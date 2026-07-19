האם נישלה מצוואה בן אחד מתוך חמישה. מה קבע ביהמ"ש?

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האם נישלה מהצוואה בן אחד מתוך חמישה – מה קבע ביהמ"ש? הפסיקה בקצרה: אם לחמישה הורישה את רכושה לארבעה מחמשת ילדיה. הבן החמישי התנגד לצוואה ונדחה. זאת למרות שבית המשפט לא ידע לקבוע מדוע נושל אם לחמישה הלכה לעולמה בגיל 72, ובצוואתה הורתה להוריש את רכושה לארבעה מתוך חמשת ילדיה. הבן שנושל פנה לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב והתנגד לצוואה. הוא טען כי אימו לא הבינה על מה חתמה, היא לא ידעה קרוא וכתוב, וחתימתה וחתימת העדים זויפו. הוא גם טען כי אחיו שבו הייתה תלויה היה מעורב בעריכת הצוואה. "המבקש טען למעורבות ולהשפעה בלתי הוגנת, והפנה למבחן התלות והסיוע ולניתוק המנוחה מאחרים". השופט ליאור ברינגר דחה לאחרונה את טענות הבן שנושל. הצוואה נחתמה בפני עוה"ד ומזכירתו. עורך הדין העיד כי הוא הכין את הצוואה בהתאם לרצון המנוחה, הקריא לה אותה והיא חתמה עליה בפניו. נקבע כי לא הוכח שהאם לא ידעה קרוא וכתוב. נכדתה העידה כי סבתה עזרה לה להכין שיעורי בית וידעה קרוא וכתוב מצוין. גם הטענות לזיוף ולהשפעה בלתי הוגנת על המנוחה נדחו. השופט קבע כי "לא הוכחה לי מעורבות או השפעה כלשהי על המנוחה, השפעה בלתי הוגנת או אחרת. המבקש מפנה לתמליל שיחה של העד עם משיב 1 ועם אשתו של משיב 1. מה שעולה מהתמלילים הוא שקיים סכסוך במשפחה, מאומה לא מעבר לכך, לא מעורבות ולא השפעה בלתי הוגנת". יחד עם זאת, השופט ציין כי לא ברור מדוע בחרה המנוחה לנשל את המשיב מעזבונה, ולצוות את כולו לארבעה מילדיה ולא לכל החמישה. עורך הדין שערך את הצוואה העיד כי אינו זוכר, ואין לו תרשומת כלשהי בנוגע לכך. אחד האחים מסר בתצהיר כי האח שנושל נהג לקחת מהאב סחורה ולא שילם וגרם לו לשלם חובות שלו. הוא גם טען שהאח ואשתו נהגו בגסות רוח וכמעט ולא היו בארוחות ערב משותפות של המשפחה. השופט סיכם, כי "עולה שלא ברור מדוע המנוחה נישלה את המשיב מעזבונה, אולם באי-בהירות זו אין די כדי לפגום בצוואה שנחתמה כדין בפני עו"ד אמין, מי שייצג את המשפחה בעניינים שונים ומייצג גם כיום את המבקש עצמו (לא בתיק זה)". האח חויב לשלם הוצאות לאחיו בגובה של 50 אלף שקל. משמעות הפסיקה: גם אם לא ידוע מה הסיבה לבחירת המנוח, בהיעדר פגמים מוכחים בצוואה - יש לקיימה מספר תיק: 10522-02-23 קראו עוד

למרות שלא נחתם הסכם בכתב: בית המשפט הכיר במיזם עסקי מחייב הפסיקה בקצרה: מפתח אתרי מסחר תבע לקבל חשבונות של מי שטען שהוא שותפו במיזם. השניים לא חתמו על הסכם, וביהמ"ש נדרש לקבוע אם יש הסכם ביניהם בימ"ש השלום בת"א דן בשאלה האם נכרת הסכם בין בר טרנובסקי, העוסק בפיתוח אתרי מסחר אלקטרוני, לאיש העסקים דן הרשפנג, לגבי הקמת מיזם משותף לשיווק מוצרים באמצעות אתרים מקוונים. הרשפנג טען ל-20% מרווחי המיזם, ועתר לקבל מיליון שקלים שאותם העריך כרווחי המיזם. לשניים היכרות מוקדמת, ובתביעה נטען כי הנתבע הציע לתובע לחבור לפעילות עסקית בתקופת הקורונה למכירת מוצרי הגנה מפני הנגיף. על פי ההצעה הנטענת, הנתבע ינהל את הפעילות העסקית, ישקיע מהונו הפיננסי ויהיה אמון על גיוס כספי ההשקעה, ואילו התובע יקים אתר ויהיה זכאי ל-20% מרווחי המיזם, ללא תלות בהיקף הרווחים. התובע טען כי ב-2020 הוקמו שישה אתרים, והוא ביצע עבודה מאומצת עד 2021. הוא טען כי הכנסות המיזם עמדו על 2.4 מיליון דולר, אך הנתבע טען כי הוא לא רווחי. הנתבע טען מצידו כי המו"מ בין הצדדים מעולם לא השתכלל לכדי הסכם מחייב, ולחלופין, שההסכמה התייחסה לפעילות עסקית מתוחמת, ולא קמה לו זכות לתקבול. השופט רון גולדשטיין קיבל את התביעה וקבע השבוע כי אין מניעה לקבוע כי נכרת הסכם מחייב גם אם הוא לא נעשה בכתב, ובלבד שיוכח תוכנו. השופט הגיע למסקנה כי נכרת הסכם בעל פה על בסיס תכתובות שהוחלפו בין הצדדים בזמן אמת וגרסת הנתבע שאישר שהוא פנה לתובע והציע לו להקים אתר אינטרנט שישמש תשתית לחנות מקוונת. זאת, גם אם לא סוכמו כל הפרטים. "העובדה שהצדדים פעלו באופן בלתי פורמלי על בסיס האמון ששרר ביניהם ומבלי שעיגנו את ההסכמות בכתובים סבירה בנסיבות העניין, ואינה פוגמת בתנאים הדרושים לשם כריתתו של הסכם". עוד נקבע כי הנתבע סירב לערוך הסכם בכתב. מאחר שהשליטה בנתונים הכספיים בידי הנתבע, הורה בית המשפט על המצאת מלוא הדוחות והנתונים כדי לאפשר לבית המשפט לכמת את הסכום. נפסקו 30 אלף שקל הוצאות משפט לטובת התובע. עו"ד אופיר לוי ממשרד מרקמן טומשין, שייצג את התובע, מסר: "פסק הדין מבהיר כי היעדר הסכם כתוב אינו סוף פסוק, ושילוב ראיות דיגיטליות יכול להוביל לכדי תמונה עובדתית מלאה". עו"ד אמיר אבני, שייצג את הנתבע: "התובע הגיש תביעה לפני ארבע שנים וזכה בפסק דין במסמכים שיכול היה לקבל לפני בהסכמה". משמעות הפסיקה: הסכם בעל פה במסגרת מיזם עסקי לא מלמד כי לא נערך הסכם וקיומו יילמד מהראיות מספר תיק: 58608-01-22 קראו עוד