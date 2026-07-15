מודי'ס: נתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית חזקים

סוכנות הדירוג הבינלאומית מודי'ס (Moody's) מפרסמת היום (ד') את הדו"ח החצי שנתי שלה, לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2026, ובאופן כללי אפשר לקבוע כי אין בו הפתעות מיוחדות: הדו"ח מצביע על כך שאין לחצים כלשהם, למעלה או למטה, באשר לדירוג האשראי של ישראל או לגבי תחזית הדירוג, וזאת בשל כמה גורמים הפועלים יחד.

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על פי מודי'ס, מצד אחד מציגה הכלכלה הישראלית נתוני מאקרו חזקים, ומצד שני מצב גיאו־פוליטי מורכב (ודאי כשברקע הבחירות המתקרבות), ותקציב ביטחון גדול בשל המלחמה המתמשכת. כל אלו מובילים לכך שבמודי'ס ימתינו עם החלטת דירוג כלשהי כדי לראות להיכן מתפתחים הדברים בהמשך הדרך.

נדגיש כי הדו"ח המפורסם כעת אינו כולל החלטת דירוג כלשהי, כך שהדירוג של ישראל נותר על Baa1, ותחזית הדירוג "יציבה". נזכיר כי בינואר האחרון פרסמה מודי'ס את החלטת הדירוג האחרונה שלה, ושם העלתה את תחזית הדירוג של הכלכלה הישראלית מ"שלילית" ל"יציבה".

החלטת הדירוג הבאה של מודי'ס צפויה להתקבל רק בעוד כמה חודשים, ועל פי ההערכות בשוק לא צפוי שינוי בדירוג או באופק הדירוג - לפחות עד לאחר הבחירות לכנסת שיתקיימו ב־27 באוקטובר הקרוב. על פי אותן הערכות, בסוכנות הדירוג יעדיפו לחכות ולראות התבהרות גם בגזרה הגיאו-פוליטית, לפני מתן החלטה כלשהי.

הורדת הדירוג מ־2024 עדיין מהדהדת

נזכיר כי בשנים האחרונות חלו התפתחויות רבות בדירוג האשראי ובתחזיות הדירוג של ישראל מצד מודי'ס, כמה מהן שליליות. כבר בתחילת שנת 2023 הוציאה סוכנות הדירוג אזהרה על פגיעה בכלכלת ישראל, על רקע הרפורמה המשפטית שקודמה אז ביתר שאת. באפריל 2023 הודיעה על שינוי תחזית דירוג האשראי של ישראל מ"חיובית" ל"יציבה". ביולי 2023 פרסמה אזהרה נוספת סביב הרפורמה המשפטית, על סיכון משמעותי להשלכות שליליות על הכלכלה, ובפברואר 2024, בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", היא הודיעה לראשונה אי פעם על הורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל. בספטמבר 2024 הורידה מודי'ס את הדירוג שוב, בשתי רמות, כך שלמעשה לאורך 2024 הוא ירד מדירוג A1 לדירוג Baa1 .

בנובמבר 2025 נרשם איתות חיובי ראשון מכיוון חברות הדירוג, כאשר S&P הודיעה על העלאת תחזית דירוג האשראי של ישראל מ"שלילית" ל"יציבה"; ובינואר 2026 פרסמה מודי'ס החלטה דומה ועדכנה גם היא את תחזית הדירוג של ישראל ל"יציבה". דירוג האשראי של ישראל מצד מודי'ס נותר על Baa1.

באותה החלטה ציינו במודי'ס כי הפחתה מתמשכת בסיכונים הגאו-פוליטיים, צמצום הגירעון (שבחודש יוני ירד ב־0.4% עד לשיעור של 3.3% מהתוצר) וצעדים פיסקליים מצמצמים יתמכו בהחלטה להעלאת הדירוג. מהצד השני ציינו במודי'ס את המתיחות הגאו־פוליטית כגורם אפשרי לפגיעה בדירוג - ולכן אפשר להניח בזהירות כי הדירוג הבא שלה יתפרסם לאחר הבחירות הקרבות.