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שוק ההון והשקעות ועד עובדי מרכנתיל מתנגד למיזוג ומאיים להכריז על סכסוך עבודה
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בנק מרכנתיל דיסקונט

ועד עובדי מרכנתיל מתנגד למיזוג עם דיסקונט ומאיים להכריז על סכסוך עבודה

במכתב חריף ששלח יו"ר ועד עובדי מרכנתיל להנהלת דיסקונט, כתב כי קיבל "בתדהמה, בזעם ובשאט נפש" את הפרסומים לגבי בחינת המיזוג עם הבנק • עוד נמסר כי הוועד יפעל מיידית מול ההסתדרות להכרזה על סכסוך עבודה וכי יינקטו צעדים ארגוניים לשם הגנה על עובדי הבנק, במידת הצורך

חזי שטרנליכט 11:06
בנק מרכנתיל / צילום: איל יצהר
בנק מרכנתיל / צילום: איל יצהר

יו"ר ועד עובדי בנק מרכנתיל, עו"ד אלכס גרינשפן, שלח הבוקר (ג') מכתב חריף ליו"ר בנק דיסקונט דני ימין ומנכ"ל הבנק אבי לוי. במכתב שנשלח לנוכח כוונת הבנק שפורסמה אתמול להוביל למיזוג מרכנתיל לתוכו, כותב גרינשפן כי "העובדים במשך שנים ארוכות ניזונות משמועות, ספקולציות וכותרות דרמטיות, במקום לקבל מידע מסודר ואמין ממעסיקם".

אתמול פרסמנו בגלובס כי למרות שהתנגד להערכות שפרסם גלובס לפני מספר חודשים על התוכנית למזג את מרכנתיל לתוכו, הודיע בנק דיסקונט כי החל לבחון את המהלך. בשוק ההון ישנן הערכות שמדובר במהלך שמשמעותו דרמטית ועשויה לסגור עשרות מבין 74 סניפי מרכנתיל, וייתכן שאף להציע הסכמי פרישה מרצון לחלק לא מבוטל ממצבת עובדיו (כ-1,500 עובדים, מתוך 7,400 עובדי קבוצת דיסקונט).

בוועד מרכנתיל מדגישים כי הם מתנגדים לעצם קידומה של הבחינה למיזוג על־ידי ההנהלה, וגם לכל ניסיון למזג את מרכנתיל עם דיסקונט. "אין מדובר במחלוקת על תנאי המהלך או על אופן יישומו. מדובר בהתנגדות עקרונית למהלך כולו", כותב גרינשפן. בפנייה להנהלת דיסקונט, הוא כתב: "אל תפרשו את שתיקתנו כהסכמה, ואל תטעו לחשוב כי עצם הגדרתו של המהלך כ'בחינה' מקהה את עוצמת התנגדותנו לו".

בפתח הדברים, כותב גרינשפן "קיבלתי בתדהמה, בזעם ובשאט נפש את הפרסומים הרבים בתקשורת ואת הדיווח המיידי שפרסם בנק דיסקונט לבורסה, בדבר החלטת דירקטוריון הבנק להסמיך את הנהלתו לבחון את האפשרות למיזוג בנק מרכנתיל לתוך בנק דיסקונט". הוא מציין כי בנק מרכנתיל פועל מזה 108 שנים והוכיח איתנות לאורך עשרות שנותיו. הוא הדגיש כי מרכנתיל "אינו בעיה שיש לפתור. מרכנתיל הוא נכס שיש לשמור, לחזק ולהמשיך לפתח".

בוועד מאיימים כי "בנסיבות החמורות שנוצרו, כל האפשרויות עומדות על הפרק, ובכלל זה נפעל לאלתר מול ההסתדרות להכרזה על סכסוך עבודה, וכן לנקיטת צעדים ארגוניים, ככל שיידרשו, לשם הגנה על עובדי הבנק, זכויותיהם ועתידו של בנק מרכנתיל". הוא מציין כי "כל ניסיון לקדם את המהלך ייתקל בהתנגדות נחושה, עיקשת ובלתי־מתפשרת, תוך מיצוי מלוא הכלים העומדים לרשותנו".