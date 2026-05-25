חברת ביג המוכרת לציבור בעיקר הודות למרכזים המסחריים הפתוחים שלה בארץ, רשמה עלייה של 1% בדמי השכירות נטו (NOI) ברבעון הראשון ל-464 מיליון שקל, אך ירידה בסעיף שיערוך שווי הנכסים הובילה לירידה חדה של 57% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לסכום של 182 מיליון שקל. הירידה ברווח נבעה גם מהשפעות שליליות של התחזקות השקל כנגד היורו. החברה תחלק דיבידנד בסך של 225 מיליון שקל לבעלי המניות.

ביג מרכזי קניות מנוהלת על ידי חי גאליס ומחזיקה ב-62 נכסים מניבים, מפתחת עוד שבעה ובנוסף יש לה שמונה קרקעות. הנכסים שלה משתרעים על שטח של 1.3 מיליון מ"ר, ומתפרשים על פני מספר מדינות - בעיקר בישראל, פולין, סרביה ומונטנגרו.

ההכנסות ביג ברבעון הראשון שמרו על יציבו והסתכמו בכ-625 מיליון שקל. זאת על אף שהחברה ירדה בשיעור ההחזקה באפי נכסים (שפועלת בעיקר במזרח אירופה) מ-90% ל-80%. גם השפעת מבצע "שאגת הארי" השפיעה לשלילה על התוצאות וכן היחלשות היורו כנגד השקל, שפגעה בהכנסות דמי השכירות באירופה שמתורגמות לערכים שקליים בדוחות שלה.

מנגד, פתיחת פרויקטים חדשים בישראל, סייעו לשמור על סעיף ההכנסות. ביג פתחה את ביג פאשן גלילות לפני שנה, וכן מרכזים באור עקיבא, גדרה, כרמי גת וגם הרחבה של המרכז שלה באשדוד. כמו כן פתחה ביג מרכזים באירופה ביניהם המרכזים צ'אצ'ק, שאבאץ', בור והיא רכשה שלושה נכסים בפולין. יתרת העלייה בשינוי במדד המחירים לצרכן ושיפור ריאלי בתוצאות הפעילות.

אחת מנקודות החוזק בדוחות היה ירידה קלה בלבד בפדיונות במרכזי ביג בישראל (0.9%-) ברבעון הראשון, למרות שבשליש ממנו התנהל מבצע "שאגת הארי". מרכזי הקניות היו סגורים למספר ימים ולאחר מכן פעלו תחת מגבלות פיקוד העורף. בפדיונות ביג אירופה נרשם גידול של 13.5%, ובפדיונות מרכזי אפי ברומניה נרשם גידול של 1.6%.