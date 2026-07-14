אזרחי איראן מתקרבים למשמרות המהפכה, וזה פוגע במו"מ עם ארה"ב

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1הלאומנות האיראנית מתחזקת ומחבלת במשא ומתן מול ארה"ב

הלאומנות האיראנית הקיצונית רושמת התחזקות משמעותית על רקע הלחימה הקשה ומותו של המנהיג העליון עלי חמינאי. לפי תחקיר שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, אותו "להט לאומני" מחבל במשא ומתן מול ארצות הברית ובולם את ההתקדמות המדינית. כתב העיתון לענייני המזרח התיכון, בנואה פוקון, מציג ניתוח מעמיק של המצב בזירה הפנימית באיראן.

בכתבה נכתב כי "ההקצנה הלאומנית יוצרת אקלים עוין עבור הדיפלומטים של המדינה, ומקשה עליהם להסכים לתנאים האמריקאיים שיביאו לסיום קבוע של הלחימה ולשחרור מסנקציות, שלו איראן זקוקה. עבור הקיצונים הלאומנים באיראן, מדובר בהסכם שמוכר את האינטרסים של הרפובליקה האסלאמית". עם זאת, פוקון מסייג את הדברים וטוען כי "המשטר האיראני עדיין סובל מחוסר פופולריות עמוק בקרב חלקים גדולים בציבור".

ההשלכות של התחזקות הקיצונים ניכרות היטב. בכתבה צוין כי לפי ההסכם, איראן התחייבה לפתוח את מצר הורמוז לתנועה בתוך 30 יום. בפועל, הרפובליקה האסלאמית ירתה שוב ושוב לעבר ספינות סוחר - וזאת "כדי לאכוף את דרישת הקיצונים לפיה טהרן היא השולטת הבלעדית בנתיב המים האסטרטגי".

תיקוף למגמה זו ניתן למצוא בדבריו של מחמוד נבויאן, מחוקק איראני ולשעבר חבר בצוות המשא ומתן. נבויאן תקף ביום שבת את עצם הנכונות לדון על הניהול העתידי של הורמוז, וכינה זאת "חולשה ברורה וזועקת" של ההסכם. לדבריו, משמרות המהפכה "יממשו את זכותה של האומה האיראנית על מצר הורמוז ויפעילו שליטה בלעדית עליו, יהיה אשר יהיה".

אנליסטים שהתראיינו לוול סטריט ג'ורנל מעריכים כי משמרות המהפכה מלבים את התחושות הללו מתוך אינטרס כפול - לשמור על השליטה בנתיב המים הקריטי לסחר העולמי, ולהבטיח את עליונותם בזירה הפנימית באיראן. "הם מרגישים שכל עוד הם שולטים בהורמוז, הם יכתיבו את סדר היום הן מול ארה"ב והן מבית", אומר מוסטפא פקזאד, יועץ לחברות זרות בנושא גיאופוליטיקה איראנית. פקזאד מוסיף כי "משמרות המהפכה מקווים שהפחד מתקיפה זרה יגרום לאנשים להמר עליהם. הלאומנות היא רגש זמני ונוח להיאחז בו".

את עומק השינוי שעוברת החברה האיראנית ממחישים סיפוריהם של אזרחים מן השורה, שבעבר התנגדו למשטר בטהרן וכיום מציגים עמדה הפוכה. הוול סטריט ג'ורנל מביא את קולותיהם של כמה מהם, המעידים על תהליך ההקצנה וההתלכדות הלאומית במדינה.

דוגמה לכך היא מורה בת 40, שהשתתפה באופן פעיל במחאות החיג'אב בשנת 2022 ואף הפסיקה לעטות כיסוי ראש בעצמה. לאחרונה היא בחרה להשתתף בעצרת תמיכה המונית במשטר בטהרן.

היא תיארה את המראות יוצאי הדופן בעצרת וסיפרה לעיתון כי "ראיתי שם המון נשים שהופעתן הייתה גוררת בעבר נזיפה חמורה מהממשלה, ללא כיסוי ראש, לבושות בחולצות בטן ומכנסיים, עם ציפורניים מטופחות". לפי עדותה, הנשים נופפו בדגלי איראן לצד סטודנטים גברים בעלי קעקועים ולבוש מערבי, סממנים חזותיים שהמשטר נהג לדכא ביד קשה בעבר. המורה הוסיפה כי כולם קראו יחד "אנחנו החיילים של סייד מוג'תבא".

תפנית דומה עבר גם יזם בן 34 מטהרן, שהיה במשך שנים מתנגד חריף של השלטון ובחר לאחרונה לפרסם תמונה שלו במדי צבא כשהוא מביע גאווה על גיוסו. השינוי בעמדתו של היזם דרמטי במיוחד לאור עברו. במהלך מחאות 2022 הוא ספג מכות קשות כל כך מכוחות הביטחון עד שלא היה מסוגל לזוז במשך ימים, ובמהלך גל המחאות של חודש ינואר האחרון אף נפגע מגז מדמיע. באותם ימים הוא המתין בקוצר רוח לפרוץ המלחמה, מתוך אמונה עמוקה כי זו תביא לנפילת המשטר.

דעתו השתנתה לחלוטין לאחר שבית דודו בטהרן נחרב לחלוטין בימיה הראשונים של הלחימה, ולאחר שניסה נואשות ובחרדה ליצור קשר עם בת זוגו לשעבר, שעבדה במשרד אזרחי הסמוך ליעד שהותקף על ידי כוחות זרים. היזם הסביר את השינוי שחל בו וציין כי "אמריקה השתמשה בתירוץ של זכויות אדם. ואז הם אמרו שציוויליזציה שלמה הולכת להיהרס, לא רק המשטר".

מאת בנואה פוקון, מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2דיווח: חוקרים ישראלים ופעילים אמריקאים פעלו יחדיו לערעור המשטר באיראן

הארגון האמריקאי פורום המזרח התיכון (MEF), המזוהה עם הימין בארצות הברית, והמכון הישראלי למחקרי ביטחון לאומי (INSS) בחנו פרויקט משותף שמטרתו לערער את המשטר בטהרן עוד לפני תחילת סבב הלחימה הנוכחי. כך עולה מדיווח בניו ערב, אתר חדשות קטארי שממוקם בלונדון. לפי הפרסום, שיתוף הפעולה המדובר נועד לייצר מידע מודיעיני ממוקד על נקודות תורפה בתוך איראן במטרה להחליש את המשטר לקראת העימות הצבאי.

הפרויקט המשותף, שזכה לשם "הערכת פגיעות החברה האזרחית באיראן", נועד לאסוף מידע ממקורות גלויים בשפה הפרסית ומרשתות חברתיות במטרה לבנות "מפת חום מקיפה שתספק מידע יישומי על נקודות לחץ מרכזיות" בעשרה מחוזות בעלי גיוון אתני רחב באיראן. מהצעת הפרויקט עולה כי המומחה הבכיר של ה-INSS לענייני איראן, ד"ר רז צימט, סומן כמוביל המיועד של המיזם. עם זאת, המסמכים שהודלפו אינם מפרטים כיצד הממצאים היו אמורים להפוך לפעולות מבצעיות בשטח, ואין בהם הוכחה לכך שהמחקר שימש בפועל לתכנון צבאי או למבצעים מודיעיניים של מי מהצדדים.

הפרטים על הפרויקט החשאי נחשפו בעקבות הדלפת מסמכים רחבת היקף מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אשר פורסמו באפריל 2026 על ידי קולקטיב העיתונאים Distributed Denial of Secrets. המסמכים עצמם הודלפו על ידי קבוצת ההאקרים חנדלה, המזוהה באופן מסורתי עם המודיעין האיראני. עיתון הארץ, שאימת בזמנו את מקוריות המסמכים שדלפו בפרשה, ציין כי המכון הישראלי מהווה יעד מרכזי ועומד תחת מתקפות סייבר איראניות מזה שנים.

לפי הנתונים שנחשפו בהדלפה, עלות המיזם נאמדה בכ-330 אלף דולר בשנה והוא תוכנן להעסיק ארבעה חוקרים מטעם ה-INSS בישראל. המידע שהיה אמור להיאסף במסגרת המחקר כלל נתונים רגישים במיוחד, בהם היקף הנוכחות של כוחות הצבא, כוחות חצי-צבאיים וגופי אכיפת החוק בעשרה מחוזות שונים באיראן. לצד אלה, התוכנית הגדירה גם מעקב וניתוח של פעילות ארגוני עובדים, אגודות סטודנטים וארגוני נשים במדינה.

מנכ"ל פורום המזרח התיכון, גרג רומן, סירב לאשר את מקוריות התכתובות שהוצגו בפניו והכחיש בתוקף כל שיתוף פעולה עם המכון הישראלי. פניות נוספות לקבלת תגובה שנשלחו לראש ה-INSS, אלוף במיל' תמיר הימן, ולחוקר האיראני הבכיר ד"ר רז צימט, לא נענו עד למועד פרסום הכתבה.

מאת אנאס אמברי ויוסי ברטל, מתוך ניו ערב. לקריאת הכתבה המלאה.

3חברת הטכנולוגיה מהרצליה שכובשת את השוטרים האמריקאים

קוגנייט (Cognyte) הישראלית, המוכרת טכנולוגיה למעקב אחר מיקומי טלפונים בעיקר בישראל ובאירופה, חודרת לשוק האמריקאי באמצעות מכירת ציוד ריגול למשאיות - כך דווח במגזין העסקי פורבס.

כך, משטרת מדינת טקסס רכשה ארבעה רכבי שברולט טאהו חדשים בחודש מרץ האחרון. המחיר הכולל (והחריג) של הרכישה נאמד על 4.5 מיליון דולר. הרכבים צוידו בטכנולוגיה שיכולה לנטר את מיקומם של טלפונים סלולריים הנמצאים בקרבת מקום.

הטכנולוגיה שנמכרה למשטרת טקסס, המכונה FalcoNet, מדמה אנטנה סלולרית, המאלצת טלפונים קרובים להתחבר אליה. הדבר מאפשר לשוטרים לעקוב אחרי כל טלפון בסביבה - בין אם הוא שייך לחשוד בתיק ובין אם לא. ניתן להסתיר את הטכנולוגיה בתוך רכבים, בתיק גב למשימות רגליות, או אפילו לחברה למסוק.

ואכן, זמר קצר לאחר העסקה עם טקסס - משרד המלחמה הוציא 400 אלף דולר על תיק גב מסוג FalcoNet. קוגנייט מכרה רכבי ריגול למשטרת אלבקרקי בניו מקסיקו ולמשטרת מדינת ניו יורק, המסייעת בסיורים לאורך הגבול בין קנדה לארה"ב.

עוד דווח, כי משטרת מדינת טקסס היא אחת מתוך מספר הולך וגדל של סוכנויות אכיפת חוק מקומיות שחותמות על עסקאות עם קוגנייט, היושבת בהרצליה, ומוכרת מגוון של טכנולוגיות מעקב. "קוגנייט ממתגת את עצמה כ'חלופה המובילה' לחברת פלנטיר", נכתב בפורבס. רוב ההכנסות שלה מגיעות מישראל ואירופה, אך היא חודרת בהדרגה לארה"ב, כאשר ההכנסות מהשוק האמריקאי עלו בהדרגה מ-10 מיליון דולר ב-2023 ל-15 מיליון דולר ב-2025, כך לפי דיווחים לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).

מאת תומאס ברוסטר, מתוך פורבס. לקריאת הכתבה המלאה.