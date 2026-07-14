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ג'פניקה | בלעדי

"סוחטים אותי": גרסת ברק אברמוב לרימונים על ג'פניקה נחשפת

לגלובס נודע כי אברמוב אמר למקורביו שהאירועים סביב מסעדות ג'פניקה נובעים מסירובו לשלם דמי פרוטקשן • לאומי פרטנרס השקיעה לאחרונה 200 מיליון שקל ברכישת 20% מהחברה-האם של ג'פניקה, והעסקה כרגע נמשכת כסדרה

ג'ניפר סילון 16:14
ברק אברמוב, בעלי רשת ג'פניקה / צילום: שלומי יוסף
ברק אברמוב, בעלי רשת ג'פניקה / צילום: שלומי יוסף

רשת המסעדות ג'פניקה של ברק אברמוב הפכה יעד חוזר למתקפות פליליות. הלילה נזרקו רימוני רסס לעבר סניפים בנתניה ובעפולה, והבוקר (ג') נורו יריות לעבר הסניף בהרצליה. החשד היה שכמה מזכייני הרשת נפלו קורבן לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי, שאנשיה קנו זיכיונות לסניפים מאברמוב.

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אברמוב עצמו שומר על שתיקה ביחס לאירועים, אולם לגלובס נודע כי בשיחה עם מקורביו הוא טען כי מדובר באירוע פרוטקשן. "לא הסכמתי לשלם דמי חסות, וזו התוצאה. יכולתי לשלם ולגמור את האירוע בשתי דקות. אני לא מתכוון להיסחט", אמר.

הנזק בסניף ג'פניקה בעפולה בעקבות זריקת רימון / צילום: באדיבות N12
 הנזק בסניף ג'פניקה בעפולה בעקבות זריקת רימון / צילום: באדיבות N12

האירועים סביב רשת ג'פניקה מעוררים עניין ותהיות גם בקהילה העסקית, לאחר שזו זכתה לאחרונה להשקעת ענק מזרוע ההשקעות של בנק לאומי - לאומי פרטנרס. במסגרת העסקה שהושלמה לאחרונה, השקיע לאומי פרטנקס כ־200 מיליון שקל בקבוצת המזון והמסעדנות לאנדורה של אברמוב, בתמורה להחזקה של 20% מהחברה. לאנדורה הוקמה לפני 20 שנה, והנכס העיקרי שלה הוא רשת ג'פניקה, המפעילה למעלה מ־40 סניפים ברחבי הארץ.

מנכ"ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט, מסר עם השלמת העסקה כי "ההשקעה משקפת אמון בבעל השליטה אברמוב ובמודל העסקי שהוא מוביל. יחד איתו נמשיך להרחיב את עסקי הקבוצה, בין היתר באמצעות פתיחת סניפים חדשים, הרחבת פעילות המשלוחים והדיגיטל וכן פיתוח פעילות הייצור וההפצה ללקוחות נוספים".

בלאומי פרטנרס לא מגיבים בשלב זה לאירועים, אך ניתן להעריך כי העסקה תימשך כסדרה בשלב זה, כל עוד לא יתגלה מידע שקושר את אברמוב או ישירות את הפעילות העסקית למעשים פליליים. יחד עם זאת, על־פי הערכות בשוק, הנפקת החברה שתוכננה לשנה הבאה עשויה להידחות.