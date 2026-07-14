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העברות תקציביות

הממשלה מנסה להעביר מאות מיליוני שקלים רגע לפני הבחירות

המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, מנסה לעצור את ההעברות • כתב למזכיר הממשלה: "החל מאתמול בבוקר מגיע שטף של הצעות מחליטים אל משרדי הממשלה, ובהן החלטות בעלות משמעויות תקציביות נרחבות - שרבות מהן מגיעות בהיעדר תשתית מקצועית וצורך ברור וללא בחינה משפטית כנדרש"

ניצן שפיר 14:31
המשנה ליועמ''שית, עו''ד ד''ר גיל לימון / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
המשנה ליועמ''שית, עו''ד ד''ר גיל לימון / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הייעוץ המשפטי לממשלה מנסה לעצור העברות של מאות מיליוני שקלים למטרות שונות שהממשלה צפויה לאשר היום (ג'). הסכומים שיאושרו עשויים להגיע אף למעל מיליארד שקל.

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המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, כתב היום למזכיר הממשלה יוסי פוקס כי החל מאתמול בבוקר ועד רגעים אלה ממש מגיע "שטף של הצעות מחליטים" אל משרדי הממשלה, ובהן "החלטות בעלות משמעויות תקציביות נרחבות, אשר מבוקש להעביר במסגרתן מאות מיליוני שקלים למטרות שונות".

לדבריו, "על אף משמעותן והשלכותיהן, רבות מההצעות מגיעות בהיעדר תשתית מקצועית וצורך ברור להעברות המדוברות, וממילא ללא בחינה משפטית כנדרש".

עוד נכתב כי סדר היום שהופץ אתמול (ב') אינו משקף את היקף ההצעות, ורק דקות ספורות לפני תחילת הישיבה הבוקר הופץ סדר יום מעודכן, כאשר יש החלטות שעדיין בעבודה.

מאחר שמדובר בישיבה האחרונה לפני פגרת הבחירות של הכנסת, לימון מזהיר כי יש בכך משום "ניסיון לעקוף את כללי האיפוק וריסון החלים בתקופת הבחירות". הוא מדגיש כי לא מדובר בקושי טכני, וכי האופן בו הממשלה מעלה את הצעות ההחלטה - לא מאפשר עבודת מטה מקצועית ומשפטית נדרשת. לכן הוא כותב כי "לא ניתן להבטיח כי ההחלטות עומדות בדרישות הדין. מדובר בפגם מהותי באופן עבודת הממשלה ובהליך קבלת ההחלטות, אשר משליך על תיקונן של ההחלטות שיתקבלו במסגרתה".

הבוקר אישרה הממשלה - ללא נוכחות ראש הממשלה ועם מעט שרים - חלק מההחלטות. נקבעה ישיבת ממשלה נוספת אחר-הצהריים לאישור החלטות נוספות.

במכתב מציין לימון כי בשבוע שעבר שלח ראש אגף התקציבים והיועץ המשפטי למשרד האוצר פניה לפוקס, בה נכתב כי "התופעה של העלאת הצעות מחליטים ברגע האחרון - ללא תשתית עובדתית ומקצועית מספקת, ללא תיאום ובלי שניתנה אפשרות לקיים את עבודת המטה הנדרשת - הפכה כמעט לעניין שבשגרה".