטחנו לאנשים להגיע ללובליאנה והנחתנו אותם בזאגרב. אז ע"פ החוק היבש אנחנו חשופים. החלטנו לפרסם את זה כדי שכל המדינה תדע, וכל שופטים ידעו, וכל המתלוננים הפוטנציאליים גם ידעו".

לקחו אוטובוס לקרואטיה

בינתיים, הטסים ללובליאנה וממנה כבר חווים לא מעט שיבושים. אמיתי קדר, שהיה אמור לשוב מסלובניה אתמול (ג'), קיבל יום קודם לכן הודעה על ביטול הטיסה. במקום זאת הועברו הנוסעים באוטובוס שחצה את הגבול לקרואטיה, ומשם המשיכו בטיסה חלופית.

"הכל התעכב, לא היה שם אף נציג ישראלי, דרמה. זה ביאס לנו את היום האחרון. במקום להגיע לטיסה המתוכננת, היינו צריכים להקדים בכמה שעות ולהגיע לאוטובוס", מספר קדר. "השאירו לנו הודעה שמשרד החוץ מעורב, אבל עד עכשיו לא סיפרו למה".