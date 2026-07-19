ההאטה בשוק המשרדים ממשיכה להתבטא גם בנתונים - וכעת אולי בצורה החריפה ביותר: מניתוח נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עולה כי ברבעון הראשון של 2026 החלה בנייתם של 53,128 מ"ר של שטחי משרדים. בקצב שנתי מדובר על 212,512 מ"ר, הנתון הנמוך ביותר מאז 2009, אם אכן יישאר הקצב כפי שהוא.

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שוק המשרדים חווה בתקופה האחרונה האטה משמעותית, הן על רקע המצב הכללי שאותו "מובילות" המלחמה וסביבת הריבית הגבוהה, והן בשל ההאטה בענף ההייטק, אשר מהווה את הכוח המניע המשמעותי ביותר של הסקטור. מחוץ לתל אביב אפשר לראות בניינים עם שיעורי תפוסה נמוכים. רק לפי ימים אחדים אמר מנכ"ל תדהר, אורי לוין, בכנס הנדל"ן השנתי של EY ישראל, כי הוא חש התאוששות מסוימת בתל אביב, אך לדבריו "שוק המשרדים נמצא במצב מורכב, עם בניינים שעומדים ריקים כבר תקופה".

נתוני הלמ"ס מראים כי השוק מגיב במהירות למציאות החדשה: עוד באוקטובר 2025 ציינו כאן על האטה משמעותית בסקטור המשרדים במחצית הראשונה של אותה שנה - היקף התחלות בנייה שהגיע ל־235,087 מ"ר בחצי שנה. כעת, נתוני הרבעון הראשון של 2026 משקפים קצב התחלות בנייה שלא יגיע למספרי המחצית של השנה שעברה בכל השנה.

נציין כי ב־2025 כולה היקף התחלות הבנייה למשרדים עמד על 560,528 מ"ר, קרי קצב הבנייה מהמחצית הראשונה עלה רק במעט. לשם הפרופורציות, ב־2024 החלה בנייתם של 844,294 מ"ר משרדים, ובכל אחת מהשנים 2018 עד 2023 החלה בנייתם של יותר ממיליון מ"ר שטחי משרדים. ב־2023 לבדה החלה בנייתם של 1,352,169 מ"ר משרדים - פי שישה ויותר מהקצב השנתי המשוער ב־2026.

התחלות בנייה של שטחי משרד 235,087 מ"ר

מחצית ראשונה 2025 53,128 מ"ר

מחצית ראשונה 2026

"מלאי ל־15 שנה"

איתי שפרן, יועץ כלכלי ושותף בחברת פתרונות כלכלה תכנונית, אומר: "ענף המשרדים היה עד לפני כשנתיים ענף שהתחלות הבנייה בו היו בהיקף של יותר ממיליון מ"ר מדי שנה. ירידה כזו דרמטית צריכה לאותת באופן חד־משמעי למדיניות התכנון בישראל שצריך לעשות 'סטופ' ולחשוב: כמה ביקוש יש בכל עיר ואזור, מה הן רמות התפקוד הכלכלי בהן ובעיקר אם מיליוני המטרים הרבועים שתוכננו מתכתבים עם צורכי השוק.

"צריך להבין שבחלק מהערים הגדולות בישראל יש מלאי משרדים בבנייה שמספק מענה ל־10-15 שנים. נדרשת כאן חשיבה מחדש לאור נתוני הפעילות ברבעון הראשון".

בשנים האחרונות לא רק שענף המשרדים הציג קצב התחלות בנייה של יותר ממיליון מ"ר בשנה, הוא גם היה הסקטור המוביל מבחינת היקף התחלות הבנייה, למעט סקטור המגורים. כעת גם עניין זה כבר אינו נכון והענף נשאר מאחור גם ביחס ליתר הסקטורים שאינם מעולם המגורים.

המסחר מוביל

כבר ב־2023 ו־2024 הענף איבד את הבכורה, "בנקודות", לענף התעשייה והאחסנה, אך ניצב במקום השני בשנים הללו; בשנה החולפת הוא ניצב במקום השלישי, אחרי סקטור התעשייה והאחסנה וסקטור המסחר. ברבעון הראשון של 2026 הוא נמצא מאחורי כל הסקטורים כמעט: המסחר, ההארחה, החינוך, התחבורה והתקשורת, התעשייה והאחסנה, מבני הציבור ואף החקלאות. הסקטור היחיד שענף המשרדים ניצב לפניו מבחינת התחלות הבנייה ברבעון הראשון של השנה הוא סקטור הבריאות.

נציין בהזדמנות זו את סקטור המסחר, שבו החלה בנייתם של כ־221 אלף מ"ר - קצב מהגבוהים בשנים האחרונות; גם בסקטור ההארחה ובסקטור התחבורה והתקשורת, נתוני הרבעון הראשון גבוהים מאוד יחסית ומרמזים על שנה שעשויה להיות מהחזקות בעת האחרונה.