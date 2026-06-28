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נתב"ג

הדלת עדיין פתוחה? וויזאייר מבקשת לחזור למו"מ על פתיחת הבסיס בנתב"ג

לפני חודש וחצי פוצץ משרד התחבורה את המו"מ עם וויזאייר על הקמת בסיס בנתב"ג • למרות זאת, החברה פנתה שוב למשרד בבקשה לחזור לשולחן הדיונים • המהלך להביא את וויזאייר להקים בסיס פעילות בישראל נתקל מראש בהתנגדות רחבה מצד חברות התעופה הישראליות וועדי העובדים

אלון פרל 20:50
מטוס של וויזאייר בנתב''ג / צילום: Shutterstock
מטוס של וויזאייר בנתב''ג / צילום: Shutterstock

לאחר שהמו"מ בין וויזאייר למשרד התחבורה עלה של שרטון לפני כחודש וחצי, מתברר כעת שלפני כשבועיים החברה פנתה שוב למשרד התחבורה בבקשה להמשיך את הליך פתיחת הבסיס בנתב"ג. עם זאת, כלל לא בטוח שהדלת הזו נותרה פתוחה וייתכן שבמשרד בוחנים חלופות אחרות להקמת בסיסים בארץ.

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ברקע הדברים, לפני מספר חודשים ננקטו צעדים משמעותיים להקמת הבסיס. בין היתר, המדינה אישרה לוויזאייר להלין מטוסים בישראל, מהלך שמעניק יתרון תפעולי חשוב ומאפשר לה לפעול בדומה לחברות מקומיות בשעות הביקוש. אלא שאז משרד התחבורה החליט לפוצץ את המו"מ, זאת משום שהחברה לא החזירה את פעילותה לישראל מייד לאחר מבצע "שאגת הארי". לדברי גורמים במשרד, היחס מצד החברה השתנה לאחר חילופי השלטון בהונגריה. כעת, כאמור, וויזאייר מבקשים לחזור לשולחן, ויהיה מעניין לראות האם הדבר עוד רלוונטי.

נזכיר כי המהלך להביא את וויזאייר להקים בסיס פעילות בישראל נתקל מראש בהתנגדות רחבה מצד חברות התעופה הישראליות. ההתנגדות מצד ועדי העובדים בענף התבטאה בעימות משמעותי סביב השלכות המהלך על התחרות ועל מקומות העבודה, עד כדי איום להשבית את נתב"ג זמן קצר לפני פרוץ מבצע שאגת הארי.

לוועדי העובדים בענף התעופה יש משקל ציבורי משמעותי, במיוחד בתקופה שלפני בחירות. בתוך המציאות הזו, הם עלולים להשפיע על הסביבה שבתוכה מתקבלות ההחלטות בה פועלת גם שרת התחבורה מירי רגב.