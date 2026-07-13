יולי נחשב היסטורית לאחד החודשים החזקים ביותר עבור שוק המניות. אבל במורגן סטנלי מזהירים שישנם כמה גורמים שעלולים להעיב על המשך הראלי בקיץ.

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לדברי אנדרו שיטס, ראש מחקר האג"ח הגלובלי בבנק, מדד S&P 500 עלה בכל חודש יולי מאז 2014, אך בשבועות האחרונים ניכרת עלייה בתנודתיות בשוק. לאחר רבעון שני חזק במיוחד, מדד נאסד"ק 100 נע בתנודות חדות ונסחר כמעט ללא שינוי מאז תחילת המחצית השנייה של השנה, בין היתר בעקבות "רוטציה": מעבר משקיעים ממניות הטכנולוגיה והשבבים שעלו בחדות למימושי רווחים והשקעות בסקטורים אחרים.

במורגן סטנלי מונים שלושה גורמי סיכון מרכזיים שעלולים להפוך את הקיץ לתקופה קרה.

1 ההסלמה המתחדשת בין ארה"ב לאיראן

הסיכון הראשון הוא מחיר הנפט.

המשקיעים חוששים מהסלמה מחודשת במזרח התיכון, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הודיע כי הפסקת האש מול איראן הסתיימה, וארה"ב פתחה במתקפות חדשות בתגובה לפגיעה איראנית באוניות סוחר במצר הורמוז.

במורגן סטנלי מעריכים כי התרחיש החיובי שלהם לשוק המניות נשען בין היתר על כך שהתנועה הימית במצר הורמוז תחזור בהדרגה לשגרה, היצע הנפט יתאושש, ומחיר נפט מסוג ברנט ירד בחזרה לכ־75 דולר לחבית בתוך שנה.

עם זאת, שיטס מזהיר כי לארה"ב נותרה יכולת מוגבלת יותר להתמודד עם זעזועים בשוק הנפט, לאחר שמאגר הנפט האסטרטגי שלה הידלדל לרמתו הנמוכה אי פעם.

החשש המרכזי בשווקים הוא שעלייה במחירי הנפט תייקר מוצרים ושירותים נוספים, תגביר את הלחצים האינפלציוניים, ועלולה להקשות על הבנקים המרכזיים להוריד ריבית - תרחיש שעלול להעיב על שוק המניות.

2 האם הפד יעלה את הריבית?

תרחיש של ריבית גבוהה לאורך זמן, או אפילו העלאות נוספות, עלול לערער את אחת ההנחות המרכזיות שתמכו בראלי במניות.

בשווקים גוברות ההערכות כי הפדרל ריזרב עשוי להעלות את הריבית עוד השנה כדי לבלום את האינפלציה. עם זאת, במורגן סטנלי סבורים שהמשך שוק השוורים במניות נשען במידה רבה על ההנחה שהפד לא ישנה את הריבית עד סוף השנה.

שיטס טוען שקיים סיכון שההנחה הזו תתברר כשגויה. אם הפד אכן חושש מהתפרצות מחודשת של האינפלציה, ייתכן שלא ימתין זמן רב לפני שיפעל ויעלה את הריבית. נכון לעכשיו, החוזים בשוק מתמחרים הסתברות של 82% שלפחות העלאת ריבית אחת תתבצע עד סוף השנה - תרחיש שעלול להגביר את הלחץ על שוק המניות.

ומורגן סטנלי לא לבד.

בנק אוף אמריקה ודויטשה בנק הם בין הגופים הגדולים הניציים ביותר כיום ביחס למדיניות הפדרל ריזרב, לאחר ששניהם עברו להערכה שהפד עשוי דווקא להעלות ריבית השנה .

בנק אוף אמריקה צופה שלוש העלאות ריבית של 0.25% כל אחת, בעוד שדויטשה בנק מעריך העלאה מצטברת של 0.5%. גם BNP פאריבה נמנה עם המיעוט בשוק שסבור שהכיוון הבא של הריבית עשוי להיות כלפי מעלה.

הספקנות לגבי הורדות ריבית התחזקה בעקבות שילוב של כמה גורמים: אינפלציה שנותרה דביקה, שוק עבודה שממשיך להפגין חוסן, ופרוטוקול ישיבת הפד האחרונה שהצביע על כך שחששות חברי הבנק המרכזי מפני האינפלציה גברו באופן משמעותי.

3 היחלשות תחזית ההשקעות ב-AI

השקעות הענק בבינה המלאכותית היו אחד ממנועי העליות המרכזיים בוול סטריט, אך במורגן סטנלי מזהירים כי כל סימן להאטה בהוצאות של ענקיות הטכנולוגיה על AI עלול לפגוע בשוק המניות.

הבנק מציין כי תחזיות ההשקעות ההוניות (CapEx) עודכנו כלפי מעלה שוב ושוב, מה שחיזק את אמון המשקיעים בכך שגל ההשקעות ב-AI עדיין בעיצומו. תרחיש הבסיס של מורגן סטנלי צופה שההשקעות בתחום יזנקו מכ-800 מיליארד דולר ב-2026 לכ-1.2 טריליון דולר ב-2027.

עם זאת, שיטס מזהיר כי אם דוחות הרבעון השני יראו שחברות הטכנולוגיה הגדולות מתחילות לרסן את ההוצאות על AI - בין היתר בעקבות ביצועי המניות החלשים של חלקן - הדבר עלול לערער את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של השוק.

לדבריו, ההשקעות בבינה מלאכותית הן כיום אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של שוק המניות, ולכן כל סימן להתמתנות עלול לערער את הראלי.

החשש הזה כבר מתחיל לבוא לידי ביטוי: מניות שבע המופלאות (Magnificent Seven), שנחשבות למשקיעות הגדולות ביותר בתחום ה-AI, איבדו כ-13% מהשיא שנרשם במאי ועד לשפל ביוני, על רקע מימושי רווחים וחששות גוברים לגבי התשואה העתידית על ההשקעות האדירות בבינה המלאכותית.