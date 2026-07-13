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שוק ההון והשקעות פימי שוברת שיאים: הקרן השמינית גייסה 1.75 מיליארד דולר
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קרן פימי

פימי שוברת שיאים: הקרן השמינית גייסה 1.75 מיליארד דולר

הקרן הגדולה בישראל הגדילה את יעד הגיוס המקורי ב-250 מיליון דולר, לאחר שקיבלה ביקושים גבוהים • סך ההון שמנהלת פימי עלה ליותר מ-6 מיליארד דולר

שירי חביב ולדהורן 12:15
ישי דוידי / צילום: כדיה לוי
ישי דוידי / צילום: כדיה לוי

בחודש נובמבר שעבר, קרן פימי הודיעה על גיוס הקרן השמינית שלה בהיקף שהיה אמור להגיע ל-1.5 מיליארד דולר. היום הקרן מדווחת על השלמת הגיוס, שהיה גדול יותר מהמתוכנן - 1.75 מיליארד דולר.

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הקרן מעדכנת שקיבלה ביקושים של מעל 2.5 מיליארד דולר ממשקיעים בארץ ובעולם, והיקף הגיוס מהווה שיא. בקרן מציינים כי הרוב המכריע של המשקיעים בקרן פימי 8 הם משקיעים שכבר השקיעו בקרנות הקודמות של פימי. בעקבות הגיוס, סך ההון של הקרן עומד על מעל 6 מיליארד דולר, והיא מנהלת כיום נכסים בשווי כולל של למעלה מ-11 מיליארד דולר. הקרן הקודמת של פימי, שגייסה 1.25 מיליארד דולר, השלימה את הגיוס בשנת 2020 וזכתה גם היא לביקושים גבוהים.

ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי, מסר: "אנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת מאין כמוה לאחר כמעט שלוש שנים של מלחמה ממושכת ומורכבת, שהעמידה במבחן משמעותי את המשק הישראלי, את החברות, המנהלים ואת העובדים שלנו. נמשיך להשקיע, להשביח ולסייע לחברות ישראליות לצמוח, להתפתח ולהצטיין בשוק המקומי והגלובלי".

קרן פימי הוקמה לפני 30 שנה, והיא קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל, ולפי נתוניה גם בין הקרנות הטובות בעולם המשיאות למשקיעיהן את התשואות הגבוהות ביותר באופן עקבי. הקרן ידועה ככזו שרוכשת שליטה בחברות ומבצעת בהן תהליכי השבחה.

בין חברות הפורטפוליו שלה נכון להיום ניתן לציין את החברה הביטחונית עשות אשקלון, חברת שירותי הסיעוד עמל ומעבר (שהונפקה בשנה שעברה בבורסה), חברת התרופות הדואלית קמהדע וחברת התרופות רפא שפימי מתכננת להנפיק. לאורך השנים הקרן רכשה שליטה ב-108 חברות ומימשה 77 מהן, כאשר בין המימושים שלה נמצאות החברות גילת, תאת טכנולוגיות, אורביט ועוד. השותפים הבכירים בקרן, מלבד דוידי, הם גילון בק, לילך אשר טופילסקי, עמית בן צבי ואמיר וידמן.