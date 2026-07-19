יותר מ-180 מיליון שקל בשנה: רש"ת יוצאת במכרז רחב-היקף

רשות שדות התעופה מפרסמת היום (א') מכרז רחב-היקף להפעלת מערך החניונים בנתב"ג, במעבר הגבול בגין ובנמלי התעופה רמון וחיפה.

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מי שמפעילה כיום את המערך היא חברת מרחבים טל, וכדי להבין את הפוטנציאל הכלכלי, די להביט בפידיון שלה מהחניה בשנים האחרונות: ב-2025 עמדו ההכנסות ברוטו על כ-147 מיליון שקל; ב-2024 הן עמדו על 130 מיליון שקל; וב-2023, למרות המלחמה, הן הגיעו לכ-180 מיליון שקל. כעת, על-פי רש"ת, הפוטנציאל גבוה אף יותר, מכיוון שהוא כולל גם את שירות ה-valet (שירות חניה אישי).

למעשה, מדובר באחד ממכרזי התפעול הגדולים והמשמעותיים בישראל, שנועד להבטיח שירות מתקדם, יעיל ואיכותי למיליוני הנוסעים, המבקרים והעובדים הפוקדים את נמלי התעופה. לכן, על-פי דרישות הסף של הרשות, חברה שתרצה להיכנס למכרז תצטרך להציג הכנסות של לא פחות מ-50 מיליון בשנה, בכל אחת מארבע השנים האחרונות. זאת, עבור לפחות שמונה מגרשי חניה, הכוללים 7 אלף מקומות.

מערך החניה בנתב"ג הוא הגדול בישראל וכולל כ-20 אלף מקומות מקומות חניה הפרוסים ב-27 חניונים. המכרז כולל את ההפעלה המלאה של החניונים לטווח קצר ולטווח ארוך, ניהול חדר בקרה מרכזי, גביית תשלומים, שירות למנויים, סדרנות והכוונת תנועה בתקופות עומס, תוך שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניהול, שליטה ובקרה.

הזוכה במכרז יפעיל את כלל מערך החניה בנתב"ג עבור הציבור הרחב, המנויים, חברות השכרת הרכב, המוניות, האוטובוסים, המיניבוסים וכלי רכב נוספים. בנוסף, הוא ינהל את חדר הבקרה המרכזי של מערך החניונים בנתב"ג, במעבר הגבול בגין ובנמלי התעופה רמון וחיפה.