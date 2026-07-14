רימונים ויריות: שתי משפחות הפשע שמגלגלות מעל מיליארד שקל

רשת ג'פניקה של ברק אברמוב הפכה לאחרונה יעד חוזר למתקפות פליליות. לדברי מקורבים, גם במקרים הללו מדובר בניסיונות ואיומים סביב גביית דמי חסות. על פי החשד, האירועים האלימים שפגעו בג'פניקה הם תולדה של סכסוך בין שתי משפחות פשע מהגדולות בארץ - מוסלי וג'רושי. סכסוך שככל הנראה רחב יותר, וכולל אירועים אלימים בימים האחרונים במרכז הארץ.

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"מלחמה בשלט רחוק"

ככל הידוע, משפחות מוסלי וג'רושי אינן שוהות באופן קבוע ומלא בישראל. "המלחמה ביניהן מתנהלת בשלט רחוק", אומר לנו גורם הבקיא בפרטים.

לפי פרסומים שונים, משפחת מוסלי היא אחת ממשפחות הפשע הוותיקות והמוכרות בארץ - וככל הנראה גם אחת העשירות שבהן. על פי חלק מהערכות, היא מנהלת מאות מיליוני שקלים ואף יותר מכך.

בהתאם לאותם דיווחים, הארגון מפעיל תחתיו עבריינים רבים העוסקים במגוון עבירות פליליות, לרבות הלבנת הון, סחיטה באיומים ותקיפות. בראש הארגון ניצבים האחים אלי, יוסי ושי מוסלי, שפועלים בעיקר באזור המרכז במשך שנים. על פי דיווחים, האב ניסים צבר את ההון הראשוני שלו מעסקי פירות וירקות בשוק הסיטונאי והחזיק מועדוני הימורים בתל אביב בשנות ה-80. אחר כך, המשפחה נכנסה לעולם " הבטים " - הימורים בעולם הספורט.

הבנים, כך פורסם, התעשרו מהלוואות בשוק האפור, גביית דמי חסות וגביית חובות. לפי פרסומים, אחד מהבנים יוסי, הואשם בסחיטה של משקיעים בתחום הקריפטו אך שוחרר מהכלא לאחר 11 חודשי מאסר. במשטרה ייחסו לו עבירות של ניהול ארגון פשע ותיארו אותו "כאימפריה", אבל כשהתיק הגיע אל הפרקליטות כתב האישום הוגש על עבירות פחותות.

משפחת ג'רושי היא משפחת פשע ותיקה ועשירה בחברה הערבית. לפי פרסומים, היא פועלת ברמלה, לוד, תל אביב, ירושלים ולכיש, ומגלגלת מאות מיליוני שקלים. הדמות הבולטת במשפחה היא איסמעיל ג'רושי, האח הצעיר, עליו מדברים כמנהיג המשפחה והוא שוחרר לא מזמן ממעצר. לצדו פועל אחיו עיסאם . פלגים שונים של המשפחה הפכו, לפי פרסומים, לכוח המשמש "קבלן ביצוע" בתחומי סחיטה ואיומים מול חברות. לארגון יש מעל 1,500 פעילים, שפעילותם כוללת, על פי חלק מהפרסומים, סחר בקוקאין ובאמצעי לחימה, זיוף מטבעות, סחר בכלי רכב גנובים וסחיטה באיומים.

חשד: ארגון שלישי בלב הסכסוך

על פי ההערכות של גורמים הבקיאים באירועים, לסכסוך בין מוסלי לג'רושי יש זיקה לסכסוך נוסף בין ארגון מוסלי לארגון הפשיעה חייא, העוסק בתחומי ההימורים, הסמים וההלוואות. בין חייא למוסלי התקיימה שותפות בתחילת הדרך, אך בשנת 2022 התגלע סכסוך בין הצדדים. בשנת 2023 נרשמה הסלמה בין הצדדים ובמסגרתה בוצעו ניסיונות פגיעה הדדיים. בכל מקרה, לראש הארגון חייא ישנם קשרים עם איסמעיל ג'רושי.

המשטרה רואה בארגוניהם של חייא ומוסלי ארגוני פשיעה המקיימים פעילות ענפה בארץ ובחו"ל. נראה כי הרקע לסכסוך הוא כספי, כחלק מהפעילות הפלילית שבה הם מעורבים. כנהוג בעולם הפשע, הסכסוך הידרדר לכוונות פגיעה ואירועים חמורים תוך שימוש בכלי נשק ובאנשי ביצוע.

אמיר זוהר, עיתונאי ומוציא לאור של אתר "פוסטה" העוסק בפלילים ומשפט, מציין כי בסיס הסכסוך נעוץ בסכומי עתק של מאות מיליוני שקלים מתחומי הקריפטו והפורקס. מיזמים אלו פיתו משקיעים להפקיד את כספם תוך הצגת תשואות נאות בתחילה, אך לאחר שהושקעו בהם חסכונות גדולים, המיזמים פשוט נעלמו. זוהר מסביר כי "כמעט לכל אשף פורקס יש ארגון פשע מאחוריו, כי צריך לשלוט בכסף שהוא שחור הרבה פעמים, והם מחזיקים אנשים מאחורה. לכל ארגון פשע יש איש שהוא פורס עליו את חסותו, והם מתחלקים בכסף. זה מה שקורה. הרבה אנשי פורקס מעורבים עם ארגוני פשיעה".