לקראת חופשות הקיץ המתקרבות, הישראלים חוזרים להזמין חופשות בחו"ל בקצב גבוה. זאת, על רקע הרגיעה הביטחונית, מחירי המלונות הגבוהים במדינת ישראל, הדולר והאירו הנמוכים וגם הרצון של רבים להתאוורר מעבר לים.

בהתאם לכך, בתוך שבוע אחד עלו לאוויר שתי פלטפורמות חדשות, שמסמנות את הטריטוריה החדשה במסגרת הקרבות המתחוללים בתחומי הפעילות של חברות התעופה ומנפיקות כרטיסי האשראי.

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ישראכרט השיקה את TimeOff, אתר שמרכז טיסות, מלונות ושירותים נלווים לחופשה. חברת התעופה אל על השיקה את EL AL Travel, מוצר משלים שמכניס את תחום המלונות אל תוך מועדון הנוסע המתמיד שלה.

לפגוש את הצרכן הישראלי קודם

המאבק הנוכחי הוא המשך של מאבק רחב בשאלה מי יפגוש את הצרכן הישראלי קודם, רגע לפני שהוא חוזר לברירות המחדל המוכרות בהזמנת חופשות לחו"ל - אתרים בינלאומיים כמו בוקינג, סקייסקאנר ודומיהם.

TimeOff מציעה טיסות ומלונות ללקוחות ישראכרט ואמריקן אקספרס, לצד ביטוח, אטרקציות, eSIM, הטבות בנמל התעופה בן גוריון והלוואה לחופשה. אל על מציעה לחברי המועדון להזמין מלונות דרך EL AL Travel, לצבור ולממש נקודות, ולהפוך גם את הלינה לחלק מצבירת הזכויות.

ברקע נמצא אחד המהלכים המשמעותיים בשוק כרטיסי התעופה - המעבר של כרטיס FLY CARD, הכולל כ-550 אלף לקוחות, מכאל לישראכרט. באתר כאל נכתב כי סיום ההתקשרות בינה לבין אל על ייכנס לתוקף בסוף 2026, והיא מציעה ללקוחות FLY CARD לשדרג לכרטיס ה-FlyAll, תוכנית חדשה שבה הצבירה מוצגת ככסף למימוש בטיסות, מלונות וחופשות, במקום נקודות הנוסע המתמיד.

ישראכרט, מצידה, יצאה בקמפיין אגרסיבי משלה, שבו היא מציגה את כרטיסי FLY CARD החדשים כחיבור בין מועדון הנוסע המתמיד של אל על לבין עולם ההטבות והאשראי שלה.

למעשה, חברות האשראי מתאמצות שלא להגיע אל הלקוח רק בשלב הסופי, שבו הוא כבר בחר מלון ונשאר לו רק להקליד מספר כרטיס, אלא להיות שם קודם, עוד בשלב החיפוש, ההשוואה, הביטוח, השכרת הרכב והאטרקציות. מי שתופסת את השלב הזה יכולה להרוויח לא רק מעסקת האשראי, אלא גם לגזור קופון מהשכבות שמסביב לחופשה.

נקודות או קאשבק: האפשרויות שמציעה כל פלטפורמה

מה כל אחת מהשחקניות מציעה? נכון לעכשיו, TimeOff לא מציגה מודל צבירה מרכזי כמו המתחרות כאל או מקס, אלא חבילה של שירותים והטבות, לרבות בונוס של 10,000 נקודות למשתמשי כרטיס FLYCARD.

FlyAll של כאל בנויה כהשוואה ישירה לנקודות הנוסע המתמיד של אל על. במקום לחשב כמה שווה נקודה, כאל מציעה צבירה שקלית שאפשר לממשה באתר התיירות שלה. באתר היא אף משווה בין שווי הצבירה ב-FlyAll לבין FLY CARD, וטוענת כי סכום הכסף שנצבר אצלה גבוה יותר.

מקס מציעה פלטפורמה שלא נבנתה סביב מועדון תעופה אחד, אלא אפשרות להזמין טיסות ומלונות מכל החברות - עם נקודות ששוות קאשבק להזמנה הבאה.

האם ההטבות יספיקו לכבוש את לב הצרכן?

גורם בשוק מעריך כי כדי להתחרות באתרי התיירות הפופולריים, החברות הישראליות יצטרכו לעשות הרבה יותר מאשר להציע נקודות או קאשבק. לדבריו, הן יהיו מוכרחות לבנות אגרגציה חדשה של מלאי מלונות, להתחבר לספקים שמחזיקים הסכמים עם מלונות רבים בעולם, להפעיל כלי AI שיידעו לסרוק בזמן אמת כמה מקורות מחיר, ואז גם לחתוך בעמלות כדי להציג לצרכן מחיר נמוך יותר.

מי שמנסה לעשות זאת עכשיו היא כאל, שמתחייבת להשוות כל הצעה זולה יותר שמצא לקוח בבוקינג. בדרך לשינוי ההרגלים, הפלטפורמות יצטרכו לוותר על חלק מהרווחיות.