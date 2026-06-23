אם אתם בתחושה שכולם מזמינים בימים אלה חופשות לקיץ או לחגים, זה לא מקרי. הנתונים מראים כי הענף שרשם השבוע את הגידול החד ביותר במחזור ההכנסות הוא התיירות והנסיעות, עם עלייה של 14% לעומת השבוע שעבר. כמות העסקאות בענף עלתה ב-7%, וגובה עסקה ממוצע צמח ב-6% - כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי בענפי הקמעונאות בישראל.

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לגידול הזה יש שתי סיבות עיקריות: הפסקת האש עם איראן ושער הדולר הנמוך יחסית, שמוזיל את החופשה. בנוסף, בימים אלה קשה להתחמק משטף הפרסומות של כרטיסי אשראי לתעופה, קאשבקים לחופשה וכן הלאה - חלק ממאבק האיתנים על הארנק הישראלי. ניתן להניח כי חלק מכך מחלחל גם לעסקאות בפועל.

העלייה השנייה בגובהה השבוע שייכת לענף האופנה וההנעלה, והיא עומדת על 7% הודות לגידול זהה במספר העסקאות. רוב העלייה בענף נרשמה באונליין, עם גידול של 20% במחזור הקניות, לעומת עלייה של 4% בקניונים ושל 2% במרכזים הפתוחים ובחנויות הרחוב.

נתונים אלה משתלבים עם מבצעי רשתות האופנה באונליין. כך, למשל, באתר קסטרו יש הנחות של עד 50% על בגדי הים ובגדי הקיץ, בעוד בטרמינל X יש הנחה של 30% על בגדי הים והנחה של 25% על בגדי ספורט קצרים. בגולף מציעים 60% בקניית שני פריטים ומעלה, ובהודי'ס יש Birthday Sale עם 19% הנחה לצד הנחות גדולות יותר.

"בואו של הקיץ, יחד עם הסכם הפסקת האש וחגיגות המונדיאל, גרמו לציבור לצאת לבלות ולקנות, ובכך להגדיל את מחזורי הקניות בכרטיסי אשראי", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "נראה שאם תימשך הרגיעה מול איראן, ענף התיירות יהיה הנהנה המרכזי".