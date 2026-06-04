מונדיאל 2026 עוד רגע כאן, ונראה שאין שום דבר שבאמת יכול להרוס את חגיגת הכדורגל שבדרך. גם אצלינו בישראל, קשה שלא להרגיש כבר את האווירה המיוחדת בקרב חובבי הכדורגל, ובכלל. עם זאת, כשבוחנים את הביקוש של הישראלים להגיע לאירוע בארה"ב - מגלים שהוא נמוך יותר מאירועי העבר.

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להערכת חברת התיירות אופקים, למשל, כמות הטסים למונדיאל השנה תהיה כמחצית מהכמות שטסו לרוסיה ב־2018. "מבחינה לוגיסטית, המונדיאל זה אחד מאירועי הספורט המורכבים בעולם, בוודאי כשהוא קורה בשלוש מדינות שונות (ארה"ב, מקסיקו וקנדה) ובערים רבות בתוך ארה"ב", אומרת רויטל בן נתן, מנכ"לית אופקים. "יש מגוון סיבות לביקוש הנמוך יחסית בקרב הישראלים. בראש ובראשונה, היצע טיסות נמוך ומחירים גבוהים מאוד - כשאנחנו מדברים על עלייה של כ־75% בהשוואה ליוני הקודם.

"לצד זאת, העובדה כי המונדיאל מתקיים ביעד מרוחק הופכת את הנסיעה ל'אירוע', ולא גיחה של כמה ימים כמו שהיה ניתן לעשות ברוסיה 2018 או אפילו בקטאר 2022".

לכל זה צריך גם להוסיף את הטיסות, שהפכו לאתגר כשלעצמו לאור העובדה שחברות התעופה האמריקאיות עדיין לא שבו לישראל. "באופן מעניין, הישראלים שרכשו כרטיסים לא מוותרים על החלום ומוצאים כל דרך אפשרית לטוס. בין אם זה אומר לחפש מקום בחברות הישראליות אפילו במחיר יקר יותר, או קונקשנים דרך אבו דאבי ודובאי, ואפילו טיסות ליוון ומשם להשיג טיסה לארצות הברית", מוסיפה בן נתן.

70%

מהישראלים בוחרים לטוס למשחק בארה"ב ולא במקסיקו או קנדה

890 דולר

לילה במלון בונקובר בתקופת המונדיאל (לעומת 230 דולר בתקופה המקבילה אשתקד)

17.2 מיליארד דולר

התוספת הצפויה לתמ"ג של ארה"ב מאירועי המונדיאל 6.5 מיליון

כמות הצופים בכל משחקי המונדיאל, לפי הצפי של פיפ"א

"מתוך הטסים, יותר מ־70% בוחרים בארה"ב ולא במקסיקו וקנדה, שמארחות את המונדיאל ביחד איתה. כ־80% בוחרים להגיע ליעדים אליהם יש טיסות ישירות מישראל, כדוגמת מיאמי או ניו יורק, ולא מחפשים להסתובב יותר מדי בתוך ארה"ב".

"הזמנות נמוכות מהתחזיות"

לטסים, שווה לשים לב למצב מחירי המלונות בארה"ב - שגם חווים ביקוש נמוך מהצפוי. "הדבר המפתיע ביותר הוא הפער בין מה שציפו המלונות בתחילת הדרך לבין מה שמתממש עד כה", אמרה לפורבס אשלי גוטרמות', מנהלת תחום הייעוץ של חברת הנסיעות העסקיות FCM. "כשהסתכלנו לראשונה על המחירים בדצמבר, המלונות תמחרו את זה בהתאם לביקוש החד הפעמי הצפוי. אבל באפריל, לפחות במחצית מהערים, המחירים האלה כבר ירדו. זה תיקון יוצא דופן".

עדיין, המחירים יקרים בהרבה מהשגרה. כך למשל, ע"פ FCM מחיר ממוצע ללילה בניו יורק, בתקופת המונדיאל, עומד על 593 דולר. לשם השוואה, בתקופה המקבילה בשנה שעברה המחיר עמד על 300 דולר. בלוס אנג'לס עומד המחיר כעת על 383 דולר (ביחס ל־210 דולר בשנה שעברה). כמובן, יש גם ערים זולות יותר - ביוסטון, למשל, תוכלו למצוא כרטיס ללילה ב־282 דולר (בשנה שעברה עמד המחיר על 120 דולר).

הנתון המפתיע ביותר ביחס למלונות מגיע דווקא מקנדה, שגם היא תארח את המונדיאל. בשנה שעברה עמד מחיר ממוצע ללילה בונקובר על 230 דולר. כעת, תצטרכו לשלם לא פחות מ־890 דולר - המחיר הגבוה ביותר מכל הערים שמארחות את המונדיאל. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שיש בעיר רק 30 אלף חדרים זמינים, והעיר תארח שבעה משחקים - בהם גם את שמינית הגמר.

בכל מקרה, ב־FCM משדרים אופטימיות, "המחירים לא סופיים. אם אתם גמישים בעיר או בתאריכים, יש הזדמנויות להשתתף במונדיאל מבלי לשלם את המחירים הרגילים". לכך גם יש לצרף את נתוני איגוד תעשיית המלונות בארה"ב (AHLA), שבחודש שעבר פרסם סקר בקרב המלונות של הערים המארחות. ע"פ התוצאות, 80% מהנשאלים דיווחו על הזמנות "נמוכות מהתחזיות הראשוניות".

עם זאת, יש לציין שגם בתרחיש הפסימי אנחנו צפויים לראות נהירה של תיירים בארה"ב. "זה האירוע הגדול ביותר שהאנושות ראתה ותראה אי פעם", אמר לפני מספר חודשים נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו. בארגון צופים 6.5 מיליון משתתפים בכל 104 המשחקים.

"יהיו הרבה תיירים, וכנראה שמדובר גם באנשים אמידים. אז כל המסעדות יתפסו וכל הסופ"שים יהיו סולד אאוט", אומר גלעד זילברמן, מנכ״ל SeatPick, פלטפורמה בינ"ל להשוואת מחירי כרטיסים. "כמובן שזה גם מאוד תלוי איך הדברים יתפתחו. אם למשל אנגליה תגיע לגמר - האנגלים ישטפו את הרחובות ויגיעו בהמוניהם. המדינות האמידות הן אלו שיזיזו את המחט, וגם את המחירים".

המונדיאל היקר בהיסטוריה

ואחרי הכל, צריך גם לדבר על מחירי הכרטיסים למשחקים.

המונדיאל הזה הוכתר כבר מזמן באופן לא רשמי כגביע העולם היקר ביותר בהיסטוריה. לראשונה, פיפ"א פועלת השנה לפי אסטרטגיית "התמחור המשתנה" גם בשלב הבתים, ומשנה את המחירים בהתאם לאטרקטיביות ומיקום המשחק. לפי ארגון אוהדי הכדורגל האירופי (FSE), מי שירצה ללוות את הנבחרת שלו מתחילת הטורניר ועד סופו ייאלץ לשלם לפחות 6,900 דולר. מדובר בכמעט פי חמישה ממה שאוהד נדרש לשלם במונדיאל בקטאר. וכל זה, כמובן, רק למי שהצליחו לזכות בהגרלות ולרכוש כרטיסים רשמיים. חלק גדול מהאוהדים יצטרכו לקנות כרטיסי יד שנייה ולשלם יותר, הרבה יותר.

יותר ממיליון כרטיסי יד שנייה

ע"פ הפלטפורמה הבינלאומית להשוואת מחירי כרטיסים SeatPick - מחיר ממוצע לכרטיס יד שניה למשחקי המונדיאל עומד כיום על כ־3,600 שקל. המחיר הזה כולל בתוכו גם את משחקי הגמר - שהמחיר אליהם יכול להגיע גם ל־33 אלף שקל - אבל גם משחקים זולים בהרבה: למשל, מחיר ממוצע למשחק של סעודיה נגד כף ורדה עומד על כ־600 שקל. אגב, מחיר התחלתי למשחק הזה עומד על כ־340 שקל, המחיר הנמוך ביותר שניתן למצוא כיום לאחד המשחקים. מנגד, המשחק היקר ביותר בשלב הבתים המוקדם הוא בין קולומביה לפורטוגל, אליו המחיר הממוצע עומד על כ־11 אלף שקל.

לפי SeatPick, נכון להיום יש יותר ממיליון כרטיסים למשחקים, שלא נמכרו. "לדעתי, המשחקים באירועים הקטנים הולכים להתרסק", אומר המנכ"ל זילברמן. "יהיו הרבה משחקים שיהיה אפשר לתפוס במחיר טוב. יש אצלנו גם מי שאומר שאחרי שיהיו כמה משחקים עם אצטדיונים ריקים בתחילת הטורניר, המחירים ירדו עוד יותר.

"כמובן שבניו יורק, לוס אנג'לס ומקסיקו זה יהיה אירוע יקר, בטח אם מסי ורונאלדו יפגשו בשלבים המאוחרים. אבל בהרבה מאוד משחקים יכולה להיות התרסקות במחירים".

אם מחברים את התמונה יחד - הביקוש הישראלי, המלונות, הכרטיסים הפנויים - ניתן לומר שלפחות בינתיים למארגני הטורניר יש כמה סיבות לדאגה, וכי החשש מאצטדיונים ריקים בחלק מהמשחקים, הוא לחלוטין ריאלי.

כך או כך, אין ספק שהמשחקים האלה, ובכלל התיירות המקומית, הולכת לגלגל לא מעט כסף. לפי ההערכות, ארה"ב לבדה תוסיף מהאירוע 17.2 מיליארד דולר לתמ"ג שלה. ואם המספר יהיה קצת יותר נמוך? הם לפחות יוכלו להתנחם בכדורגל.