אחרי חודשים טובים במיוחד בבורסה הגיע חודש יוני עם תשואות שליליות לחוסכים. אלא שלשם הפרופורציות זהו רק החודש השני מתחילת השנה שבו החוסכים מפסידים כסף. כך, בסיכום חצי שנה המשקיעים בהחלט יכולים להיות מרוצים עם תשואה של כמעט 6% במסלולים הכלליים של קרנות ההשתלמות. לשם השוואה, זו תשואה שבדרך כלל משיגות הקופות במשך שנה שלמה. בסיכום 3 השנים האחרונות התשואה מרשימה במיוחד ומסתכמת ב-43.2%.

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ובכל זאת, אי אפשר לברוח מחודש יוני שבו נרשמו ירידות חדות מה שקצת קלקל את האווירה והחוסכים מסכמים את חודש יוני בירידה ממוצעת של 0.7% במסלול הכללי.

במסלולי המניות לשם השוואה נרשמה מתחילת השנה עליה חדה של 9.6%. בסיכום שלוש השנים האחרונות מדובר בזינוק מרשים של 78% אך כמובן שגם כאן חודש יוני יצא שלילי עם ירידה של 2.3% בממוצע.

הסיבה לירידה בתשואות היא הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, שנתפס כפחות טוב לישראל וכתוצאה מכך העליות בבורסה של מבצע "שאגת הארי" נמחקו. במדד ת"א 125 המקומי נרשמו ירידות חדות של כמעט 10%, מה שהפך לחודש השלילי ביותר בבורסה המקומית מאז חודש אוקטובר 2023.

החודש הזה הזכיר עד כמה חשוב לפזר השקעות, גם לארץ אבל גם לחו"ל. בניגוד לישראל, בארה"ב נרשמו ירידות קלות של 1.1% במדד S&P 500 וכמעט 3% במדד הנאסד"ק, של מניות הטכנולוגיה. באירופה חלק מהמדדים רשמו בכלל תשואות חיוביות, הקאק הצרפתי עלה ב-2.7% ומדד יורוסטקוס 50 קפץ ב-4.6%. מנגד מדד הדאקס הגרמני ירד קלות ב-0.4%. במזרח, הניקיי היפני זינק ב-8.3%.

המסלול העיקרי שבלט לחיוב בחודש יוני הוא דווקא המסלול מחקה מדד S&P 500 . זה שהיה מוצלח בשנים הקודמות אך בשנתיים האחרונות פיגר ובגדול, סיפק בחודש יוני תשואה חיובית חזקה של 4.7%, מה שמהווה פי 2 מכל התשואה שלו מתחילת השנה (2.3%). עם זאת, בטווח של שלוש השנים האחרונות מסלול ה- S&P 500 סיפק תשואה של 41.5% בלבד, פחות מהמסלול הכללי (43.2% כאמור) והמנייתי (77.5%). הסיבה לזינוק של מסלול ה- S&P 500 בחודש יוני, למרות הירידות בארה"ב, היא הגידור הטבעי לישראלים - התחזקות הדולר כשיש ירידות בחו"ל. הדולר זינק ב-6% מול השקל והקפיץ את התשואות במסלול.

אלטשולר שחם ראשון - בזכות החשיפה לחו"ל

לכן, הפעם דווקא הגוף החלש של השנים האחרונות, אלטשולר שחם, בלט לטובה בצורה משמעותית מול כל שאר הגופים, הן במסלול הכללי והן המנייתי. החשיפה הגבוהה שלו לחו"ל השתלמה הפעם. אלטשולר שחם הוביל את טבלת התשואות בחודש יוני במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות עם תשואה חיובית קלה של 0.04%, אבל לפחות זו לא תשואה שלילית. במקום השני בחודש יוני נמצאת חברת הביטוח הראל עם ירידה של 0.4% ואחר כך מיטב עם ירידה של 0.5%.

במקומות האחרונים בחודש יוני נמצאים ילין לפידות, למרות חשיפה גבוהה לחו"ל, עם ירידה של 0.7%, אחר כך אנליסט עם ירידה של 1% ואינפיניטי, הסמן של חשיפה גבוהה יחסית לישראל, עם ירידה חדה של 1.6%.

אך תשואה של חודש אחד לא מספיקה כדי להפוך את הקערה על פיה. מתחילת השנה הטבלה נראית אחרת לגמרי. חברת כלל ביטוח מובילה את הטבלה עם תשואה של 7.6%, אחריה הראל עם 7.1% ובמקום השלישי נמצאת חברת הביטוח מגדל עם תשואה של 6.2%. האחרונות בטבלה הן הפניקס עם תשואה של 5.4%, אלטשולר שחם עם תשואה של 4.9% וילין לפידות במקום האחרון עם תשואה של 4.2% בלבד.

בהסתכלות ל-3 שנים, שני המקומות הראשונים בטבלה הולכים לבתי ההשקעות אנליסט ואינפיניטי עם תשואה של 47%, אחריהם נמצאת כלל ביטוח עם 46.2% ואז הפניקס עם 45.2%. בתחתית הטבלה נמצאות הראל עם 39.8%, ילין לפידות עם 39.4% ואלטשולר שחם במקום האחרון עם 38.3%.

תמונה שונה במסלול המנייתי מתחילת השנה

במסלול המנייתי בקרנות ההשתלמות בחודש יוני כאמור גם כן בלט אלטשולר שחם שאמנם ירד ב-0.7% בחודש אך זו ירידה קלה בלבד ביחס למתחרים. במקום השני והשלישי נמצאים חברת הביטוח מנורה מבטחים ובית ההשקעות מור עם ירידה של 2.1% כל אחד. כלומר פער של כמעט 1.5% בתשואה. בתחתית הטבלה נמצאים ילין לפידות ומגדל עם ירידה של 2.7% והרחק למטה אינפיניטי עם ירידה של 3.4%.

מתחילת השנה בקרנות ההשתלמות המנייתיות התמונה דומה למצב במסלול הכללי וגם כאן הגופים בעלי חשיפה גבוהה לחו"ל נפגעו יותר. כלל מובילה מתחילת השנה עם תשואה מרשימה של 13%, אחר כך הראל עם תשואה של 12.3%, מור עם 10.7% ומגדל עם תשואה של 10%. בתחתית הטבלה נמצאות הפניקס עם תשואה של 8.8%, ילין לפידות עם 7.6% ואלטשולר שחם עם 7% בלבד.

בטווח של שלוש שנים כלל מובילה את טבלת התשואות עם זינוק של 82.5%, אחריה נמצאת אינפיניטי עם תשואה של 82.2% ובמקום השלישי מיטב עם תשואה של 80.3%. ומגדל במקום הרביעי עם תשואה של 80.2%.

במקומות האחרונים גם כאן אין הפתעות. ילין לפידות עם תשואה של 71.5% ובמקום האחרון אלטשולר שחם עם תשואה של 65.4% בלבד.

גם בקרנות הפנסיה נרשמה בחודש יוני מגמה דומה. עם זאת, הירידות במסלול הפנסיה לעד גיל 50 אף חלשות יותר מאשר בקרנות ההשתלמות הכלליות. כך, נרשמה ירידה של 1.1% בממוצע במסלולים הללו. במקום הראשון נמצא אלטשולר שחם עם ירידה קלה בלבד של 0.2%, אחריו הראל עם ירידה של 0.8% ומיטב עם ירידה של 0.9%.

אך מתחילת השנה התשואה בפנסיה טובה יותר מאשר בקרנות ההשתלמות הכלליות. כך, במסלול לגילאי 50 ומטה נרשמה עליה ממוצעת של 7.1%. במקום הראשון נמצאת חברת הביטוח הראל עם תשואה יפה של 8.6%, צמודה אליה כלל עם תשואה של 8.4% ואחר כך אינפינטי עם 7.4% ומגדל עם 7%.

במקומות האחרונים נמצאים הפניקס עם תשואה של 6% ואלטשולר שחם עם 5.7%. בטווח של 3 השנים האחרונות אינפיניטי במקום הראשון עם 53.3%, הפניקס שניה עם 52.6% וכלל שלישית עם 52.4%.

בתחתית הטבלה נמצאות מגדל עם 49.5%, אלטשולר שחם עם 47.6% והראל עם 47.3%.