קבוצת חג'ג' קיבלה ארכה נוספת לעמידה בתנאי הליווי הבנקאי של פרויקט היוקרה Masterpiece Bavli (בבלי 3) בתל אביב, הממומן על ידי בנק הפועלים ובנק מזרחי, על מנת להשלים את יעד המכירות שנקבע כתנאי לפתיחת מלוא מסגרת האשראי שהועמדה לטובת הפרויקט.

לפי דיווח החברה הבוקר לבורסה, הבנקים העמידו עד כה אשראי כספי בהיקף של 270 מיליון שקל, מתוך מסגרת אשראי כוללת הצפויה לעמוד על 335-388 מיליון שקל. היקף המסגרת הסופי היה תלוי, בין היתר, בהיקף המכירות המוקדמות בפרויקט ובהיקף ההון העצמי שיוזרם אליו, כאשר התנאי המרכזי שנקבע בהסכם הליווי לצורך פתיחת יתרת מסגרת האשראי במלואה הוא עמידה ברף מכירות מינימלי של כ־434 מיליון שקל.

למרות שחג'ג' כבר חתמה על הסכמי מכר בהיקף כולל של כ־549 מיליון שקל, סכום הגבוה משמעותית מהיעד שנקבע, בדיווח צוין כי הבנק המלווה טרם הכיר במלוא ההיקף לצורך בחינת העמידה בתנאי הליווי. הסיבה לכך היא שמתוך כלל העסקאות שנחתמו, הסכמי מכר בהיקף של כ־381 מיליון שקל אינם נלקחים בשלב זה בחשבון על ידי הבנק, מאחר שחלקם כוללים עילות ביטול אפשריות מצד הרוכשים, או משום שההון העצמי שהעמידו הרוכשים במסגרת העסקאות נמוך מ־15% משווי העסקה.

במסגרת ההבנות החדשות, הסכימו הצדדים לדחות את המועד שבו נדרשת חג'ג' לעמוד בתנאי הליווי מ־19 ביולי 2026 ל־31 בדצמבר 2026. עוד הוסכם כי מלוא מסגרת האשראי תיפתח לאחר שהחברה תציג רף מכירות מינימלי מעודכן בהיקף של לפחות 483 מיליון שקל, כאשר לפחות 15% מהתמורה בהסכמי המכר כבר שולמה. לצורך עמידה ביעד זה יוכרו גם עסקאות הכוללות עילת ביטול, כל עוד מדובר בתנאי הקשור לקבלת היתר הבנייה המתוקן לפרויקט.

בנוסף, הסכימו הבנקים להגדיל את האשראי שהועמד לפרויקט ב־30 מיליון שקל, כך שיגיע ל־300 מיליון שקל, בעוד שחג'ג' הגדילה את ההון העצמי שהזרימה לפרויקט ב־5 מיליון שקל, לסך של 211 מיליון שקל. במקביל, נקבע כי עד שהחברה תעמוד בתנאי הליווי, כל הכספים שיתקבלו מרוכשי הדירות יופקדו על ידי חג'ג' בחשבון הליווי והיא לא תהא רשאית לעשות בהם שימוש לצורך בניית הפרויקט ללא קבלת הסכמת הבנק המלווה למעט ביחס לשימושים שהוסכמו בין הצדדים.

לבסוף סוכם כי אם עד 31 בדצמבר 2026 תעמוד החברה ברף המכירות המעודכן, היא תיחשב כמי שעמדה בתנאי לפתיחת מלוא מסגרת הליווי. מנגד, אם לא תעמוד ביעד, יהיו הבנקים רשאים לבטל את התחייבותם להעמדת יתרת האשראי ואף להעמיד לפירעון מיידי את האשראי שכבר הועמד לחברת הפרויקט.