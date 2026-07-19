78 שנה: עם אפס פרסומות, החברה הביטחונית שהפכה לסמל לאומי

הכותב הוא בעלים ומנכ"ל של חברת י.ח דמרי

בעולם שבו מותגים נאבקים מדי יום על תשומת הלב של הציבור, ישנם מותגים שלא צריכים קמפיינים נוצצים או נוכחות יומיומית על המדף כדי להפוך לחלק בלתי נפרד מהתודעה הישראלית. רפאל היא בדיוק מותג כזה. במשך עשרות שנים הצליחה החברה לבסס מעמד יוצא דופן, כזה שנשען לא רק על הישגים טכנולוגיים, אלא על אמון עמוק של הציבור הישראלי ועל תחושת הביטחון הלאומית שהיא מייצגת. זהו מותג שפועל לאורך זמן במרחב שבו ערך אמיתי נמדד לא רק בשורת הרווח, אלא בהשפעה ישירה על חיי אדם ועל חוסנה של מדינה.

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במקום פרסום, תוצאות בשטח

העוצמה של רפאל נובעת קודם כל מהמהות שלה. מדובר בחברה שמלווה את מדינת ישראל כמעט מראשית דרכה, ומזוהה עם פיתוחים ששינו את מאזן הכוחות הביטחוני של המדינה. מערכות כמו "כיפת ברזל", "שרביט קסמים" ומערכות הגנה מתקדמות נוספות הפכו לחלק בלתי נפרד מהמציאות הישראלית. גם מי שאינו מכיר לעומק את עולם הביטחון מבין היטב את התרומה של רפאל לשמירה על חיי אדם ולחיזוק תחושת הביטחון של אזרחי ישראל. בפועל, מדובר במותג שמוטמע עמוק בתודעה הציבורית. לא דרך פרסום, אלא דרך תוצאות בשטח.

מה שמייחד את רפאל הוא שהציבור הרחב אינו "צרכן" ישיר של מוצריה. היא אינה מוכרת טלפונים, רכבים או מוצרי צריכה יומיומיים, ובכל זאת, היא נהנית מהכרה ציבורית עצומה וממעמד של מותג אהוב ואמין. זהו הישג נדיר במיוחד בעולם המותגים. הסיבה לכך היא שהחיבור של הציבור לרפאל אינו מבוסס על צריכה, אלא על ערכים. הציבור הישראלי מזהה ברפאל מצוינות, חדשנות, אחריות לאומית, יצירתיות ויכולת להתמודד עם אתגרים מורכבים ביותר תחת לחץ קיומי מתמשך. במובן הזה, רפאל היא לא רק חברה, היא תפיסת עולם.

תובנות 1

אמון בלי מוצר: זה לא המוצר שמייצר את אמור הצרכנים, אלא הערכים שהמותג מייצג 2

בסיס ערך: כשמותג מביא תרומה אמיתית לחיי הציבור, הוא נשאר רלוונטי 3

הצלחה בינלאומית: חברה שמבססת הצלחה גם בחו"ל נהנת ממעמד של שליחות לאומית

שילוב שמעטים מצליחים לשמר

בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיהם, התחזק עוד יותר מעמדה של רפאל בתודעה הציבורית. הישראלים נחשפו פעם נוספת לחשיבות של עליונות טכנולוגית ולתפקיד הקריטי של מערכות ההגנה הישראליות בשמירה על העורף ועל חיי האזרחים. בתוך המציאות הזאת, רפאל נתפסת לא רק כחברה ביטחונית, אלא כנכס אסטרטגי של המדינה, כזה שמייצר שכבת הגנה שמאפשר שגרת חיים גם בזמנים של אי ודאות.

מעבר לכך, רפאל הצליחה לאורך השנים לבנות גם מנוע עסקי משמעותי בזירה הבינלאומית. החברה מייצאת טכנולוגיות ומערכות מתקדמות למדינות רבות בעולם, מחזקת את הכלכלה המקומית וממצבת את ישראל כאחת המדינות המובילות בתחום החדשנות הביטחונית. היכולת לשלב בין שליחות לאומית לבין הצלחה עסקית גלובלית היא אחד מסודות הכוח של המותג, שילוב שמעט מאוד חברות מצליחות לשמר לאורך זמן.

כמי שפועל בעולם היזמות והבנייה בישראל, אני מאמין שמותגים חזקים באמת נבנים לאורך זמן באמצעות עקביות, אמינות ויכולת לייצר ערך אמיתי לציבור. רפאל לא הפכה למותג מוביל ביום אחד. היא עשתה זאת באמצעות עשייה מתמשכת, השקעה בהון האנושי, מחויבות למצוינות ובעיקר בזכות ההבנה שהצלחה אמיתית נמדדת לא רק ברווחים, אלא גם בהשפעה על המדינה והחברה כולה.

זהו שיעור חשוב לכל ארגון שרוצה להישאר רלוונטי לאורך עשרות שנים. בסופו של דבר, רפאל היא הרבה מעבר לחברה ביטחונית. היא סמל ישראלי. מותג שמזכיר לכולנו כיצד חדשנות, אחריות לאומית ואמון ציבורי יכולים להפוך ארגון לחלק מהזהות של מדינה שלמה, ולמנוע ממנו להישחק גם בעידן של שינויים מהירים ותחרות גלובלית.