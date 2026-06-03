זהב החליף את האג"ח האמריקאיות כנכס הרזרבה המוביל בעולם

בעקבות שנים של רכש מוגבר, ובשל עליית מחירי הזהב והיחלשות הדולר כמקלט בטוח ליתרות מט"ח - שווי ההשקעה של בנקים מרכזיים ברחבי העולם בזהב עקף את ההשקעה באג"ח אמריקאיות, כך עולה מדוח של הבנק המרכזי האירופי (ECB) שפורסם השבוע.

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לפי הדוח, השיעור הכולל של נכסי הרזרבה של בנקים לאומיים ברחבי העולם המושקעים במתכת הנדירה עמד על 27% נכון לסוף שנת 2025, זינוק חד לעומת שיעור של 20% בסוף שנת 2024. שיעור היתרות המושקעות באג"ח אמריקאיות צנח בתקופה זו מ-25% ל-22%.

הבנק המרכזי האירופי מציין בדוח כי המגמה שבה הזהב תופס חלק הולך וגדל מהשקעות הרזרבה של בנקים לאומיים "משקפת בעיקר הערכת שווי גוברת של הזהב". כלומר, עצם העובדה שמחיר הזהב עלה ב-60% במהלך שנת 2025 הגדילה את שווי האחזקות הלאומיות בו, ולכן הגדילה גם את הנתח שלו מתוך יתרות הרזרבה הכוללות. בפועל, בשנת 2025 רכשו בנקים מרכזיים כ-850 טון זהב, לעומת 1,000 טון בשנה שלפני כן.

בנק ישראל, יש לציין, חיסל את ההשקעה שלו בזהב בשנות התשעים, אך בשנתיים האחרונות גוברות הקריאות לשוב ולהשקיע באפיק זה. מחירי הזהב יותר מהכפילו את עצמם בתקופה זו, ושורת בנקים מרכזיים כמו אלו של סין, פולין וטורקיה (עד לאחרונה) - הגבירו משמעותית את קצב רכישות הזהב שלהם בארבע השנים האחרונות.

המתחים הגיאופוליטיים סייעו להשקעה בזהב

הרקע להשקעה הגוברת של הבנקים המרכזיים בזהב בשנים האחרונות, הוא בעיקר "מתחים גיאופוליטיים", ציין הדוח. אחרי ש"קופת המלחמה" שרוסיה הכינה למקרה של סנקציות מבעוד מועד על ידי השקעה באג"ח ובמט"ח זר הוקפאה באופן תקדימי על ידי מוסדות פיננסיים אחרי הפלישה שלה לאוקראינה, בנקים מרכזיים כמו אלו של סין "למדו את הלקח" ופנו לרכישה פיזית של זהב ולאחזקתו בתחומי המדינה. סין, רוסיה ומדינות נוספות מנסות מאז הפלישה לאוקראינה לקדם גם מערכות תשלומים שלא יהיו תלויות בדולר, ולכן יוכלו לחמוק מסנקציות אמריקאיות.

הדוח מסתמך על דיווחים עצמיים וקובע כי קצב רכישת הזהב על ידי בנקים מרכזיים "נשאר גבוה במונחים היסטוריים", למרות המחירים הגבוהים של המתכת. פולין הייתה הרוכשת הגדולה ביותר בשנת 2025, עם 100 טונות של זהב, ואחריה קזחסטאן, ברזיל, סין וטורקיה. פולין היא גם בין המדינות שרכשו הכי הרבה זהב מאז הפלישה לאוקראינה ב-2022, עם 350 טון. במקום הראשון ניצבת סין עם 320 טונות זהב חדשים.

המדיניות הטורקית היוצאת דופן גם היא מוזכרת בדוח. הבנק המרכזי הטורקי היה בשנים האחרונות אחד הרוכשים הגדולים ביותר של זהב (220 טון בארבע שנים), אך מאז המלחמה באיראן ובניסיון לשמור על ערך הלירה הטורקית, מכר במהירות 130 טון. הבנק המרכזי האירופי מגדיר את המהלך כ"אחת מהמכירות הגדולות בהיסטוריה". הדוח מציין כי לאחזקת הזהב יש מגבלות רבות, כמו מחיר תנודתי, עלויות אחזקה גבוהות וקושי למכור במהירות.

באיחוד האירופי קיוו כי החיפוש אחרי השקעות שאינן תלויות בדולר, תסייע לחזק את המעמד הבינלאומי של האירו, המטבע המשותף של 20 כלכלות בתוך הגוש. נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד אמרה בשנה החולפת כי "זה הזמן של האירו לככב", על רקע החששות למשבר חוב אמריקאי, אי-ודאות פיננסית וחיפוש אחרי מקומות מקלט להשקעה בטוחה. עם זאת, לפי הדוח של ה-ECB שיעור יתרות המט"ח המושקעים באירו נשאר ללא שינוי בשנה החולפת, ועומד על 15%. הבנק קובע כי הוא "המטבע השני בחשיבותו העולמית", אחרי הדולר, ומצביע על כך שבכמה משברים גלובליים הוא התנהג כמטבע "מקלט בטוח" בדומה למקבילו האמריקאי.

כאשר סוכמים את כל אפיקי ההשקעה בדולרים, עם זאת, ולא רק אג"ח ממשלתיות אמריקאיות, מעמדו של הדולר לא נראה כמתערער. בדומה לשנה שעברה, כ-57% מנכסי הרזרבה של בנקים מרכזיים ברחבי העולם מושקעים בדולרים.