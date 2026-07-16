בחינות לשכת עורכי הדין: כמה עברו הפעם, ומי האוניברסיטה המובילה?

תוצאות בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין ממועד יוני 2026 פורסמו היום (ה'). הנתונים מראים שיעור מעבר של 60.86% בקרב הניגשים לבחינה לראשונה ושיעור מעבר של כ-42% בסך-הכול. מתוך 2,919 נבחנים, 1,243 עברו את המבחן בהצלחה.

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האוניברסיטה העברית שוב מככבת במקום הראשון בשיעור העוברים את הבחינה, מאחוריה אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה למינהל, שהתברגה למקום החמישי בשיעור העוברים בקרב הניגשים לראשונה ובמקום הרביעי בשיעורי המעבר הכלליים.

סטטיסטיקה של נבחנים

נתוני הלשכה מלמדים גם הפעם שהסיכוי הגבוה ביותר לצלוח את הבחינה הוא בקרב מי שניגשים אליה בפעם הראשונה. מבין מי שניגש לבחינה בפעם השלישית ויותר, רק כ-6.32% בלבד יוסמכו כעורכי דין.

אחוז המעבר בבחינה זו נמוך מתוצאות הבחינה במועד קיץ 2025, אז 77.8% מכלל הנבחנים עברו בהצלחה את המבחן בפעם הראשונה, ומתוך כלל המתמחים שניגשו לבחינה, אחוז המעבר עמד על 59.4%.

לשם השוואה, דצמבר 2024 נחשב לאחד המועדים הקשים ביותר של הבחינה בשנים האחרונות. באופן תקדימי ביותר ולנוכח ציון ממוצע נמוך משמעותית, שר המשפטים יריב לוין חתם על תקנות הקובעות כי ציון המעבר באותה בחינה יהיה 56 במקום 60. באותו מועד, פחות משליש מהניגשים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין עברו אותה, כשאחוז המעבר בקרב הנבחנים לראשונה עמד על 49%.

ההישג של העברית, העלייה של המכללה למינהל

באופן דומה ניתן גם לבחון את נתוני המוסדות האקדמיים. מי ששומרת על המקום הראשון בשיעור המעבר מקרב הנבחנים בפעם הראשונה היא כאמור האוניברסיטה העברית בירושלים. שיעור ההצלחה בה עומד על 91.82%.

מיד אחריה בפער מסוים ניצבת אוניברסיטת תל אביב עם 85.71%, אוניברסיטת חיפה במקום השלישי עם 82.61%, אוניברסיטת בר-אילן עם 81.38%, המכללה למינהל עם 81.37%, מכללת ספיר עם 71.43%, המרכז האקדמי פרס עם 71.43% ואוניברסיטת רייכמן עם 70.27%.

ביחס למועד קיץ 2025 אין שינוי מהותי בדירוגים. אז המכללה למינהל הייתה במקום הרביעי בשיעור המעבר בקרב הנבחנים לראשונה, ובמקום החמישי בקרב כלל הנבחנים.

נתונים מכלל הנבחנים

בדירוג מוסדות הלימוד מבחינת אחוזי המעבר בקרב כלל הנבחנים, האוניברסיטה העברית שוב מובילה עם שיעור הצלחה של 89.66%.

אחריה מדורגת אוניברסיטת תל אביב עם 82.66%. במקום השלישי אוניברסיטת בר-אילן עם 76.77%, ומיד אחריה המכללה למינהל שמתברגת לרביעייה הראשונה עם 74.07%. לאחר מכו מדורגות אוניברסיטת חיפה עם 74.07%, המרכז האקדמי פרס עם 66.96% ואוניברסיטת רייכמן עם 53.97%.

בתחתית הטבלה מדורגות מכללת נתניה עם 32.12%, הקריה האקדמית אונו (28.14%) והמכללה האקדמית צפת (47%).

הקשר למקום ההתמחות

עוד נתון בולט שפרסמה הלשכה, אך כזה שמחייב גם הוא כוכבית, נוגע לקשר שבין מקום ההתמחות לבין שיעור המעבר.

על-פי הנתונים, שיעור המעבר הגבוה ביותר, 79.02%, מיוחס למתמחים בפרקליטות המדינה (פרקליטויות המחוז). אחריהם מובילים מתמחי הפרקליטות הצבאית (קרי, עתודאים) ומתמחי המשטרה עם 54.76%.

מנגד, שיעור העוברים בקרב מתמחי הסקטור הפרטי עומד על 37.40% בלבד, ואילו בקרב מתמחי בתי המשפט - על 49.43%% בלבד.

חשוב לציין כי הסקטור הפרטי עצום, וקיימים בו פערים שעשויים להיות דרמטיים בין הפירמות הבולטות - שבהן תנאי הקבלה להתמחות דומים לפרקליטות, ושיעורי המעבר של המתמחים בהן הם ככלל גבוהים מאוד - ובין משרדים אחרים.