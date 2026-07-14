מנכ"ל Wix מנהל סדר יום הפוך וטוען: "נותנים יותר מדי קרדיט ל־AI"

האם הבינה המלאכותית תחליף עובדים אנושיים? אבישי אברהמי, מייסד ומנכ"ל Wix, מעריך שהתשובה שלילית. Wix, שעוסקת בתחום של בניית אתרי אינטרנט ורכשה בשנה שעברה את Base44, חברת ה־Vibe Coding שהפכה למנוע צמיחה מרכזי שלה, נסחרת בנאסד"ק בשווי 2.2 מיליארד דולר. Base44 שהקים מאור שלמה מאפשרת יצירה של אפליקציות, למשל באמצעות שימוש בשפה טבעית וללא קוד.

מניית Wix נפלה בשנה האחרונה ב־65% בשל החשש בשוק מכך שהתפתחות ה־AI תפגע בעסקיה. לאחרונה, החברה פיטרה 20% מעובדיה (כאלף עובדים, כלומר לאחר המהלך יש לה כ־4,200 עובדים). היא נימקה זאת בין היתר בהתחזקות השקל ובהתפתחות ה־AI, שמחייבים אותה להפוך לחברה רזה ומהירה יותר.

"מודלי השפה לא כל כך חכמים"

בראיון לפודקאסט 20VC, שעוסק בעולמות ההון סיכון והטכנולוגיה, אברהמי אמר: "הייתי שמח להגיד שבעוד שלוש שנים הצוות שלנו יהיה מורכב מאלף עובדים ב־Base44, אלף עובדים ב־Wix וכל השאר יהיו סוכני AI, אבל אני לא כל כך בטוח שזה אפשרי". הוא הוסיף כי "אני חושב שכולנו נותנים יותר מדי קרדיט ל־AI ולמה שהיא יכולה לעשות", ושהיא לא מצליחה "בהרבה דברים".

כך למשל, אברהמי ציין שהחברה ניסתה כמה פעמים לרכוש מערכות AI לתמיכה בלקוחות, אך לבסוף בנתה זאת בעצמה לאחר שהתאכזבה מהאופציות הקיימות. לדבריו, הוא לא נותן עדיפות למהלכים של החלפת עובדי תמיכה אנושיים ב־AI. "לא הייתי כל כך מוטרד מכך שמודלי שפה גדולים (LLM, שח"ו) יחליפו כל סוג של עבודות צווארון לבן", ציין אברהמי, והוסיף שהמודלים "לא כל כך חכמים" ועושים טעויות טיפשיות.

אברהמי אמר גם ש־Wix מייצרת כ־400 מיליון דולר תזרים חופשי בשנה, והשקיעה כ־200 מיליון דולר ב־Base44. "כולם נותנים יותר מדי קרדיט ל־AI. אם הייתי לומד היום באוניברסיטה, הייתי מבועת. אבל אני כאן, ואני מחויב לגמרי כי בחרתי להיות כאן, גם אם המניה קורסת", הוסיף.

לשאלה מה השוק מפספס בסיפור של Wix, השיב אברהמי כי זהו משהו שפגע בכל חברות ה־SaaS (תוכנה כשירות) שהמכפילים שלהן ירדו. "השוק לא יודע איך לחשב את הסיכון של AI לחברות SaaS". הוא נשאל האם הוא יכול "לנתק את האושר שלו משווי השוק או מחיר המניה", והשיב "כן. באמת, לא אכפת לי. כשאני קם בבוקר אני מתמקד בעסק, ואני יכול לשלוט בחלק ממנו, לא בכולו... המניה נסחרת על בסיס חדשות מכיוון חברות אחרות כמו OpenAI, אנתרופיק או גוגל, והמציאות היא שאני לא יכול להשפיע על זה. אני לא יכול להשפיע על מה שאנשים חושבים".

אברהמי סיפר גם על שגרת היום שלו: הוא הולך לישון ב־5:00 או 6:00 בבוקר, ומתעורר סביב 11:00־11:30. "יש לי כמה שעות שבהן אני באמת יכול לחשוב, לתכנן ולעשות דברים, ולא רק לדבר עם אנשים", הסביר.

"השאלה היא: איפה נהיה בעוד 3 שנים"

כאמור, מניית Wix נפלה בשנה האחרונה ב־65%, אך מאז השפל האחרון שנרשם לפני שלושה שבועות, המניה התאוששה ועלתה ב־30%. מוקדם יותר השנה החברה ביצעה מהלך שנוי במחלוקת של רכישה עצמית של מניות, כשבמכרז שעשתה היא רכשה מניות של עצמה ב־1.6 מיליארד דולר לפי 92 דולר למניה - גבוה ב־75% מהמחיר הנוכחי. אברהמי נשאל גם על כך והסביר שהחברה ידעה שלא תבצע רכישה גדולה כי היא ממוקדת ב־Base44, והיו לה מיליארד וחצי דולר בקופה, "אמרנו: 'אוקיי, בואו נשתמש בזה כשיש הזדמנות שהמניה ברמה נמוכה ונקנה'", אלא שאז המניה נפלה. "זה חלק מהחיים בשוק המניות, אבל השאלה היא לא מה קרה בשלושת החודשים האחרונים אלא איפה נהיה בעוד שלוש שנים, ואני מקווה שעד אז ההחלטה תוכח כחכמה".

לסיום אמר אברהמי שהייתה לו הזדמנות נדירה להיות מעורב בכמה מוצרים מדהימים: Wix, מאנדיי (בה היה אחד מהמשקיעים המוקדמים ודירקטור) וב־Base44, "זו חוויה מדהימה ואני חושב שלכל שלושת המוצרים האלה יש פוטנציאל שוק אדיר", אמר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 23 אנליסטים שמסקרים את מניית Wix, מתוכם 13 חיוביים, 9 נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה משקף פרמיה של כמעט 50% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.