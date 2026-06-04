1 כולם רוצים את הארנק שלכם בדרך לחו"ל

ענף כרטיסי האשראי הופך תחרותי מתמיד לקראת חופשות הקיץ. אמריקן אקספרס מציעה כניסה לטרקלין היוקרתי החדש בנתב"ג, כאל השיקה עם איסתא מועדון חדש (כפי שנחשף בגלובס), חברת התעופה אל על וישראכרט השיקו מחדש את כרטיס פליי קארד, Max משיקה מסלול פרימיום לכרטיס התיירות SKYMAX, ובישראכרט משיקים באופן עצמאי את אתר התיירות Time Off - שמוגדר כ"פלטפורמה לתיירות נבונה".

● הפניקס שלחה אלפי עובדים לחגוג באילת. מה כלל הנופש?

● יותר ממיליון כרטיסים לא מכורים: הקהל לא ממהר להגיע למונדיאל

הפלטפורמה החדשה של ישראכרט מציעה ללקוחות החברה לקבל הנחות על הזמנת טיסות ובתי מלון, ולהזמין דרכה גם אטרקציות, ביטוחים, שירותי סלולר ו-eSIM. למעשה, היא מאפשרת לישראכרט להרחיב את פעילותה בתחום שמתאפיין בהוצאה כספית גבוהה, ומועדף מאוד על הישראלים. לצד האפשרויות השונות, היא תציע גם פתרונות מימון והלוואות לנסיעה.

טרם המהלך ביצעה החברה, שכוללת כ-3.7 מיליון לקוחות פרטיים, סקר שבו 69% מהמשיבים תיארו את תהליך החיפוש וההשוואה באתרי התיירות כארוך, מבלבל ומתיש. לכן, הפלטפורמה החדשה תאפשר השוואת מחירים בזמן אמת מול בנצ'מרק השוק. לפי החברה, "מדובר במהלך שמבקש להחזיר לצרכן את תחושת השליטה, הוודאות והשקט הנפשי סביב החופשה שלו, במיוחד בתקופה המאופיינת בחוסר ודאות".

2 שיתוף פעולה

קראנץ' פיסטוק? זה כבר ישן. בקיץ הנוכחי מציגים בגלידות נסטלה מהלך חדש: שיתוף פעולה מפתיע עם מותג האיפור SACARA. שתי החברות משיקות קולקציית טיפוח בהשראת מותג הגלידה קראנץ', הכוללת ארבעה מוצרים - קרם גוף, שמפו, מסכה לשיער וג'ל רחצה.

לרגל ההשקה הוקם מתחם פופ־אפ ייחודי בביג פאשן גלילות (עד 7.6), שבו יחולקו גלידות קראנץ’ עם תוספת שוקולד מיוחדת, לצד דוגמיות מהקולקציה. רוטב שוקולד יישפך מתוך בקבוק ענק בהשראת אריזת השמפו של SACARA, ובאזור נוסף יחכו ברזים שימזגו דוגמיות ממוצרי הטיפוח לבחירת המבקרים.

3 שיווק

חברת המשקאות טמפו נכנסת לקטגוריה חדשה מבחינתה, ומתחילה לייבא יין כשר. היבוא יתבצע משש מדינות - צרפת, איטליה, ספרד, פורטוגל, ניו זילנד והונגריה - והוא כולל 40 יינות שונים מ-13 מותגים. במקביל החברה משיקה מותג יינות ישראלי חדש בשם ALTA, הכולל ארבעה יינות מהגליל. הוא מצטרף ליקבים הקיימים בפורטפוליו החברה, בהם יקבי ברקן וסגל ויקבי הבוטיק פלדשטיין ולהט.

יינות ממותג ALTA / צילום: Guy sidi - eclipse media

בטמפו מציגים את נתוני ענף היין בישראל, מהם עולה כי כ־90% מהיין הנמכר בישראל הוא כשר, וכי קטגוריית יינות הייבוא מהווה כיום כ־30% מהשוק המקומי, ונמצאת בצמיחה מתמדת.

4 מונדיאל

לקראת המונדיאל, שייצא לדרך בשבוע הבא, חברת מימון ישיר יוצאת במהלך סושיאל: גולשים בני 21 ומעלה יצטרכו לתייג את החברים שאיתם יצפו במשחקי המונדיאל, ולספר מי מהם הוא המארח הכי פחות מוצלח בחבורה, ולמה. 20 משתתפים יזכו ב"מונדיבוקס" - קופסת אירוח הכוללת משקאות, נשנושים ועוד. המהלך כולל גם קמפיין פרסום בהובלת הפרזנטור בן בן ברוך (באמצעות משרד הפרסום ברוקנר יער לוי), לצד פעילות משפיענים עם דניאל עמית ואיתי שכטר.

המהלך של מימון ישיר / צילום: מימון ישיר

5 קופות חולים

כחלק מלקחי מלחמת חרבות ברזל ומבצע "עם כלביא", שירותי בריאות כללית מקימה חטיבה לפיתוח ופרויקטים אסטרטגיים, שתהיה אחראית על היערכות תשתיתית למצבי חירום ועל הקמה ושדרוג של מתקנים רפואיים. בראש החטיבה החדשה יעמוד לירון גולדנברג, שמונה לשם כך לסמנכ"ל פיתוח ופרויקטים אסטרטגיים. בתפקידו האחרון שימש כמשנה למנהל המרכז הרפואי רבין.

לירון גולדנברג / צילום: ראובן קפוצינסקי