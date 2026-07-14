בשנתיים האחרונות ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקים, המליץ בהתלהבות על "ישראל, ישראל, ישראל". זה עבד לו מצוין גם בשנה האחרונה, כשהבורסה המקומית המשיכה להוביל בתשואות על וול סטריט, עם זינוק של 28% במדד ת"א 125 (גם אחרי הירידות האחרונות וה"תיקון" בו) וכשת"א 35 עלה ב-32% לעומת 21% במדד S&P 500 האמריקאי, תשואה של 3.5% בלבד בדאקס הגרמני ו-7% בקאק הצרפתי.

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אבל אם תשאלו את וקס, כלל לא בטוח שהריצה קדימה של ישראל הסתיימה. בהתאם הוא ממשיך להמליץ על השוק המקומי וגם להתרחק מאירופה. "בחודש יוני ת"א 125 ירד בכמעט 10%, מה שיצר לא מעט הזדמנויות בכל מיני סקטורים, כשהירידות יהפכו לעליות בהמשך השנה", הוא קובע. "הריבית שירדה בשבוע שעבר (לרמה של 3.5%, נ"א) תומכת בכך, וכנראה שתהיה עוד הורדה או אפילו שתיים, וזה ייתן רוח גבית. נגיד בנק ישראל פועל בצורה חכמה, נבונה ואחראית, אנחנו ברמות אינפלציה מאוד נמוכות (1.9% וצפויה להמשיך לרדת, נ"א)".

בנוסף לכך, וקס מעריך כי נשיא ארה"ב טראמפ עוד לא אמר את המילה האחרונה במלחמה מול איראן, וכמעט משוכנע שגם ישראל תחזור למערכה, מה ש"בהפוך על הפוך" עשוי להטיב עם שוק המניות כאן. "המינימום שטראמפ מוכן לקבל והמקסימום שאיראן מוכנה לתת לא נפגשים. יכול להיות ששוב ישראל תתערב, וכפי שראינו בעבר זה דווקא טוב לשוק המקומי. כאיום הביטחוני הכי גדול על ישראל - כשיש מהלכים נגד איראן השוק הישראלי מגיב דווקא בחיוב, בעוד האמריקאי פחות. וכשיש הסכמים שמטיבים עם איראן, רואים מהלך הפוך".

ברמה הגלובלית, וקס מעריך שהסיפור המרכזי הוא עדיין "ארה"ב וסין. זו המלחמה האמיתית והיא על ההגמוניה - מי שולט בעולם. הספקנו לשכוח את תוכנית המכסים של טראמפ אבל היא לא ירדה מהפרק, ומלחמת הסחר תשוב לתת את הטון. יש כאן מלחמה על האנרגיה העולמית, כשלארה"ב וגם לרוסיה מחירי אנרגיה גבוהים זה טוב, כי ארה"ב הפכה ליצואנית נפט מהגדולות בעולם. מי שיסבלו הם בעיקר האירופים".

זו הסיבה שווקס גם לא מתלהב מהשקעה באירופה: "היום הייתי מתרחק מהשקעות שם באופן כללי, כי היבשת מאוד סובלת מהמצב הזה. גם האינפלציה שם גבוהה ויש ניגוד אינטרסים בין המדינות השונות באיחוד".

בהתייחס לציפיות לגבי ריבית הפד בארה"ב, בשאלה בין העלאת ריבית אחת לשתיים, וקס הולך נגד הקונצנזוס. "אני לא חושב שנראה שם העלאה. ראינו עכשיו נתון תעסוקה חלש שתומך בהשארת הריבית ללא שינוי (ברמה 3.5%-3.75%). נצטרך ללמוד את האג'נדה של נגיד הפד החדש, אבל במקביל טראמפ ידחוף לריבית נמוכה, מה שיקשה על העלאות, בטח אם מלחמת הסחר מול סין תתחדש. נתוני המאקרו בהחלט ממשיכים לתמוך בכך שהריבית בארה"ב לא תעלה לפחות עד חודש ינואר".

"​נכנס לפה הרבה כסף"

וחזרה למשק המקומי, וקס מציע לא להתרגש מכך שהשקל נחלש לרמה של יותר מ-3 שקלים לדולר. "נמשיך לראות שקל חזק. הגורמים שהביאו להתחזקותו כאן כדי להישאר. אנשים מסתכלים עכשיו על ההיחלשות מ-2.8 שקלים לדולר - אני מסתכל על המהלך הגדול מ-3.8 ל-2.8. זה תיקון ויכול להגיע באופן זמני ל-3.2-3.3 לדולר, אבל בטווח הארוך השקל ימשיך להיות חזק מאוד מול המטבעות. קטר ההייטק כאן ממשיך ביתר שאת, ואנחנו רואים בכל יום אקזיטים קטנים לצד השקעות שנכנסות.

"החברות הגדולות כמו גוגל, אמזון ופייסבוק יושבות על הרי מזומנים, והן לא יכולות להרשות לעצמן שחברה קטנה מרמת החייל תאפיל על הטכנולוגיה שלהן. זה קורה גם בפארמה-טק, באוטו-טק ובחקלאות, לצד העצמאות האנרגטית שמכניסה לפה הרבה כסף".

מה דעתך על השוויים של חברות הענק בוול סטריט?

"מהפכת ה-AI אמיתית ומשנה את החיים שלנו ברמה יומיומית. אבל התמחורים מאוד גבוהים, בעיקר של חברות השבבים - אם זו מניית אנבידיה או המדד שעלה ב-100% רק מתחילת שנה זו. ברור שאנבידיה יכולה לרדת פתאום לשווי של 4 טריליון דולר, אבל זו תהיה ירידה של רק 25%. השווים של החברות הללו התנפחו וקשה להעריך באמת לאן כל זה הולך.

"או לדוגמה ספייס אקס, שנהנתה מאוד מההייפ הגבוה בטכנולוגיה. ברור שהיא מביאה חידושים מאוד מעניינים, כמו שיגור לוויינים רב פעמיים לחלל, או דאטה סנטרים בחלל, ורוב השיגורים של נאס"א היום מבוצעים דרכה, כלומר יש לה יתרונות תחרותיים (חפיר) שקשה להשיג. עם זאת, קשה להעריך את השווי של החברה הזו, וייתכן שההתלהבות המאוד גדולה של המשקיעים בסוף תתנפץ. לכן צריך להיזהר מכל חברות החלום הללו, שנמצאות בתמחורים מאוד גבוהים".

סקטורים ומניות מומלצים ישראל:

ביטחוניות

פיננסים

ת"א 125

תיירות ומלונאות -

אל על, ישרוטל חו"ל:

(קרן סל)

טכנולוגיה - נאסד"ק

ביטחוניות (XAR)

תוכנה ומחשוב קוונטי (IVG)

תעשייה (XLI)

גוגל

IBM

"אין הצדקה לאג"ח בחו"ל"

כשאנחנו מבקשים מ-וקס לבנות תיק השקעות, הוא מציע למשקיע סולידי להחזיק 12.5% במניות בישראל ו-12.5% במניות בארה"ב, ולא בשאר העולם. באג"ח הוא מציע להשקיע רק בישראל, "בשל התחזקות השקל, אני לא רואה הצדקה להשקיע באג"ח בחו"ל". כך, הוא מקצה 37.5% לאג"ח ממשלת ישראל ו-37.5% לאג"ח קונצרניות "בדירוג השקעה". המח"מ (משך חיים ממוצע) לתיק הוא 5 שנים, והוא נותן הטיה קלה לאפיק השקלי (60%) על פני הצמוד.

למשקיע אגרסיבי, הוא מציע תיק של 100% מניות, כשחצי ממנו בישראל והחצי השני בארה"ב. "אנחנו רואים שצעירים בגילי 20 פלוס מסתכלים לטווח הארוך, אלה חבר'ה מנייתיים, הם לא רוצים אג"ח. כמובן שכל אחד צריך להתאים לרמת הסיכון שמתאימה לו", הוא מדגיש.

"אפסייד בנאסד"ק"

באשר לסקטורים, בחו"ל וקס ממליץ על "חשיפה לטכנולוגיה, זה העתיד ולשם הכול הולך, זה ברור". בהתאם, הוא מציע להיחשף למדד נאסד"ק, "כי בניגוד למניות השבבים שמתומחרות גבוה מאוד, במניות הגדולות כמו גוגל, אמזון, פייסבוק וכד', יש עדיין אפסייד והן בתמחור סביר". בנוסף, הוא מציע להיחשף בחו"ל לסקטור המחשוב הקוונטי, ומניית IBM בפרט, שכן זה "תחום חזק מאוד עכשיו, והוא עדיין רק בהתחלה".

בארץ הוא מציע להיחשף למניות הביטחוניות "שמאוד נהנות מהמצב הגיאו-פוליטי", וממליץ על הבנקים, אשר "אחרי הירידה האחרונה המניות חזרו להיות בתמחור מאוד נוח יחסית". בנוסף הוא מסמן את מניות התיירות והמלונאות, כמו אל על וישרוטל, בהן הוא מזהה הזדמנות עונתית ברורה: "אנשים ב'פומו' (פחד מהחמצה, נ"א) עקב המלחמה, ואני רואה אותם בטירוף על חופשות. לכן אלה מניות שיכולות לספק בתקופה הזו אפסייד, בגלל הביקוש המאוד הגבוה לנופש".

נושא אחד פחות נוח בימים אלה לאינפיניטי. רשות שוק ההון בודקת האם החברה מתעכבת יותר מדי בניוד כספי הלקוחות שרוצים להצטרף אליה. באינפיניטי מתייחסים לכך ומציינים כי "התשואות החזקות שהציגה החברה בשנים האחרונות, תרמו לזרם משמעותי של מצטרפים ולצמיחה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים, כשנכסי קרן הפנסיה זינקו ביותר מ־4,000% בשלוש שנים. כפי שפורסם בגלובס לאחרונה, קצב הצמיחה המהיר יצר גם עומסים בחלק מהתהליכים התפעוליים בקרן, הנבחנים על ידי רשות שוק ההון. נציין כי תופעות אלה נצפו בעבר אצל גופים אחרים, שחוו צמיחה משמעותית".