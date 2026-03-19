תיסגר בשבת? האיום שמרחף מעל פעילות ביג גלילות

ענקית הקניונים ביג פרסמה השבוע את הדוח ל-2025, שבו רשמה תוצאות שיא. הרווח הנקי הגיע ל-1.76 מיליארד שקל - זינוק של 21% לעומת 2024, וההכנסות עלו ב-14%, ל-2.9 מיליארד שקל. ביג, שבשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי, ובניהול חי גאליס, מייחסת את הביצועים החזקים בין היתר להשקת המרכז המסחרי בגלילות בפברואר 2025.

ואומנם, על פי נתוני RIS, הפדיונות בגלילות במהלך החודשים הראשונים לפעילות עלו משמעותית על הפדיונות הממוצעים של חלק מהמתחרים, והגיעו ל כ-4 מיליון שקל ביום. מאז ממשיך המרכז המסחרי הפתוח "לתת פייט" למתחרים.

חלק מהאטרקטיביות נובע מכך שהמתחם פתוח בשבת. בכיר בענף העריך באוזני גלובס, כי חלק ניכר מהפדיונות בו מגיעים מסופי השבוע. אלא שהפעילות בשבת נמצאת בימים אלה בהליך משפטי, שבו מתמודדת ביג עם ניסיונות לסגור אותה. לצד ביג ניצבת עיריית רמת השרון, שמתחם גלילות מצוי בשטחה.

השבוע שיגר מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מכתב לעירייה, ובו מתח ביקורת על חוק העזר שחוקקה באחרונה, במטרה לאפשר פתיחת עסקים בשבת. אוזן, שהסכמת משרדו נדרשת כדי ליישם את חוק העזר, ביקש שורת הבהרות. בכך הוא אותת, כי בממשלה אולי נכונים לדיאלוג עם רמת השרון אך לא מתכוונים לעשות לעירייה ולביג חיים קלים.

העירייה הבהירה כי תכנס את גורמי המקצוע ותעביר מענה מלא לשאלות שהעלה אוזן. "חוק העזר ומדיניות האכיפה הנגזרת ממנו נכתבו בכובד ראש תוך היכרות עמוקה עם צרכי העיר ותושביה. לכל שאלות המשרד תשובות מלאות ונציג אותן בפני המשרד. אנחנו מקווים שהדיאלוג שהחל יהיה כן ואמיתי", הוסיפו בעירייה.

"חוק ישן ואנכרוניסטי"

כדור השלג החל להתגלגל במאי אשתקד, כאשר הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי עתרו לביהמ"ש המחוזי בת"א נגד פתיחת ביג גלילות בשבת. בעתירה, שהוגדרה "דחופה", נטען כי העירייה נמנעת מלאכוף את חוק העזר העירוני שהיה קיים בעיר מאז 1967, ואשר אוסר על פעילות עסקים בשבת. העותרים דרשו מראש העירייה, איציק רוכברגר, להטיל קנסות, ואף להורות על סגירת עסקים הפועלים במתחם.

העירייה טענה בתגובה, כי חוק העזר שבו נתלים העותרים הוא "ישן ואנכרוניסטי" ואינו תואם את מציאות החיים שהתפתחה בעיר ב-60 השנים האחרונות. בעירייה הסבירו, כי בעיר נהוג סטטוס-קוו, שלפיו באזורים מסחריים ובאזור התעשייה שבפאתי רמת השרון פועלים עסקים בשבת, בעוד שהעסקים הסמוכים למגורים - סגורים. הסדר זה, לפי העירייה, "פועל זה שנים רבות לטובת תושבי העיר, אשר זה צביון החיים המתאים להם".

עוד הזכירו בעירייה, כי כבר ב-2002 קם בגלילות מתחם הסינמה סיטי, הפועל בשבת, ועוד לפניו פעלו בסוף השבוע בתי קולנוע במרכז העיר - פעילות אשר המתנגדים למתחם ביג לא עתרו נגדה.

מעמדת העירייה עלה, כי ב-2018 חוקקה מועצת העיר ברמה"ש חוק עזר חדש, שעיגן את הסטטוס קוו. סמוך לכך חוקקה הכנסת את חוק המרכולים, המחייב את הסכמת שר הפנים לחוקי עזר של הרשויות המקומיות, המסדירים פעילות של עסקים בשבת. רמת השרון העבירה אפוא את חוק העזר החדש למשרד הפנים, אך המשרד נמנע מאז מלהתייחס אליו.

"השר נמנע במכוון"

ההתחמקות של משרד הפנים עלתה גם במסגרת התשובה שהגישה ביג לעתירה ביולי האחרון, ובה טענה כי הסתמכה על מדיניות העירייה להתיר פתיחת עסקים בשבת, ועל חוק העזר מ-2018 שעיגן אותה. שר הפנים, טענה ביג, "נמנע במכוון" מלאשר את התיקון "למרות שהוא יודע היטב, שנים ארוכות, כי חוק העזר המיושן הפך לאות מתה בעיר". אם תתקבל העתירה, הזהירו בביג, הנזק שתספוג יכלול את עשרות מיליוני השקלים שהוציאה במרוצת השנים שבהן תכננה את המתחם. העסקים ששכרו חנויות במתחם והשקיעו בהן יספגו, להערכת ביג, נזקים במיליונים בגין ההוצאות שהוציאו לאורך התקופה.

לצידה של ביג התייצבו גם כ-30 בעלי עסקים, המפעילים חנויות במתחם בגלילות, ובהם מותגים מוכרים דוגמת אופטיקנה, דלתא, קסטרו, הודיס, קרולינה למקה וסאני. אלה תיארו כיצד "הסתמכו על הסטטוס קוו הנוהג בעיר, ועל ההבנה הברורה שמתחם ביג יפעל בשבת". בנובמבר 2025 החליט השופט גלעד הס מהמחוזי בת"א להקפיא את הדיון בעתירה, והורה לעירייה לעדכן לגבי מדיניות האכיפה שתהיה בתוקף עד לאישור שיתקבל ממשרד הפנים לחוק העזר החדש. המדיניות צפויה לעלות לדיון במועצת העיר בשבוע הבא.