טסים ביולי־אוגוסט? כך תחסכו שעות של המתנה בתורים של נתב"ג

עונת הקיץ כאן, ואיתה ההתקרבות לעונת השיא של ענף התעופה הישראלי. אם עד לא מזמן עלה החשש כי המטוסים האמריקאיים בנתב"ג ידללו את הטיסות, הרי שבסוף השבוע שעבר נודע על עזיבתם של כ־20 מטוסים, מה שיאפשר להעביר את חודש יולי בשלום. בהמשך צפויים לעזוב כ־30 מטוסים נוספים, כך שגם חודש אוגוסט צפוי לעבור ללא ביטולים מיוחדים.

אלא שלצד החדשות הטובות עבור הטסים, ישנן גם חדשות פחות טובות - העומסים בשדה התעופה חוזרים, ובגדול. על פי רשות שדות התעופה, מספר הנוסעים שעברו בנתב"ג בשבוע האחרון עומד על יותר מ־70 אלף ביום, כאשר באוגוסט המספר עשוי להגיע ל־90 ואפילו ל־100 אלף נוסעים מדי יום. נתונים אלו צפויים, מטבע הדברים, לגרור תורים ארוכים בשדה.

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לפני הכל, חשוב להרגיע ולציין שאין טעם להגיע לשדה יותר משלוש שעות לפני הטיסה, מכיוון שדלפקי השירות והבידוק אינם נפתחים קודם לכן. אז מה כן אפשר לעשות כדי להתמודד עם העומס? ריכזנו כמה טיפים שיסייעו לכם לדלג על התורים - ולהגיע רגועים יותר לטיסה הבאה.

צ'ק־ליסט מהיר לטיסה רגועה בנתב"ג ● בצעו צ'ק-אין דיגיטלי באפליקציית חברת התעופה כ־24-48 שעות לפני הטיסה

● תכננו להגיע לשדה כ־3 שעות לפני ההמראה

● התעדכנו ב"מד העומס בנתב"ג"

● אם ביצעתם ימי מילואים או שירות קבע, השתמשו במסלול "עפים על המשרתים"

● השתמשו בקיוסקים האוטומטיים להדפסה עצמאית של תגי מזוודה

● אם אתם טסים עם טרולי, היכנסו ישירות למסלול ה־W בטרמינל 3 לבידוק מהיר

טסים רק עם טרולי? הרווחתם

אם ארזתם חכם ואתם טסים עם כבודת יד בלבד - ללא שליחת מזוודה לבטן המטוס - ביצוע צ'ק־אין מראש באינטרנט יאפשר לכם להיכנס למסלול ה־W המקוצר בטרמינל 3. המסלול ממוקם ממש ליד עמדת המודיעין, והוא מאפשר לעקוף את דלפקי חברות התעופה. המסלול מוביל ישירות לבידוק הביטחוני המהיר של תיקי היד.

מילואימניקים, הקשב! אל תבזבזו זמן

אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בצו 8 או שאתם בשירות קבע, אתם חייבים להכיר את "עפים על המשרתים" - פרויקט הצדעה ייחודי בנתב"ג המאפשר לעבור במסלול בידוק ייעודי ומהיר יותר.

כדי לנצל את ההטבה, יש להגיע לעמדה הייעודית בקומה הראשונה של טרמינל 3 ולהציג תעודה מזהה לצד תעודת "מעבר בטוח" הזמינה בארנק הצה"לי הדיגיטלי (מומלץ לוודא שהאפליקציה מותקנת אצלכם). משם, תופנו ישירות לעמדת הבידוק המהירה, כאשר ההטבה תקפה גם לבני המשפחה הגרעינית הטסים יחד איתכם.

חשוב לקחת בחשבון שמדובר בפטור חלקי בלבד - לאחר הבידוק המהיר תצטרכו להמשיך לעמדות הצ'ק־אין הרגילות של חברת התעופה, אלא אם כבר ביצעתם צ'ק־אין מראש בבית ואז תוכלו להמשיך לעמדת הבידוק הבאה.

מדביקים וטסים: הדפיסו לעצמכם את תג המזוודה

אם אתם בכל זאת חייבים לשלוח מזוודה גדולה לבטן המטוס, כדאי שתכירו את האפשרות להדפיס את תגי המזוודה באופן עצמאי. לאחרונה השיקה רשות שדות התעופה שירות דיגיטלי המאפשר לנוסעים להנפיק את התגים בעצמם בשדה. אל־על אמנם השיקה שירות דומה כבר לפני שלוש שנים, אך המהלך הנוכחי של רש"ת פותח את האפשרות לחברות תעופה נוספות שיבחרו להטמיע את הטכנולוגיה, כאשר ישראייר הייתה הראשונה להצטרף.

אז איך זה עובד? התהליך עצמו פשוט למדי. ברחבי הטרמינל פזורים קיוסקים אוטומטיים לשירות עצמי, בהם ניתן לסרוק את כרטיס הטיסה ולהדפיס את תגי המזוודה בקלות. לאחר הדבקת התג, ממשיכים ישירות לתור ייעודי ומקוצר, שבו דייל הקרקע רק סורק את התג, שוקל את המזוודה ושולח אותה למטוס.

הכלי שיעזור: מד העומס בנתב"ג

באופיר טורס ממליצים להיעזר באתר "מד העומס בנתב"ג" - שירות המציג בזמן אמת את רמת הצפיפות הצפויה בשדה על סמך נתוני הטיסות ומספר הנוסעים. המדד משקלל את לוח הטיסות, את כמות הנוסעים החזויה ואת קצב המעבר באולמות הצ'ק־אין והבידוק, ומספק חיווי פשוט וברור הנחלק לחמש רמות, החל ממצב ללא עומס ועד לעומס שיא. המערכת אף נעזרת בזמן אמת בדיווחים שוטפים של נוסעים שנמצאים פיזית בשדה.

היתרון הגדול עבורכם הוא האפשרות לצפות בתחזית העומס שלושה ימים קדימה. בצורה זו, תוכלו לדעת מראש האם מחכה לכם שדה ריק יחסית או עמוס במיוחד, ולהיערך בהתאם מבחינת זמני היציאה מהבית. "הנוסע הישראלי של 2026 הוא נוסע חכם שלא מוכן לבזבז שעות בתורים", מסביר יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס, "הטכנולוגיה והמסלולים המהירים שקיימים היום מאפשרים לכל אחד לנהל את זמן ההגעה שלו בצורה מדויקת לפי מדדי העומס בזמן אמת".

לסיום: איך עוד אפשר להיערך?

מעבר לפתרונות המרכזיים, ישנם עוד פרטים קטנים אך משמעותיים שחשוב לזכור. ראשית, טרמינל 1 נפתח מחדש לאחרונה, ובשלב זה יוצאות ממנו הטיסות הפנימיות. בהמשך השבוע צפויות לצאת משם גם חלק מהטיסות הבין־-לאומיות. בשל המרחק בין המבנים, מומלץ לוודא היטב מראש מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה שלכם, שכן הגעה לטרמינל הלא נכון תגרור נסיעה מורטת עצבים בשאטלים בין הטרמינלים.

שנית, מומלץ מאוד לבצע צ'ק־אין דיגיטלי מהבית במידה שהדבר מתאפשר על ידי החברה איתה אתם טסים. התורים לדלפקי חברות התעופה הם לרוב צוואר הבקבוק המרכזי בשדה, ופתיחת האפליקציה כ־24 עד 48 שעות לפני ההמראה תחסוך לכם המתנה ממושכת בטרמינל.

טיפ יעיל נוסף נוגע לסוג המזוודות. עדיף להגיע עם מזוודות קשיחות ולוותר על תיקים רכים, מאחר שתיקים אלו עלולים להישלח לעמדת כבודה חריגה ולעכב אתכם. כמו כן, אם אתם טסים בהרכב משפחתי מלא, תוכלו לשלוח נציג אחד בלבד לביצוע הצ'ק־אין עבור כולם לאחר השלמת הבידוק הביטחוני, בזמן ששאר בני המשפחה נחים בצד.

זאת ועוד - עבור מי שמעוניין לעבור את התהליך בשקט נפשי מוחלט, קיימת תמיד האפשרות לרכוש שירותי VIP המוענקים על ידי חברות שונות בשדה. שירותים אלו כוללים ליווי אישי מהרגע ההגעה ועד העלייה למטוס, צ'ק־אין מזורז, סיוע עם המזוודות ומעבר מהיר במסלולי הביטחון וביקורת הדרכונים, כאשר חלק מהחבילות כוללות גם כניסה לטרקליני האירוח המפנקים בשדה.

"אנו ניצבים בפתחה של עונת תיירות עמוסה", מסכמת רויטל בן נתן, מנכ"לית חברת התיירות אופקים, ומזכירה שלטסים יש דרכים לקצר תהליכים בשדה. "באיזשהו מקום, הישראלים התרגלו שהדרך לחופשה מתחילה בתור. כל עוד השדה מתפקד ואין שיבוש חריג, הכל חלק מהחוויה והדרך".