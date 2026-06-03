הפניקס שלחה אלפי עובדים לחגוג באילת. מה כלל הנופש?

1 עובדי הפניקס חוגגים באילת

עובדי חברת הביטוח הפניקס יצאו השבוע לשלושה ימי נופש, המוגדרים כ"ימי גיבוש עובדים" בשני סבבים, במלון קלאב הוטל באילת. בכל אחד מהסבבים העובדים היו אחראים ל-80% מהתפוסה במלון.

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האטרקציות וימי הכיף כללו מופע סטנד-אפ של בן בן ברוך, הופעה של הזמר חנן בן ארי, מסיבה עם די.ג'יי וצ'ייסרים, וכן הופעה של כנריות במתחם בריכה המרכזית של המלון, "בריכת מפרץ הזהב". בנוסף התקיימה מסיבת אוזניות עד השעות הקטנות של הלילה.

בחברה לא הסתפקו בכך, ואפשרו לעובדים ליהנות מבילויים כמו ספורט ימי, מתחם שאנטי, מסאז' מניקור, קריאה בקלפים ונומרולוגיה, לצד מתחם גיימינג עם משחקי מחשב סוני פלייסטיישן, אקס בוקס ועוד. כדי שלא הכול יהיה רק "כיף", וכדי שהחברה תוכל להכיר באירוע לצרכי מס, האירוע כלל גם הרצאה מקצועית עם "נוכחות חובה" וכן טקס עובדים מצטיינים.

הפניקס, בהובלת המנכ"ל אייל בן סימון, מעסיקה כ-3,400 עובדים (כולל בית ההשקעות, לא כולל חברות הבנות). הקבוצה סיימה את הרבעון הראשון של 2026 עם זינוק של כ-24% ברווח הכולל, שהסתכם בכ-702 מיליון שקל.

2 בלעדי: לראשונה יוקם דיוטי פרי במעבר אלנבי

רשות שדות התעופה פרסמה מכרז להקמת דיוטי פרי ראשון במעבר אלנבי, מעבר הגבול היבשתי האחרון שבניהולה שבו עדיין אין חנות פטורה ממכס. החנות צפויה לקום במסגרת פרויקט הרחבת אולם היוצאים במעבר, שהשלמתו מתוכננת ברבעון הראשון של 2027.

הזוכה יידרש לתכנן, להקים ולהפעיל חנות בשטח של כ-390 מ"ר, לצד שטחים תפעוליים נלווים. תקופת ההתקשרות נקבעה לחמש שנים, עם אפשרות להארכה של עד חמש שנים נוספות, מעבר לתקופת ההקמה.

החנות החדשה צפויה להציע מגוון מוצרים פטורי מכס, בהם מוצרי קוסמטיקה ובישום, משקאות חריפים ויינות, מוצרי טבק, ממתקים ושוקולד. בנוסף, תתאפשר מכירת מוצרים נוספים בכפוף לאישור רשות שדות התעופה, ובהם טלפונים סלולריים, קונסולות משחקים, מוצרי אופטיקה, ציוד ואביזרי ספורט וצעצועים.

מעבר הגבול אלנבי / צילום: Shutterstock

במכרז רשאים להשתתף תאגידים ישראלים וזרים בעלי ניסיון מוכח בהפעלת חנויות דיוטי פרי, מחסני רישוי או רשתות קמעונאיות רלוונטיות. כמו כן, ניתן להגיש הצעות משותפות.

מעבר אלנבי מחבר בין יהודה ושומרון לירדן, ונחשב לאחד ממעברי הגבול המרכזיים באזור. עבור רבים מתושבי הגדה המערבית הוא משמש נתיב היציאה המרכזי לחו"ל דרך ירדן, והוא מטפל מדי שנה במאות אלפי נוסעים. המעבר פועל בתיאום בין ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית, ומשמש גם תיירים, אנשי עסקים ובעלי היתרים שונים.

עם הקמת החנות, יצטרף מעבר אלנבי לשורת מעברי הגבול היבשתיים שבהם כבר פועלות חנויות דיוטי פרי, בהם נהר הירדן, יצחק רבין (ערבה) ובגין (טאבה).

הקמת חנות הדיוטי פרי היא חלק מפרויקט רחב יותר שמקדמת רשות שדות התעופה במעבר, הכולל את הרחבת אולם היוצאים והוספת שירותים לנוסעים. ברשות מסרו כי החנות החדשה צפויה להשתלב במתחם היוצאים המורחב, ולהוות חלק ממערך השירותים שיוצעו לנוסעים עם השלמת הפרויקט בשנת 2027.

3 רפואה

בית החולים שיבא מרחיב את רשת החדשנות הגלובלית שהקים, ARC, ומצרף אליה את המרכז הרפואי הגרמני Charité - Universitätsmedizin Berlin ואת Berlin Institute of Health (BIH). כחלק מהמהלך מוקם מרכז חדש בברלין, שיפעל לקידום חדשנות רפואית, הטמעת AI במערכות בריאות והאצת המעבר ממחקר ליישום קליני.

אירוע החתימה של שיבא / צילום: AntheZ Fotografie | Gregor Anthes

4 מינויים חדשים

אורן כהן בוטנסקי מונה למשנה למנכ"ל וראש חטיבת לקוחות פרטיים בחברת AIG. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל בכיר ללקוחות, שירות וחווית לקוח באל-על.

אורן כהן בוטנסקי / צילום: מקס קובלסקי

פרנק מלול, יו"ר קבוצת ערוצי החדשותi24NEWS , מונה לשגריר אשכול רשויות המפרץ (18 רשויות במפרץ חיפה) בזירה הבינלאומית, לטובת חיזוק הקשרים הגלובליים, קידום שיתופי פעולה אסטרטגיים ומיצוב מטרופולין חיפה והצפון כמרכז אזורי משמעותי בתחומי הסחר, האנרגיה, החדשנות והתשתיות. לפי האשכול, המינוי מגיע על רקע ההזדמנויות החדשות שנוצרו בעקבות הסכמי אברהם וקידום המסדרון הכלכלי IMEC, המחבר בין הודו, המזרח התיכון ואירופה.

לדברי מלול, "אנו חיים בתקופה של תפנית היסטורית. אזור המפרץ יכול להפוך לאחד המרכזים האסטרטגיים החשובים בציר החדש שבין המזרח למערב. לצד הפוטנציאל הכלכלי, יש כאן גם מודל ייחודי של שיתוף פעולה בין יהודים וערבים, שאותו אני גאה לייצג בזירה הבינלאומית".