כשנה וחצי לאחר שמרכז הקניות ביג פאשן גלילות פתח את שעריו, והפך לאחד ממוקדי הרווח המשמעותיים של ענקית הקניונים, המאבק הדרמטי סביב פעילותו בשבת מגיע לנקודת רתיחה. בית המשפט המחוזי בת"א ידון השבוע (ב') בעתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון תאכוף את חוק העזר העירוני הקיים בעיר מאז 1967 נגד עסקים הפועלים במתחם ביום המנוחה. העירייה פעלה באחרונה לעדכן את חוק העזר כדי לאפשר את פעילות המתחם בשבת, אך משרד הפנים מערים קשיים על אישורו.

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לקראת הדיון בביהמ"ש, ביג מודה לראשונה בהשפעה מרחיקת הלכת שעשויה להיות לעתירה. "להליך ולתוצאותיו עשויות להיות השלכות ישירות ומהותיות על זכויותיה וענייניה, לרבות השלכות כלכליות בסכומי עתק", כך נכתב במסמך שהגישה החברה מוקדם יותר החודש לביהמ"ש בבקשה לשנות את מועד הדיון. הבקשה נדחתה, כאמור.

אלא שההערכה לגבי השלכות ההליך לא השתקפה עד היום בדיווחיה של ביג למשקיעים. למעשה, רק בדוח השנתי האחרון של הקבוצה ל־2025 נכתב לגבי תביעות שהוגשו נגדה, כי "להערכת הנהלת החברה, הסכומים אליהם חשופה הקבוצה בגין תביעות אלה אינם בעלי השפעה מהותית על תוצאות פעילותה" וכי "ההפרשות הכלולות בדוחותיה הכספיים מספקות כנגד תביעות אלה".

גורמים בסביבת ביג טוענים כי ההשלכות הכלכליות שתוארו במסמך לביהמ"ש מתייחסות לנזקים העלולים להיגרם לחנויות ולבתי העסק בגלילות הפתוחים בשבת. לעומת זאת, המכה שתספוג ביג עצמה אם העתירה תתקבל אינה נחשבת למהותית. זו גם הסיבה שבגללה התחזית הקודרת שהוגשה לביהמ"ש לא נכללה בדיווחי החברה.

חי גאליס, מנכ''ל ביג / צילום: ביג מרכזי קניות

"סכומי עתק הושקעו"

ביג פאשן גלילות נפתח ב־2025 ופועלים בו כ־150 עסקים, ובהם מסעדות ורשתות דוגמת אופטיקנה, דלתא, קסטרו, הודיס, קרולינה למקה וסאני. לפי הערכות, כ־70% מהעסקים במתחם פותחים את דלתותיהם בשבת. כ־30 בעלי עסקים תיארו במסגרת ההליך בביהמ"ש כיצד "הסתמכו על הסטטוס קוו הנוהג בעיר, ועל ההבנה הברורה שמתחם ביג יפעל בשבת". על רקע זה השקיעו "סכומי עתק" בחנויות, התקשרו בחוזי שכירות לטווח ארוך, רכשו סחורות וציוד ועוד.

כ־150 עסקים

פועלים בביג פאשן גלילות 70%

פתוחים בשבת* *הערכות

במסמכים קודמים שהגישה לביהמ"ש הזהירה ביג, כי אם תתקבל העתירה, הנזק שתספוג יכלול את עשרות מיליוני השקלים שהוציאה במרוצת השנים שבהן תכננה את המתחם בגלילות. בחברה הוסיפו כי העסקים ששכרו חנויות במתחם והשקיעו בהן יספגו נזקים במיליונים.

בסביבת ביג חושדים, כי חלק ממתחרותיה הן שעומדיות מאחורי העתירה לביהמ"ש. שם מצביעים על כך שאיש לא התרעם כנגד הפעילות המתקיימת זה שנים במתחם גלילות בשבת, סביב בתי הקולנוע של רשת סינמה סיטי, עד שביג לא נכנסה לפעילות במקום.

הסתדרות הפועל המזרחי, שהגישה את העתירה: "כל ניסיון להטיל רפש או לקשור אותנו למניעים זרים הוא לא רק שקרי דיבתי ופסול - אלא אבסורדי ונטול הגיון. הפועל המזרחי פועלת באופן עצמאי לחלוטין, בשם עצמה ועבור קהל הציבור הדתי לאומי והמסורתי. אין לנו כל עניין עסקי או אחר מלבד הדרת עובדים ופגיעה בחופש העיסוק".

הכנסות ביג ברבעון הראשון של 2026 הסתכמו בכ־625 מיליון שקל - נתון המעיד על יציבות חרף שורה של גורמי סיכון, ובהם מבצע "שאגת הארי" והיחלשות השקל לעומת האירו, שפגעה בהכנסות מדמי השכירות באירופה. בביג, שבשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי ובניהול חי גאליס, מייחסים בין היתר את ההצלחה לפתיחתו של המרכז בגלילות ושל מרכזי קניות נוספים בארץ ובחו"ל.

ואמנם, ב־2025 רשמה ביג תוצאות שיא עם רווח נקי של 1.76 מיליארד שקל והכנסות של 2.9 מיליארד שקל - זינוק של 21% ו־14%, בהתאמה, לעומת 2024. על פי נתוני RIS, הפדיונות בביג פאשן במהלך החודשים הראשונים לפעילות עלו משמעותית על הפדיונות הממוצעים של חלק מהמתחרים, והגיעו ל כ־4 מיליון שקל ביום.

לקראת הדיון בביהמ"ש, משרד הפנים המזוהה עם ש"ס העלה הילוך בעימות מול עיריית רמה"ש שבראשות יצחק רוכברגר. מנכ"ל המשרד, ישראל אוזן, שיגר מכתב לעירייה שבו תקף את העדכון שהעבירה לחוק העזר. "אם מטרת התיקון הינה להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, עולה מכך שלכאורה המצב בפועל - שתולדתו בעבירה על הוראות החוק - הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע, ולא מלאכת חשיבה ואיזונים", כתב. הוא שב על דרישתו כי העירייה תסביר מדוע חיוני שהעסקים בגלילות יפעלו בשבת ומהו היקף האוכלוסייה שאותם עסקים נועדו לשרת.

אכיפה על בסיס תלונה

לפי חוק המרכולים מ־2018, אישורו של משרד הפנים נדרש לכל חוק עזר חדש העוסק בפתיחת עסקים בשבת. עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף הזדרזו מספר רשויות מקומיות - ובהן הרצליה, ראשון לציון, חולון, רמת גן וגבעתיים - להסדיר בחוקי העזר שלהן את פעילות העסקים בשבת, כך שחוק המרכולים לא יחול עליהן.

כפועל יוצא, חלק ממתחריה של ביג דוגמת מתחם שבעת הכוכבים בהרצליה צפויים להוסיף ולפעול בשבת ללא הפרעה, וללא קשר להליך בעניין ביג. גם בת"א חל חוק עזר ייעודי המתיר פעילות בשבת, ואשר נכנס לתוקף ואושר ע"י בג"ץ עוד לפני חוק המרכולים.

חילופי הדברים בין משרד הפנים לעיריית רמה"ש מגיעים אחרי שבמרץ אישרה מועצת העיר מדיניות אכיפה, שנועדה להיות בתוקף כל עוד משרד הפנים לא אישר את חוק העזר החדש. לפי המדיניות, העירייה תאכוף בראש ובראשונה עבירות הנחשבות למסכנות חיים, כגון חסימת צמתים, מפגעי תברואה והבערת אש. בהמשך יאכפו עבירות על הסדר הציבורי דוגמת חניה, פסולת ורעש. אכיפה נגד פתיחת בתי עסק בשבת תתאפשר על בסיס תלונה ובהנחה שאין אירועים דחופים, שיחייבו הקצאת פקחים.

בתגובה למכתבו של אוזן הבהירו בעירייה, כי הם פועלים "לפי מדרג אכיפה שבמרכזו העדפה לטיפול בעבירות מסכנות חיים ועבירות המהוות הפרעה קיצונית לציבור, ולאחר מכן יתר העבירות העירוניות" וכי "העירייה מכבדת ופועלת כחוק". עוד ציינו, כי מועצת העירייה "אישרה ברוב עצום חוק עזר מתוקן התואם את אורח החיים בעיר ורצון התושבים".