כך בנה ברק אברמוב אימפריה של מיליארד שקל

אמ;לק לפני כ-20 שנה ברק אברמוב נכנס כשותף בסניף אחד של ג'פניקה, בחודש שעבר קבוצת המסעדות שבבעלותו קיבלה תג שווי של מיליארד שקל בהשקעה מצד לאומי פרטנרס. בדרך הוא קנה את הרשת, הכפיל אותה ובנה מודל יעיל ורזה כשמקורבים מתארים אדם חד ששולט שליטה הדוקה במספרים ובספקים. בכובעו השני כבעלי בית"ר ירושלים מתארים דמות הפוכה, אוהד כדורגל מהלב שמתנהל לא פעם בצורה אמוציונלית.

חודש מאי היה חמוץ־מתוק לברק אברמוב. בתחילתו יצאה לדרך עסקת השקעה שבה הוצמד תג שווי חלומי של מיליארד שקל לחברת המסעדות הפרטית שלו, לאנדורה, שבמרכזה רשת מסעדות הסושי ג'פניקה. לקראת סיומו, לעומת זאת, איבדה קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, שבבעלותו, את הסיכוי לאליפות לאחר תיקו מול הפועל פתח תקווה, במשחק ששלח את הצלחת להפועל באר שבע.

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אברמוב (46), כך מספרים, הוא חדור מטרה, איש עסקים חד שבנה אימפריה בעשר אצבעות. את ג'פניקה, שפועלת גם באמצעות זכיינים וגם באמצעות סניפים שבבעלות הרשת, הוא מנהל קרוב מאוד. "בתחילת הדרך הוא היה יושב בבית קפה באבן גבירול אל תוך הלילה ועובר על המספרים של כל סניף וסניף. היום הוא בודק בסוף כל יום עסקים כמה עבודה הייתה בכל סניף, כמה שליחי וולט היו ויצאו", אומר איש עסקים שמכיר אותו. ולדבריו, זה הסוד שלו, היכרות עם כל פרט ופרט בחברה שבנה.

הסיפור שלו עם עולם המסעדנות מתחיל כבר בצעירותו. אברמוב, שנולד וגדל בגבעתיים לאבא נהג מונית יוצא בוכרה ואמא שהייתה עקרת בית, החל את דרכו כשוטף כלים ושליח, ובגיל 17 כבר ניהל את המזנונים בתיאטרון הבימה. "הכרתי אותו כשעבד עוד בקפה הבימה", מספר מקורב. "בגיל 17 הוא כבר ניהל עסקים, היה אחראי על כל המזנונים שם. להיות אחראי על הקופות, סידור עבודה וספקים זה לא משהו שכל טינאייג'ר יכול לעשות".

ברק אברמוב (46) אישי: רווק + 3, גר בתל אביב

מקצועי: יו"ר קבוצת המסעדנות לאנדורה ובעלי בית"ר ירושלים

עוד משהו: חובב שעוני יוקרה

לג'פניקה הוא נכנס ב־2007 כשותף בסניף שדרות רוטשילד של הרשת, שאז מנתה סניפים בודדים בתל אביב. כך לפי פרסומים שונים. בהמשך הפך לזכיין המרכזי, כשרכש אותה ב־2015 מידי מייסדה אבי ליאני ושותפו שחר אנושי בסכום שהוערך בכ־50-40 מיליון שקל. היא מנתה אז 25 סניפים ומאז הוא כמעט הכפיל את המספר.

אבי ליאני (משמאל) ושחר אנושי. אברמוב רכש מהם את ג'פניקה ב־2015 / צילום: תמר מצפי

באמצע העשור הקודם הוא נכנס גם לעולם הכדורגל הישראלי מתוך תשוקה גדולה לספורט, מהלך שהביא אותו לחזית המודעות הציבורית. הוא התחיל כבעלי בני יהודה תל אביב (בשנים 2022-2016) ולפני ארבע שנים רכש את בית"ר כאמור, זאת למרות הפצרות המשפחה והחברים, שניסו להניא אותו מהמהלך. כך לפי מקורבים.

"ברק מתייעץ, אבל בסוף מחליט בעצמו. לפני שקנה את בית"ר, אמרתי לו שלא אתן לו לעשות את זה. צעקתי, התחננתי. אמרתי לו שכולם נפלו עם בית"ר, גאידמק, גומא אגייאר, כל מי שקנה את הקבוצה הזאת התרסק. גאידמק שרף שם יותר מ־200 מיליון שקל לפי הערכות. ברק הלך על זה, ועדיין הצליח וכמעט לקח את האליפות", מספר אותו המקורב.

איך אתה מסביר את ההצלחה הזאת?

"יש לו אינסטינקטים חדים, אבל גם הרבה מזל. כל מה שהוא נוגע בו הופך למבורך. לקבוצות כמו מכבי תל אביב או מכבי חיפה יש תקציב כפול מבית"ר. אבל אצל אברמוב השחקנים מתחברים בצורה יוצאת דופן".

למרות פניותינו ברק אברמוב סירב לספק מידע או לשתף פעולה בכתבה.

סניף העבר של ג'פניקה בשדרות רוטשילד בתל אביב. הראשון שבו אברמוב נכנס כשותף / צילום: גל דרן

"המטה לא שמן"

הכדורגל אולי קנה לו את פרסומו, אך בוודאי לא את הונו. תקציב בית"ר, 69 מיליון שקל לעונת 2026/27, נראה צנוע ביחס למתחרות בצמרת, אבל מתגמד מול המספרים של קבוצת המסעדנות.

לפי הנתונים שפורסמו בעת השלמת עסקת ההשקעה של לאומי, הכנסות לאנדורה צפויות להגיע השנה לכחצי מיליארד שקל, עם רווח לפני פחת מסים והפחתות (EBITDA) של כ־130 מיליון שקל. הרווח הנקי השנתי של החברה מוערך בכ־100 מיליון שקל.

עד כניסת לאומי פרטנרס היה אברמוב בעל שליטה (100%) בה. כעת זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, בניהולו של ויקטור וקרט, תשקיע 200 מיליון שקל בתמורה ל־20% מהחברה. זו גושפנקה מהליגה הכי גבוהה בעולם העסקים הישראלי וגם סוג של תו תקן לאיכות הניהול של לאנדורה, שאברמוב הקים אי־שם לפני כ־20 שנה.

ויקטור וקרט מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: סטודיו דינו

מלבד החזקתה בג'פניקה, שמונה כ־40 סניפים ברחבי הארץ, החברה מחזיקה ברשתות המסעדות סוסו אנד סאנס, ג'ירו סושי, שיפודי ציפורה ופיצה דון פדרו, במותג היוגורט יוגו ובעוד פעילויות בתחום. "אבל שיפודי ציפורה או סוסו אנד סאנס פחות תפסו. ההצלחה היא של ג'פניקה", אומר מכר שלו.

פעילויות לאנדורה כוללות ייצור, לוגיסטיקה והפצה של מוצרי מזון (באמצעות חברת unimarket) והפעלה של רשתות מזון שמוכרות ישירות לצרכן. היא מתבססת על שילוב של סניפים בבעלות, זכיינות, משלוחים ומועדון לקוחות.

"זו חברה לא גדולה, עם הנהלת חשבונות ומנהלי תפעול, אבל המטה שם לא שמן", מתאר מקורב. "לא תמצא כל מיני טייטלים שמסתובבים ולא עושים שום דבר. זו דרך העבודה של ברק, הוא רוצה להיות מעורה בכל הפרטים, ואין לו שום בעיה לחתוך.

"יכול להיות ספק שעובד איתו עשר או 15 שנה, אבל אם הוא יקבל מוצר טוב במחיר טוב יותר, הוא לא יהסס להחליף אותו. בתחום העסקי אין נאמנות. כשזה מגיע לביזנס, הוא אומר: אני מנהל איך שאני מבין. אתה יכול להוריד את המחיר? אם כן, אז כן. אם לא, אז לא".

לרוב עסקאות עם זרועות השקעה פרטיות של הבנקים, כמו לאומי פרטנרס או פועלים אקוויטי, כוללות הסכם שכולל מתווה או אבני־דרך להנפקה בבורסה. למרות שלא דווח על צעד פורמלי כזה, ניתן לשער כי בהמשך עסקי המסעדנות של אברמוב יגיעו לבורסה בתל אביב. זאת לאור האהדה של הגופים המוסדיים בישראל לעסקים בתחום המזון, לאחר ההנפקות המוצלחות של יצרניות מזון כמו חברת הבשר בלדי או יבואנית המזון היבש סוגת. אבל עוד חזון למועד. נזכיר כי בתחילת השנה לאומי פרטנרס גם השקיעה עם חברת מור גמל ופנסיה בקבוצת המסעדנות נונו מימי בהיקף של 130 מיליון שקל.

גורם בשוק ההון אמר לגלובס כי במשך תקופה אברמוב ניסה להכניס שותף בלאנדורה. לדבריו, "העסקה של ג'פניקה הסתובבה כמה חודשים ויש כאלה שהיו להם ספקות לגביה. אני חושב שהרמת הגבות הייתה בעיקר בגלל הדמות של אברמוב ולא בגלל המספרים עצמם. ימים יגידו אם פרטנרס תרוויח טוב מהעסקה, אבל אין ספק שיש כאן פוטנציאל, גם ברמת התפתחות של הרשת לעוד כיוונים".

סוד הסושי להמונים

בימים אלה החיבה היתרה של הישראלים לסושי מקבלת דוגמה מוחשית נוספת בשוק ההון, ששופכת אור גם על חברת לאנדורה של אברמוב. רשת המסעדות האסייתיות קיסו נמצאת בישורת האחרונה לקראת הנפקה בבורסה, שתהפוך אותה לקבוצת המסעדנות הראשונה הנסחרת בתל אביב.

מטיוטת התשקיף שפורסמה בחודש שעבר עולה כי הכנסות הקבוצה, שמפעילה מסעדות אסייתיות, אך ממוצבת כמוקפדת יותר, עמדו אשתקד על קצת יותר מ־300 מיליון שקל, והיא רשמה רווח נקי של 25 מיליון שקל. קיסו מחזיקה בשמונה מסעדות פעילות, מה שאומר קצת פחות מ־40 מיליון שקל לסניף.

כשנחתמה עסקת לאנדורה ולאומי פרטנרס התפרסמו הערכות שמהן ניתן לגזור כי בג'פניקה, שמחזיקה ביותר מ־40 סניפים, מדובר בהכנסה ממוצעת של 12-10 מיליון שקל לסניף (כאמור הקבוצה מפעילה רשתות נוספות אך ג'פניקה היא עיקר הפעילות וההכנסות). עם זאת, נראה כי הרווחיות לסניף גבוהה יותר (כ־16%-18%) מאשר בקיסו (8%).

"זה תחום קשה קשה קשה, אבל ג'פניקה רק פותחת עוד סניפים בצפון ובעצם בכל המדינה", אומר מקורב. "להגיע להצלחה כמו של ברק זה על גבול 'משימה בלתי אפשרית', במיוחד לאדם כמוהו שבא מכלום".

איש עסקים שמכיר אותו מספר על ההתחלה. "הוא סיפר לי בזמנו, לפני 20 שנה, על 'סושי להמונים'. באותה התקופה אם רצית לאכול סושי בישראל, הלכת למסעדות יוקרה כמו יקימונו וקיוטו. אברמוב קנה את השותפים בג'פניקה החוצה בשווי של עשרות מיליוני שקלים בודדים. לדעתי הוא פיצח את הנוסחה".

אותו אדם זוכר את הביקוש לסניף בחיפה באותם ימים. "התקשרתי למקום כדי להזמין שולחן ולא היה חודש וחצי קדימה. הייתי בהלם. בתל אביב הג'פניקות פחות התרוממו אז. בחיפה ראיתי משהו אחר, מסעדה יפה במחירים שאנשים יכולים להרשות לעצמם".

הוא מוסיף כי ברק נשאר שותף בכל אחד מהסניפים של ג'פניקה, ולדבריו מפקח על העסק מקרוב מאוד. "זו הסיבה שסושיות אחרות פחות התרחבו ברמה הארצית, רק ג'פניקה הצליחה בממדים האלה".

בצעד נוסף בשוק ההון, בחודש מאי אשתקד, השקיע אברמוב עם איש העסקים ג'קי בן זקן בחברת טורבו־ג'ן, יצרנית מיקרו־טורבינות לייצור מקומי של חשמל. השניים השקיעו 7.2 מיליון שקל (יחד, בחלקים שווים, אברמוב דרך לאנדורה) בהקצאת 480 אלף מניות של טורבו־ג'ן (כ־2% מהחברה) במחיר של 15 שקל למניה. בתום שנה המניה נותרה מאוזנת, כך שאברמוב לא מופסד לפי שעה.

ג'קי בן זקן. השקיע עם אברמוב בחברת טורבו־ג'ן / צילום: יונתן בלום

ההסתבכות שלא עצרה אותו

אברמוב הוא גם למוד קרבות משפטיים, אבל רבים מההליכים שהוא מנהל מסתיימים בפשרות או בניצחונות. בשנת 2019 הוגשה נגדו ונגד חברות שלו תביעה בטענה להפרת הסכמי זכיינות ברשת המסעדות קינג ג'ורג'. בה נטען כי בשנים 2017-2016 הוזנחה הרשת עד שכמעט קרסה, ונטען בתביעה שהנתבעים העדיפו לקדם מותגים אחרים דוגמת ג'פניקה וסוסו אנד סאן. התביעה הוגשה על סך ־4 מיליון שקל לצורכי אגרה, ונטען בה כי אברמוב ניצל זכיינים באמצעות מצגי שווא. טענות התובעים נדחו, וביוני 2022 בית המשפט קבע כי הרשת ירדה מגדולתה והסכם הזכיינות לא הופר.

לאברמוב הייתה הסתבכות אחת מתוקשרת במיוחד. ב־2018, כשהיה עוד בעלי בני יהודה, נעצר בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון. לפי החשד, אברמוב הלבין הון עבור אחרים במזנונים שהפעיל באצטדיונים. בחיפוש בביתו המשטרה תפסה בין היתר כחצי מיליון שקל במזומן, את רכב המרצדס שלו, שלושה שעוני יוקרה (אחד מהם בשווי רבע מיליון שקל) וכן עגיל יהלום שהוסר מאוזנו. אולם בסופו של דבר, לאחר שימוע, הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום והתיק נסגר.

לאחר המעצר פורסם ביולי 2018 באתר החדשות וויינט כי אברמוב הסביר לחוקרים את מקור הכסף ואמר: "יש לי כסף. בכל פעם שאני צריך, אני לוקח צ'ק שלי ופורט אותו אצל אדם שיש לו צ'יינג'. אני פורט צ'ק שלי של מיליון שקל, משלם ריבית של 100 אלף שקל וחי עם הכסף המזומן. מה הבעיה בזה?".

לימים התראיין לפודקאסט של עו"ד ואיש התקשורת שי האוזמן, וסיפר על ההאשמות שה וטחו בו באותה הפרשה, שטענו לכאורה לקשרים עם גורמים עברייניים. "אני בא מענף המסעדות", אמר אברמוב ורמז: "אתה מתרועע עם איש כזה או אחר. יש לך (בענף המסעדות - ח"ש וא"פ) מחזור בקבוקים, בשר ומחזור שמן. אני מחזיק יותר מ־150 נקודות בכל העסקים שלי. ברור לך שכולם רוצים לאכול מהעוגה. אם רוצים לשבת איתי אני יודע לשבת עם כולם, אבל אני יודע גם לא לעבוד איתם".

הוא חשף באותה השיחה את הקושי העצום שחווה במעצר. "ישבתי במעצר 12 יום, זה הדבר הכי קשה לכל אדם, לא משנה מי הוא. אתה לא מצליח לישון. זה הרבה יותר גרוע מפשפשים, הכי גיהינום שיכול להיות. תיקח את המוות, שזה הכי גרוע בחיים - אז זה הכי גרוע. אתה לא יודע מה קורה איתך, מה קורה בחוץ, מה יהיה מחר. במקרה שלי גם לא חקרו אותי כמעט. אתה צריך להיות אדם חזק, להאמין בעצמך ולא להישבר".

בהמשך תיאר את הדנ"א שלו, שאפשר לו לשמור על נחישותו ולהילחם על חפותו. "התחלתי את הדרך במזנונים בתיאטרון הבימה. אמרתי לעצמי: יום אחד אני אחזור לתחום כשאהיה מספיק גדול. אז הגיע מכרז של אצטדיון טדי בירושלים. אמרתי: יאללה, בוא נגיש מכרז. זכיתי במכרז. הם (המשטרה - ח"ש וא"פ) ניסו להציג את זה כאילו זכיתי במכרז עבור מישהו אחר. אבל אמרתי להם - האמת בסוף תצא לאור. יש אמת אחת ואי אפשר לשקר".

שעוני היוקרה של אברמוב, אגב, חזרו לכותרות לפני כשלוש שנים כשהיו יעד מרכזי לניסיון שוד אלים בביתו במגדל יוקרה בפארק צמרת בתל אביב. באותו החודש, ינואר 2023, שאל אותו יגאל מוסקו בכתבה ב"אולפן שישי" ב־N12 "למה הרבה פעמים יש עבריינים סביבך?". אברמוב השיב: "אני חושב שהשאלה שאתה שואל אותה היא שאלה... לא יפה ולא מכובדת". מוסקו התעקש ואמר: "לפי העדות שלך בבית משפט, נתת לאחד, יוסי אדרי, 250 אלף שקל במזומן בתוך רכב בחניון ואמרת - אני אקח ממנו חתימה. הוא ישב 15 שנה בכלא". אברמוב השיב: "אותו אדם ישב בכלא, הוא לא עבריין. הוא ישב בכלא על משהו אחר לגמרי. לא כל מי שיושב בכלא הוא עבריין".

אותה הפרשה שבה נעצר ושנסתיימה בלא כלום התרחשה כשנתיים לאחר שאברמוב נכנס לעולם הכדורגל, כשקנה ממשה דמאיו את קבוצת בני יהודה. לדברי מקורביו, אם לא היה בעולם הזה אף אחד לא היה מתעניין בו והפרשה כלל לא הייתה נולדת. אגב, בקיץ שבו נעצר אברמוב רכשה ג'פניקה תמורת 4 מיליון שקל את החסות על ליגת־העל בכדורגל - שנקראה בעונת 2018/19 "ליגת ג'פניקה".

"לא לעכב שכר לשחקן"

שש שנים אחרי רכישת בני יהודה, כשבית"ר ירושלים נקלעה לקשיים עם הבעלים משה חוגג, אברמוב החליט לעשות את הצעד ולקחת את הקבוצה. מי שהיה איתו לכל אורך הדרך היה שחקן העבר כפיר אדרי, ששימש בעברו כמנכ"ל בני יהודה וכיום הוא מנכ"ל בית"ר ירושלים.

"לבני יהודה הוא נכנס כי הוא אוהב כדורגל, זה היה בדמו", אומר אדרי. "אבל בבית"ר זה סיפור שונה לגמרי, הוא נכנס כאוהד. להיכנס לאן שהוא נכנס, במצב שהוא נכנס, זה היה לא נורמלי, חסר היגיון מבחינה עסקית. אני זוכר שיצאנו מהפגישה וראינו את המצב של בית"ר, וכולנו היינו תמימי־דעים במחשבה שאסור לו לעשות את זה. היה פה כאוס, חובות, בלגן עם הספקים, תביעות. עד לרגע זה ברק משלם חובות מאז".

הנשיא הרצוג מעניק את גביע המדינה לבית''ר ירושלים, 2023. אברמוב אוהד מילדות / צילום: חיים צח - לע''מ

אבל אברמוב, כאמור, החליט ללכת על זה, בעיקר בגלל האהבה לקבוצה, שהייתה שם כבר מגיל קטן. בכיתה ח' למשל, כשלמד בבית ספר ברנר שבגבעתיים, חבריו לכיתה כתבו עליו בספר המחזור: "את בית"ר ירושלים הוא מאוד אוהב, לכל פעילות תמיד מתייצב, בלימודים הוא משקיע ולתוצאות טובות מגיע".

"אני וכל חברי הילדות שלו התקשרנו אליו וצרחנו לו בטלפון לא לגעת בבית"ר", אומר בכיר בספורט הישראלי שעבד בעברו עם אברמוב. "כל מי שהגיע לבית"ר סיים בדרכים לא טובות. הבעיה היא שהוא אוהד בית"ר שרוף".

"זה לא רק בקניית הקבוצה", ממשיך אדרי. "בשנה הראשונה והשנייה היו הרבה סיטואציות שבהן היה אפשר למכור שחקן ולהקטין מעט את ההפסדים - אבל הוא לא רצה. ההתנהלות שלו בבית"ר אמוציונלית מאוד".

ההתנהלות הזאת, כך נראה, הוכיחה את עצמה השנה, כשהקבוצה הייתה במרוץ האליפות ממש עד לרגע האחרון. "בחלומות הכי ורודים לא האמנתי שאחרי ארבע שנים המועדון ייראה ככה", אומר הבכיר בעולם הספורט. השנה הוציא אברמוב כ־30 מיליון שקל על שכר השחקנים, ובשנה הבאה המספר הזה אף צפוי לעלות.

אלא שהשבוע התחוללה בבית"ר ירושלים דרמה של ממש, כאשר המועדון הודיע שהמאמן ברק יצחקי לא ימשיך עם הקבוצה בעונה הבאה. ההודעה הזאת הפתיעה את הענף, בטח לאור ההצלחות של בית"ר בעונה האחרונה. מי שיחליף את יצחקי הוא אלמוג כהן, שעד היום שימש כמנהל המקצועי של הקבוצה. אומנם כהן מכיר אותה לחלוטין, ויש לו מרכיב משמעותי בבנייתה, אך אין ספק שמדובר בצעד תמוה וסיכון שאברמוב לוקח - לתת למאמן בלי ניסיון את המושכות.

איך הוא כבעלים? כמה הוא מתערב בקבלת ההחלטות של המאמן למשל?

אדרי: "הוא אף פעם לא מתערב. מובן שהוא אומר את הדעה שלו, אבל הוא לא מחליט. מעבר לזה, יש לו לב גדול. מהיום הראשון בבני יהודה הוא תמיד היה קודם כול עוזר למי שצריך, גם לילדים בשכונת התקווה. הדבר הראשון שהוא אמר לי זה לא לעכב שכר לשחקן. אחד הדברים החזקים שלו הוא המילה, עם ברק לא צריך הסכמים".

בכיר בענף אומר כי "יש לו הבנה נרחבת בעולם הכדורגל, והוא יודע לבחור את האנשים הנכונים סביבו. יש לו אנשי אמון שהולכים איתו שנים והוא נותן להם את מושכות. הוא גם יודע להוציא מאנשים מה שצריך - כשהוא כועס, יודעים את זה.

"הוא מכבד את ההיסטוריה של הספורט. מגיל צעיר ראינו אדם שרוצה להצליח, ילד פלא. אבל הוא גם רגיש מאוד - אם תתקשר אליו ותגיד לו שיש ילד שצריך עזרה, תקבל אוזן קשבת".

כאיש עסקים הוא לא הולך לפעמים ראש בראש עם שחקנים ומאמנים? אנשים לא נפגעו בדרך?

"אני בטוח שיש אנשים וגם שחקנים שנפגעו לא מעט".

"מרימים גבות כי הוא מזרחי"

ואחרי הכול, אם תשאלו את אוהד הכדורגל הממוצע לדעתו על אברמוב, סביר להניח שתהיה גם התייחסות להופעה החיצונית שלו - עם הכובע המסובב על ראשו והחולצה הפתוחה קצת יותר מדי. גם בתוכנית הספורט הסאטירית "בובה של לילה" דמותו הצבעונית זכתה למקום של כבוד, עם הופעה שמעט מגחיכה אותו.

אדרי, שפוגש את אברמוב באופן יומיומי, מספר שהוא מסרב להתרגש מזה. "ברק מקבל הכול בצורה טובה, ולוקח את זה בצחוק לגמרי. האהבה שהוא מקבל היום ברחוב היא משהו שאי אפשר להסביר".

גורם בענף המסעדנות מודה ואומר לגלובס כי ההופעה החיצונית של אברמוב מתעתעת, כשהוא מגיע לא פעם לראיונות בבגדים בצבע לבן בוהק, עם עגילי יהלומים ודיבור קצבי מהיר ולא מתפשר. "הוא צמח מהכי למטה שיש והגיע לאן שהגיע עם חושים עסקיים חדים של חתול רחוב. נכון שיש לו חזות מאיימת לכאורה וההופעה החיצונית שלו יכולה להיות פרובוקטיבית, וזה לא מתאים לכל אחד, זה גם פחות הסגנון שלי. אבל זה חלק מהקסם שלו וממה שמביא אותו להצליח ככה כנראה. הוא לא שגרתי. אפשר להסתכל על זה גם ככה".

איש העסקים שעמו שוחחנו מוסיף שהוא מקפיד לא להיכנס כשותף של אברמוב. "אני רוצה להיות חבר שלו בלי שום אינטרסים. יש לי הרבה חברים בעולם העסקים שמוקפים באינטרסים, וצריך לסנן אותם בשלב מסוים. גם ברק סינן לעצמו לא מעט אינטרסנטים כאלה. כשאתה מצליח בעולם העסקים, יש הרבה שואבי אנרגיה. צריך ללמוד להתרכז בילדים, במשפחה ובעבודה".

"הוא איש עסקים מעולה שבנה עסק מדהים מאפס", אומר אדם נוסף שמכיר את אברמוב זה שנים ארוכות. "אם היו קוראים לו ברקוביץ', היו אומרים שהוא גאון. בגלל שהוא מזרחי מרימים גבות לגביו. יש בזה ממד של גזענות. אם היה סוגר כפתור היו אומרים שהוא נורמלי".

אגב, מוסיף אותו גורם, "יש לו תמונה מפורסמת מהים עם כפכף לבן. זה עשה לו המון נזק ואני חושב שהוא מבין את זה היום. פעם אמרתי לו 'טעית כשקנית את בית"ר ירושלים. אם היית קונה את הפועל תל אביב היו מלבינים אותך'. אני באמת מאמין בזה".

סייעה בהכנת הכתבה: ג'ניפר סילון