העתירה נמחקה: ביג גלילות יישאר פתוח בשבת

בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט היום (ב') למחוק את העתירה נגד פתיחתו של מרכז הקניות ביג פאשן גלילות בימי שבת. השופט גלעד הס קבע כי "בשלב זה העתירה מיצתה את עצמה, ודינה להימחק".

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ברקע ההחלטה מצויה מדיניות האכיפה שאותה אימצה עיריית רמת השרון במרץ האחרון, ואשר קבעה קווים מנחים לאכיפה על פעילות עסקים בימי המנוחה. לפי המדיניות, אכיפה בנושא תתבצע לפי תלונה ובהתאם לזמינות פקחים, אך לא תזכה לעדיפות כמו מקרים הנוגעים להצלת חיים ולשלום הציבור.

השופט הס פסק כי "העתירה הצליחה במובן זה שהעירייה וראש העיר הבהירו כי יש מקום לאכוף את החוק. הם אף גיבשו מדיניות אכיפה כיצד לאכוף חוק זה. בנסיבות אלה ברור כי העתירה ברכיב המהותי מיצתה את עצמה, ואין מחלוקת שיש לאכוף את החוק".

השופט הדגיש כי בשלב זה לא ניתן לקבוע האם האכיפה אפקטיבית, כיוון שהמדיניות גובשה לפני שלושה חודשים בלבד.

חוק העזר החדש לא רלוונטי

בית המשפט הדגיש בהחלטתו כי חוק העזר החדש שאותו גיבשה עיריית רמת השרון, ואשר ממתין לאישורו של משרד הפנים, אינו רלוונטי לעתירה, וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף, יש לפעול בהתאם למדיניות האכיפה ולחוק העזר הקיים. לפי חוק העזר החדש, עסקים הפועלים מחוץ למרכז העיר, דוגמת מרכז ביג בגלילות, יורשו לפעול בשבת.

ההחלטה התקבלה בעקבות דיון שהתקיים בבית המשפט. לפני פתיחת הדיון הטיח ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר, בעותר מטעם הסתדרות הפועל המזרחי, שהגישה את העתירה על כך שהעירייה אינה פועלת נגד פתיחת עסקים בשבת: "מה הפועל המזרחי התלבשה על רמת השרון? אין לכם אפילו סניף בעיר".

בפתיחת הדיון אמרה עו"ד דניאל שוסטר, המייצגת את העירייה, כי רמת השרון מבצעת אכיפה בהתאם למדיניות שאימצה מועצת העיר במרץ האחרון - ועל כן העתירה התייתרה.

"שאלות פוליטיות וחברתיות"

בעקבות הדברים פנה השופט הס לנציגי העותרים ואמר: "העתירה הצליחה. כרגע אין את המצב שבו התחלנו את התיק, שבו אין אכיפה". הוא הוסיף: "אני מבין שיש פה שאלות פוליטיות וחברתיות, שיכול להיות שייפתרו במרחב הציבורי ובבחירות, אבל מבחינה פרקטית של בית המשפט צריך לבחון כמה דוחות ניתנו וכמה פקחים היו".

נציג העותרים, עו"ד אלחנן מירון, טען כי לא ניתנו קנסות, ואם הוטל קנס של 500 שקל, מדובר ב"לעג לרש". השופט הס הגיב ואמר: "יכול להיות שזה לא מספיק, אבל זו לא העתירה שלפניי".

השופט הציע לבדוק בעוד חצי שנה את סטטוס האכיפה בפועל בביג פאשן גלילות. "איזה צו אני יכול לתת? אם אורה לעירייה לאכוף, הם יגידו לי 'אנחנו אוכפים'. אין כאן (בעתירה - ע"ג) תשתית עובדית".

נציג העותרים טען כי כל עוד משרד הפנים לא אישר את חוק העזר המתוקן שחוקקה עיריית רמת השרון, החובה היא לאכוף בהתאם לחוק העזר הקיים מ-1967, האוסר על פתיחת עסקים בשבת. "הם לא עשו כלום ושום דבר", אמר. "חשבנו שיסגרו חנויות מסוימות כדי להראות שעשו משהו, אבל לא עשו כלום".

העירייה: פועלים לפי מסמך המדיניות

"העירייה פועלת לפי מסמך המדיניות, שלוקח בחשבון שיקולי תקציב וכוח-אדם וחל בכל רחבי העיר. נדרש עוד זמן כדי לבדוק את הנתונים (לגבי היישום - ע"ג)", אמרה נציגת העירייה, עו"ד שוסטר. "אנחנו לוקחים ברצינות את המכתבים ממנכ"ל משרד הפנים, ובאף אחד מהם אין דחייה (של חוק העזר המתוקן - ע"ג). העירייה תיאבק על החופש של התושבים להגיע למרכז קניות שנמצא בפאתי העיר ולא מפריע לאף אחד, עד שלא תהיה החלטה חלוטה שאוסרת עלינו לעשות זאת".

בעיריית רמת השרון הוסיפו לטעון, באמצעות עו"ד יעל ויזל, כי לא ניתן לדרוש אכיפה רק באזור ספציפי, כמו מתחם ביג פאשן גלילות. עוד הדגישו בעירייה כי בית המשפט ביקש מראש העיר לגבש מדיניות אכיפה שתחול לתקופת ביניים, עד לכניסתו לתוקף של חוק העזר החדש, וכך העירייה עשתה.

לפי נתוני העירייה, 40% מהעסקים בביג סגורים בשבת, ואחרים ממילא רשאים לפעול בשבת מכוח חוק העזר הישן, כך שהעתירה אינה רלוונטית.

ראש העירייה רוכברגר אמר לבית המשפט: "אני מצהיר חד-משמעית שאנחנו פועלים על בסיס מסמך המדיניות, אנחנו פועלים ונפעל לפי הוראות חוק העזר. הגשנו שלוש בקשות למשרד הפנים לאשר את חוק העזר (המתוקן - ע"ג), ובינתיים אנחנו ממשיכים".

תושבים ברמת השרון: כפייה דתית

עו"ד עידן סגר, המייצג תושבים ברמת השרון, אמר כי מטרת העותרים היא לבצע כפייה דתית בניגוד לרצון התושבים.

השופט הס הדגיש כי העתירה נמחקת לאור הצהרת רוכברגר והעירייה כי הם מיישמים את מדיניות האכיפה, ועל כן עליהם להמשיך ולפעול באותה הדרך, ו"אין לפרש את מחיקת העתירה כמתן פטור מביצוע פעולות אלה. ההפך הוא הנכון: יש לראות בכך מתן תוקף להצהרת המשיב 1 (רוכברגר - ע"ג) כי הוא והעירייה יאכפו את חוק העזר בהתאם למדיניות שגובשה".

בית המשפט קבע כי הסעד המרכזי של העתירה לגבי מדיניות אכיפה התקבל, גם אם לא בהיקף שהתבקש, ועל כן מוצדק לפסוק הוצאות לטובת העותרים אך בהיקף מתון, כיוון שהעירייה הסכימה מיוזמתה לאמץ מדיניות כזו. נקבע אפוא כי העירייה תשלם לעותרים הוצאות בגובה 5,000 שקל.

"השלכות כלכליות בסכומי עתק"

נזכיר כי במסמך שהגישה ביג לבית המשפט מוקדם יותר החודש, היא הזהירה כי לסגירת ביג פאשן גלילות בשבת עלולות להיות "השלכות כלכליות בסכומי עתק".

בסביבת ביג הסבירו כי מדובר בראש ובראשונה בנזק אפשרי בהיקף של מיליוני שקלים לעסקים השוכרים במתחם, ואשר עלולים להפגע מסגירתם בשבת. לביג עצמה, לעומת זאת, לא צפוי להיגרם נזק מהותי.

בתגובתה לעתירה ביג אף עמדה על כך שבמרוצת השנים שבהן תכננה את מרכז הקניות בגלילות, היא הוציאה על כך עשרות מיליוני שקלים.