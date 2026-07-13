שיתוף הפעולה הצבאי בין סין לרוסיה נרחב יותר ממה שנחשף עד כה, וכולל אפשרות לפיתוח משותף של תוכנית הגנה אווירית מפני טילים בליסטיים, מאמצים לפתח מערכת לשיבוש וליירוט הלוויינים של רשת סטארלינק של אלון מאסק וכן אספקה שוטפת של רכיבים טכנולוגיים תוצרת סין לטובת מכונת המלחמה הרוסית.

כך חושף תחקיר משותף של שלושה כלי תקשורת: "דר שפיגל" הגרמני, אתר התחקירים האירופי "אינסיידר" ו"לה מונד" הצרפתי, שהתפרסם ביום חמישי האחרון.

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התחקיר מתבסס על הדלפה אנונימית של ארבע מצגות מכינוס חשאי בשם "הפורום השלישי של שיתוף הפעולה הסיני־רוסי בתחומי צבא וטכנולוגיה" שהתקיים בגואנג'זו בנובמבר 2023, וכן על פרוטוקול מדיונים בנוגע לשיתוף פעולה רוסי־סיני שהתקיימו ביוני 2023 במוסקבה.

החומרים נמסרו לפני כשנה למגזין הגרמני "דר שפיגל", יחד עם פתק שעליו נכתב: "שיתוף הפעולה הצבאי בין רוסיה לסין מתפתח, אפילו אם סין מכחישה זאת".

סוגיית שיתוף הפעולה רגישה מאוד בעבור בייג'ין, שדחתה בעבר האשמות מצד המערב שהיא מסייעת לרוסיה במלחמתה באוקראינה תוך עקיפה של סנקציות בינלאומיות.

באופן רשמי, היחסים בין המדינות הן ברית "אסטרטגית" אך שאינה כוללת שיתוף פעולה ביטחוני מקיף "שיכול להוות איום על מדינה שלישית", לפי ניסוח משרד החוץ הסיני.

עם זאת, סין (ומדינות אחרות מסביב לרוסיה) הואשמו באספקה של רכיבים בעלי שימוש כפול אפשרי (לתעשייה האזרחית ולתעשייה הצבאית) לרוסיה. בתחילת החודש דווח גם כי לפחות 200 חיילים רוסים אומנו בסין בשימוש בכטב"מים, ונשלחו חזרה לשדה הקרב לאחר מכן. ממשלת גרמניה זימנה את השגריר הסיני במדינה לשיחות סביב הפרשה.

התוכנית: ברית אנטי־סטארלינק

המסמכים חושפים את עצם קיומו של הפורום החשאי בין המדינות, וכמה מהנושאים שנדונו בו. המפגשים ממשיכים להתקיים באופן קבוע, לפי ה"שפיגל", והכינוס השישי צפוי להתקיים השנה בסנט פטרסבורג שברוסיה.

בכינוס שהתקיים בסוף 2023, הנושא הראשון במעלה בעבור שני הצדדים היה רשת סטארלינק, המספקת אינטרנט באמצעות תקשורת לוויינית. המערכת מיוצרת ומשווקת על ידי SpaceX בבעלות המיליארדר אילון מאסק, והוכיחה את עצמה כתשתית קריטית לתקיפות של אוקראינה על בסיסים ויעדים אסטרטגיים רוסים בחודשים שלפני כן.

שני מומחים מהתאגיד הממשלתי הסיני העוסק בבניית לוויינים וכלי שיגור הציגו במפגש את תוכניתם ליצור "ברית אנטי־סטארלינק" בין המדינות. לדבריהם, הרשת מעניקה יתרון מובנה לאוקראינים או לכל צבא אחר ומהווה "מהפכה בתקשורת בשדה הקרב".

הם הציעו בין היתר לנהל קמפיין דיפלומטי ובינלאומי כדי לצמצם את היכולת של SpaceX.

בין ההצעות הקיצוניות יותר להתמודד עם היתרון הזה, לפי הסינים, נמצאים שיבוש טכנולוגי, האטה של התקשורת ואפילו "הרס של לווייני האויב בעודם במסלול".

שתי האפשרויות הראשונות כרוכות בהתקפות סייבר על הלוויינים והתשתית המשמשת אותם, לפי המצגת.

האפשרות של הרס הלוויינים, לפי המציגים, כרוכה במציאת מיירט שיהיה זול דיו וזמין כדי להתמודד עם אלפי הלוויינים הקיימים, ועם אלו שיוכלו להיות משוגרים כדי להחליף אותם.

המגזין הגרמני העריך כי "יש סיבה להאמין כי העבודה על התוכנית נגד סטארלינק המשיכה באופן אינטנסיבי" אחרי המצגת שנחשפה כעת. בסין פורסמו כמה הצעות בשנים האחרונות לשימוש ב"נשק מיקרוגל" נגד הלוויינים הללו.

הרוסים גם עובדים על פתרונות עצמאיים נגד סטארלינק, לפי הדיווח. אלה כוללים הרס של הפאנלים הסולאריים המייצרים חשמל ללוויינים על ידי שיגור טילים הכוללים רבבות כדוריות ברזל למסלולם, ומערכת שיבוש חדשה המוצבת על הקרקע ויכולה לחסום גישה לתקשורת הלווייניים של סטארלינק בהיקף של כ־20 קילומטר.

טילים בליסטים משותפים עד 2030

לפי התחקיר, במסגרת הברית בין המדינות, שנותרה מאחורי הקלעים עד כה, סין נהנית מהידע המבצעי של רוסיה בחזית, מול כוחות החמושים במיטב התוצרת הצבאית של נאט"ו וכלים טכנולוגיים מערביים, בעוד רוסיה מקבלת רכיבים אלקטרוניים ופיתוחים סיניים חדשים.

תחום אחר שבו נחשף שיתוף פעולה בין המדינות הוא הגנה אווירית.

שני הצדדים חתמו על מעין "זכרון דברים" כבר בקיץ 2023 שבו הם מתחייבים "להעמיק את שיתוף הפעולה בתחום ההגנה האווירית מטילים", כחלק מ"חיזוק הברית האסטרטגית בין רוסיה לסין".

לפי הפרוטוקול של ביקור סיני ברוסיה בתקופה זו, שני הצדדים הסכימו ביניהם לפתח "מערכות הגנה אווירית מהדור הבא", שיוכלו להתמודד עם איומים בליסטיים ואפילו היפרסוניים (טילים בליסטיים במהירות גבוהה).

מערכות כאלו, כמו הגרסאות האחרונות של הפטריוט האמריקאי או החץ הישראלי, צריכות להיות "ניידות ברמה גבוהה" וליירט איומים בגובה של 40 ק"מ, לפי המסמך.

המסמכים חושפים גם במקרה זה את עומק שיתוף הפעולה, כולל שיחות רבעוניות, דרישות סיניות וקבוצות עבודה. לפי מומחה אחר שהתראיין למגזין הגרמני, גם פרויקט זה ככל הנראה המשיך להתנהל ותאריך היעד שמציבים הסינים למערכת הגנה מטילים בליסטיים הוא שנת 2030. המגזין ציין כי ראשי הפרויקט משני הצדדים טסו קרוב לעשר פעמים בשנתיים האחרונות לביקורים הדדיים.

קודש הקודשים של רוסיה

עצם העובדה שרוסיה מוכנה לחלוק את הטכנולוגיה שלה להגנה אווירית, אמר מומחה ל"שפיגל", היא חסרת תקדים.

"התחום הזה היה קודש הקודשים, משהו שלא רוסיה ולא ברית המועצות לפניה היו מוכנות לשתף בו, אבל עכשיו המצב השתנה", ציין.

התחקיר גם שם דגש על האספקה הכמעט סדירה של מוליכים למחצה ורכיבים אלקטרוניים שונים לרוסיה מחברות סיניות, שבמקרים מסוימים רוכשות אותן מהמערב.

לפי אתר התחקירים "אינסיידר", שבראשו עומד התחקירן כריסטו גורצב שחשף פרשיות רבות בנוגע לרוסיה בעבר, ללא האספקה הסינית, "רוסיה לא היתה מצליחה להמשיך ולקיים את התעשייה הצבאית שלה בארבע השנים האחרונות"

תזמון החשיפה לא מקרי

התזמון של הפרסום ללא ספק נועד להתייחס לפסגת נאט"ו שהסתיימה באנקרה בסוף השבוע.

תחת הובלתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מיתנה נאט"ו את הביקורת שלה על סין. אם בכהונה של קודמו ניתנה תשומת לב רבה לאזהרות מפני תוקפנות סינית או סיוע לרוסיה ובייג'ין הוצבה רשמית ברשימת "האיומים" על הברית, הרי שבשנתיים האחרונות סין "נעלמה" מהודעות הסיכום של הברית. כך היה גם השנה.

התחקיר גם שם את הזרקור על מאסק, שמצליח נכון לעכשיו לנהל את עסקיו למרות האינטרסים המנוגדים מצד מעצמות העל. מצד אחד, חברת SpaceX שלו היא אחת הספקיות החשובות ביותר של הצבא האמריקאי, כולל שיגור לווייני ריגול, ורשתות סטארלינק וסטארשילד (המאובטחת יותר).

מצד שני, סין היא גם יעד המכירות הגדול ביותר למכוניות "טסלה" וגם המקום בו מפעלי החברה פועלים בהספק גדול. בשתי המדינות, הממשלות מעורבות עמוקות בעסקים הרגישים.