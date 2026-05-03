לאומי פרטנרס מדווחת על השקעה של כ־200 מיליון שקל בקבוצת המזון והמסעדנות לאנדורה, בתמורה להחזקה של 20% מהחברה. העסקה משקפת ללאנדורה שווי של כ־1 מיליארד שקל.

קבוצת לאנדורה הוקמה לפני כ־20 שנה על ידי איש העסקים ברק אברמוב, המחזיק בשליטה בחברה. פעילות הקבוצה כוללת ייצור, לוגיסטיקה והפצה, לצד הפעלה של רשתות מזון ומכירה ישירה לצרכן.

בין נכסי הקבוצה בולטת רשת ג'פניקה, המפעילה למעלה מ־40 סניפים ברחבי הארץ. בנוסף מחזיקה לאנדורה ברשתות מזון נוספות.

לפי נתוני החברה, הכנסות לאנדורה צפויות להגיע בשנת 2026 לכ־500 מיליון שקל, עם EBITDA של כ־130 מיליון שקל ורווח נקי של כ־100 מיליון שקל. פעילות הקבוצה מבוססת על שילוב של סניפים בבעלות, זכיינות, משלוחים, מועדון לקוחות ופעילות ייצור והפצה.

מהצד של לאנדורה ליוו את העסקה נציגי מחלקת בנקאות ההשקעות של דלויט ועורכי דין ממשרד מיתר, ומהצד של לאומי פרטנרס ליווה עורך הדין ניב סיוון ממשרד הרצוג.

אברמוב מסר בתגובה כי "השותפות שלנו צפויה למנף את החוזקות של לאנדורה - מותגים חזקים, פריסה רחבה, שליטה תפעולית לאורך שרשרת הערך - ולהוביל ליצירת ערך משמעותי בשנים הקרובות".

"אנחנו רואים בתחום רשתות המזון והמסעדנות המתפתח בישראל אחד מתחומי ההשקעות הבולטים שלנו", מסר מנכ"ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט. "ההשקעה בלאנדורה משקפת אמון בבעל השליטה ברק אברמוב ובמודל העסקי שהוא מוביל. יחד איתנו נמשיך להרחיב את עסקי הקבוצה, בין היתר באמצעות פתיחת סניפים חדשים, הרחבת פעילות המשלוחים והדיגיטל, וכן פיתוח פעילות הייצור וההפצה ללקוחות נוספים".

כזכור, בתחילת 2026 לאומי פרטנרס חברה למור גמל ופנסיה להשקעה משותפת בקבוצת נונו בהיקף כולל של 130 מיליון שקל. במסגרת המהלך נרכשה לפני כחודש גם רשת טאקריה, בעסקת מזומן בשווי של 29 מיליון שקל.