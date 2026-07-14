חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, בצל סבב נוסף של תקיפות אמריקאיות באיראן ותקיפות של האחרונה נגד מטרות במדינות המפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מסר כי גל התקיפות נמשך כחמש שעות וכי נתקפו מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכטב"מים ויכולות ימיות של איראן.

המניות הדואליות יכבידו על המסחר ויחזרו עם פער ארביטראז' שלילי כולל ניכר של כ-0.4%. מניות השבבים הדואליות טאואר ונובה יירדו בכ-2.2% ובכ-1.7%, בהתאמה, לנוכח החולשה שנרשמה אתמול במגזר השבבים בוול סטריט. טבע ואנלייט יאבדו כ-1.2% וכ-0.9%, בהתאמה.

באסיה, נרשמות הבוקר עליות קלות, אם כי המסחר מתנהל בתנודתיות רבה. בורסת טוקיו עולה בכ-0.5%, בורסת הונג קונג מוסיפה כ-0.1%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.3% והבורסה בסיאול מתקדמת בכ-0.8%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים על עליות קלות.

אתמול בתל אביב, המסחר ננעל במגמה מעורבת, לאחר שברוב שעות המסחר נרשמו ירידות חדות ומדד ת"א 35 אף ירד לפרק זמן מסוים מתחת לרף ה-4,000 נקודות. לבסוף, מדד ת"א 35 עלה בכ-0.1%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.5% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-0.1%.

המסחר התנהל בצל ההסלמה שנרשמה במזרח התיכון, ובפרט סביב מצר הורמוז. אחרי סיבוב נוסף של החלפת מהלומות בין ארה"ב ואיראן, הנשיא טראמפ אמר לרשת פוקס האמריקאית כי "אנחנו משתלטים על מצר הורמוז". שעות ספורות לאחר מכן, טראמפ הודיע כי ארה"ב מחדשת את המצור הימי על איראן - מה שגרם למחירי הנפט לזנק בחדות לרמות שנראו לאחרונה רק לפני החתימה על מזכר ההבנות לסיום המלחמה.

"אנחנו מחזירים את 'המצור האיראני', כך הוא ייקרא, משום שהוא מונע רק מאוניות איראניות או מלקוחותיה של איראן להיכנס או לצאת. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "ארצות הברית תיקרא מעתה 'שומרת מצר הורמוז', אך במסגרת תפקיד זה, ומתוך עיקרון של הוגנות, היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר, עבור כל העלויות הדרושות לביצוע המשימה של אספקת ביטחון ובטיחות לאזור תנודתי ומסוכן זה של העולם. תהליך היישום והקמת המנגנון יתחילו באופן מיידי", מסר טראמפ. המצור צפוי להיכנס לתוקף היום בשעה 23:00.

ביום המסחר החולף בתל אביב, מרבית המדדים הענפיים סיימו את היום באדום, כאשר בלטו לשלילה במיוחד מדדי הביטחוניות והבנייה, עם ירידות של כ-1.3% וכ-1.1%, בהתאמה. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז קפץ בכ-2.4%, על רקע העלייה שנרשמה במחירי הנפט בעולם.

בין 125 המניות הגדולות בת"א בלטו מניות ישראכרט , בזן וטאואר , שעברה בדקות המסחר האחרונות מירידה חדה לעלייה של מעל 4% וכנראה קיזזה את רוב הירידות בת"א 35. מנגד אופקו הלת' , קמטק ונקסט ויז'ן ירדו בחדות.

כפי שנחשף בגלובס, אתמול נודע כי דיסקונט - הבנק הפחות יעיל במערכת - מתניע מהלך למיזוג מרכנתיל שבבעלותו, כדי "לשפר את היעילות ואת הגמישות התפעולית". בנק מרכנתיל נחשב לעתיר בעובדים וסניפים, ובשוק יש מי שמעריך שמיזוגו יכול להוביל למהלך התייעלות משמעותי שעשוי אף להגיע, בכפוף להסכמות עם הוועדים, לצמצום של מאות משרות ולסגירת עשרות סניפים. לפי ההערכות, במרכנתיל מועסקים כ-1,500 עובדים (מתוך 6,700 עובדי קבוצת דיסקונט בישראל), והוא מפעיל 74 סניפים. מרכנתיל ממוקד באשראי לאוכלוסייה הערבית, החרדית וכן לעסקים קטנים ובינוניים.

דיסקונט השקעות (דסק"ש) משטיחה את פירמידת האחזקות שלה - אתמול הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר מתווה עקרוני לשינוי מבנה הקבוצה, שנועד להפחית עלויות, לייעל את מבנה ההחזקות ולהציף ערך לבעלי המניות.

במסגרת המתווה, דסק"ש מתכננת לבצע תחילה הנפקת זכויות לבעלי מניותיה, בהיקף שייקבע סמוך למועד הגיוס, במטרה לפרוע את התחייבויותיה. לאחר השלמת הגיוס, ובכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים, בכוונת החברה לבצע חלוקה בעין של מלוא החזקותיה במניות נכסים ובנין לבעלי מניות דסק"ש, באמצעות הפחתת הון. עם זאת, דסק"ש מדגישה כי מדובר בשלב זה במתווה עקרוני בלבד. הוצאתו לפועל כפופה לאישורים נוספים של דירקטוריון החברה, בית המשפט, גורמים שלישיים ותנאי השוק, ולכן אין ודאות כי המהלך יושלם או שיבוצע במתכונתו הנוכחית.

מניית חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר זינקה לאחר שהחברה עדכנה על כניסתה לפעילות בתחום הלוהט של הדאטה סנטרים. החברה חתמה על הסכם חכירה לטווח ארוך בצפון צ'ילה, במטרה להקים "האב" אזורי למרכזי מחשוב לבינה המלאכותית, תוך שימוש באנרגיה מתחדשת.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים סיימו את היום בירידות, על רקע ההסלמה בין ארה"ב ואיראן והזינוק במחירי הנפט. הנאסד"ק נפל בכ-1.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.8% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%.

את הירידות הובילו מניות השבבים, לאחר שמניית ענקית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית SK Hynix צנחה במעל 15% בבורסה בסיאול ורשמה את היום החלש ביותר שלה מאז ומעולם; זאת, אחרי שביום הנפקת הענק שלה בנאסד"ק היא טיפסה במעל 10%. המניה צנחה אתמול במעל 8% במסחר בנאסד"ק.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, השילה מערכה כ-5%. בין המניות שבלטו בירידות, ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , אינטל , ברודקום , מארוול , TSMC ועוד.

קרן הסל DRAM , שעוקבת באופן ספציפי אחר מניות הזיכרון, ספגה לחצים כבדים יותר וצנחה בשיעור חד של כ-10%. ירידות בולטות נרשמו במניות מיקרון , ווסטרן דיגיטל , סיגייט וסנדיסק .

בריאן מולברי, אסטרטג שווקים ראשי ב-Zacks Investment Management, אמר למרקטוואץ' כי לדעתו המתיחות הגאופוליטית מכבידה על השווקים יותר מגל המכירות במגזר הטכנולוגיה. "אני מרגיש שיש פשוט קצת איזון מחדש ונסיגה רחבה יותר בנטילת סיכונים", הוא אמר. "מתחת לזה, מניות הזיכרון והשבבים הניבו ביצועים כל כך טובים מתחילת השנה ובמבט של 12 חודשים אחורה, כך שנדמה שיש הרבה לקיחת רווחים בנוסף לרוטציה הרחבה יותר מנכסי סיכון".

עוד סקטור שבלט לשלילה אתמול היה סקטור הבנקים. מניות הבנקים הגדולים בארה"ב, ביניהם ג'יי. פי מורגן , גולדמן זאקס , מורגן סטנלי , בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ , נסחרות בירידות לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים שלהם היום ומחר (ד'). מנגד, על רקע הזינוק החד שנרשם במחירי הנפט, מניות יצרניות הנפט קפצו, ביניהן שברון , אקסון מובייל וקונוקו-פיליפס .

מניית SpaceX של אילון מאסק נפלה למחיר של 139 דולר - הנמוך ביותר מאז הנפקת הענק שלה ב-12 ביוני, אז מחירה ההתחלתי של המניה עמד על 135 דולר. נזכיר כי מספר ימים לאחר אותה הנפקה, שהייתה הגדולה בהיסטוריה, המניה זינקה בחדות למחיר של 225 דולר, גירדה את רף שווי השוק של 3 טריליון דולר ואף עקפה לזמן קצר את מיקרוסופט ואלפאבית במונחי שווי שוק. המשמעות היא שבתוך כחודש, מניית SpaceX מחקה מעל טריליון דולר בשווי שוק.

מייקל אשלי שולמן, אסטרטג השקעות ב-Cerity Partners, אמר למרקטוואץ' כי "העובדה ש-SpaceX נסחרת סביב מחיר ההנפקה שלה היא רחוקה מלהיות משבר. זהו סימן לכך שלפרמיית הנרטיב שגולמה בהנפקה אין אולי עוד לאן לעלות בטווח הקצר".

שולמן הוסיף כי "כבר ראינו את הסרט הזה בעבר עם הנפקות מתוקשרות אחרות", שלא הותירו למניה כמעט מקום לעלות.

כאמור, עונת הדוחות לרבעון השני תתחיל לצבור תאוצה היום, עם דיווחים של כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב. סם סטובאל, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-CFRA Research, העריך כי עונת הדוחות עלולה להיות מאתגרת, לנוכח הציפיות הגבוהות מרווחי החברות. הוא ציין כי לפי הערכות S&P Capital IQ, הרווח למניה של חברות ה-S&P 500 צפוי להציג צמיחה שנתית של 20.9% - כמעט כפול מהצמיחה השנתית הממוצעת לרבעון מאז 2009, שעומדת על 11.6%. "הכניסה לעונת הדוחות של הרבעון השני עם ציפיות צמיחה גבוהות כל כך עלולה להתגלות כאתגר, במיוחד אם התחזיות קדימה יוגבלו בשל אי-הוודאות האינפלציונית", כתב סטובאל.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב פתח את שבוע המסחר בירידות שערים מתונות במדדים הראשיים: תל גוב־כללי (ממשלתיות) ותל בונד 20 (קונצרניות). הירידות החדות במדדי המניות כבר תורגמו לביקושים עודפים בשוק החוב (כחלופה סולידית לכספי המממשים), אך ניכר כי אפקט זה הגיע למיצוי. ככלל, ציינו בבורסה, כי בשבוע המסחר הקודם נרשמו בשוק האג"ח הממשלתיות ירידות שערים קלות, אשר התבטאו בעליית תשואות לאורך העקום. מדד תל־גוב כללי ירד בתוך שבוע בכ־0.2% אך מתחילת השנה עדיין עלה בכ־2.5%. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.96%.

בשוק הקונצרני, האג"ח של קוהאן (סדרה א') שהודיעה על אי סדרים בחברה וצנחה ביום שישי בכ-22%, התאוששה במהלך המסחר וזינקה במעל 10%; זאת, לאחר שמייק קוהאן, בעל השליטה בחברה, שוחח עם המשקיעים ואמר שמדובר ב"טעות בתום לב". התשואה לפדיון התייצבה סביב 12% (מול 15% שבהם פתחה את המסחר), וניכר כי המשקיעים נרגעו חרף הדיווח הבעייתי.

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אמש עליות בולטות בתשואות האג"ח הממשלתיות, ששיקפו עלייה במפלס הסיכון. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.61%, בעוד התשואה לשנתיים, אשר מושפעת יותר מהמדיניות המוניטרית של הפד בטווח הזמן הקרוב, טיפסה במעל 5 נקודות בסיס לרמה של 4.26% - הגבוהה ביותר מאז פברואר 2025. לצד ההסלמה במזרח התיכון, העליות בתשואות האג"ח מגיעות גם לפני פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב בצהרי היום, שעשוי לחזק את הסיכוי להעלאת ריבית מצד הפד, אם יפתיע לרעה (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע ההסלמה במזרח התיכון והירידות שנרשמו בוול סטריט אמש, השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ-0.8% ושערו הרציף נעמד על 3.02 שקלים. הבוקר המגמה נמשכת ושער הדולר-שקל מתקרב לרף ה-3.03 שקלים.

במקביל, הדולר התחזק בעולם. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות ברחבי העולם, התחזק בכ-0.3% לרמה של 101.2 נקודות. לדברי יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, ההתחזקות של הדולר נובעת מהעלייה בביקוש לנכסי מקלט, על רקע ההסלמה. להערכתו, "השקל צפוי להיסחר בתנודתיות גבוהה, כאשר העלייה בפרמיית הסיכון האזורית תומכת בביקוש לדולר".

מחירי הנפט זינקו אתמול במעל 9%, כאמור, לרמות שנראו לאחרונה רק לפני החתימה על מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 83 דולר לחבית ורשם את הקפיצה היומית הגדולה ביותר שלו מזה שש שנים; נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 77 דולר לחבית ורשם את הקפיצה היומית הגדולה ביותר שלו מאז אפריל האחרון. הבוקר, בעקבות החלפת המהלומות הלילית בין ארה"ב ואיראן, המחירים מטפסים בכ-2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84 דולר ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 80 דולר.

עוד בשוק הסחורות, הזהב נחלש במעל 2% וירד לרמה של כ-4,000 דולר לאונקיה, בין היתר, על רקע ההתחזקות של הדולר בעולם. הבוקר, הוא מתאושש מעט.

בשוק הקריפטו, הביטקוין איבד מערכו כ-3%, לנוכח הסנטימנט השלילי שנרשם בוול סטריט כלפי נכסי סיכון ונסחר סביב 62 אלף דולר.

4. מאקרו

היום בשעה 15:30 שעון ישראל יפורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. על רקע הירידה שנרשמה ביוני במחירי הנפט, המדד צפוי לסגת ב-0.1%, כך שהאינפלציה השנתית צפויה לרדת בחזרה אל מתחת לרף ה-4%. עם זאת, אינפלציית הליבה, אשר מנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפויה לטפס ב-0.3%, וכך להמשיך לשמש מקור לדאגה בעבור הפדרל ריזרב.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, התייחס לאינפלציה בארה"ב וציין כי "להערכתנו, אם מדד המחירים לצרכן יצביע על המשך האצת האינפלציה, ובפרט במדד הליבה, הסבירות להעלאת ריבית כבר בסוף החודש תעלה משמעותית. עם זאת, מהתבטאויות הנגיד ומהדוח החצי־שנתי על המדיניות המוניטרית עולה כי בשלב זה הפד מעדיף להמתין ולבחון האם מדובר בהתפתחות זמנית. אנו עדיין מעריכים כי לאחר סיום אירועי הקיץ, פקיעת תמריצי הממשל, תחזור הצריכה הפרטית למגמת ההיחלשות שאפיינה אותה בשנתיים האחרונות. בתרחיש זה, שוק העבודה צפוי לשוב ולהתקרר ולחצי האינפלציה מצד הביקוש יתמתנו".

מושל הפד כריסטופר וולר אמר אתמול בכנס בניו יורק כי אם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני יפתיע לרעה, ייתכן שהבנק המרכזי ייאלץ להעלות את הריבית בקרוב. "אם נקבל עוד קריאה חמה של אינפלציית הליבה השבוע, אז ועדת השוק הפתוח של הפד תצטרך לשקול הידוק מוניטרי בטווח הזמן הקרוב", הוא אמר. "לבהות בפנים חמורות סבר באינפלציה עד שהיא נמסה למול מבטנו החודר זו אינה אופציה".

נזכיר כי היום בערב (17:00 שעון ישראל) תחל עדות בת יומיים של יו"ר הפד הטרי קווין וורש מול הקונגרס האמריקאי, בהמשך לפרסום דוח המדיניות המוניטרית החצי־שנתי של הבנק המרכזי בסוף השבוע שעבר. החשיבות שמייחסים בשווקים לאירוע צפויה להיות גדולה מבדרך כלל, במיוחד לנוכח העובדה שגישתו של וורש היא לצמצם את האיתותים של הבנק המרכזי לשווקים ככל האפשר.

5. תחזית

מניית אפל טיפסה אתמול בוול סטריט לשיא חדש של כל הזמנים, לאחר שבנק ההשקעות סיטי העלה את מחיר היעד שלו למניה מ-315 דולר ל-365 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-15% לעומת מחירה הנוכחי.

בסיטי העריכו כי ענקית הטכנולוגיה תמשיך להגדיל את נתח השוק שלה, על אף האטה שצפויה להירשם בשוקי הסמארטפונים והמחשבים האישיים. "אנו מאמינים שהיכולת של אפל ליישם העלאות מחירים סלקטיביות תעזור לקזז לחצים על שולי הרווח, בעוד שמותג הפרמיום שלה ובסיס הלקוחות הנאמן אמורים להגביל את החולשה בביקושים", כתבה אסיה מרצ'נט, אנליסטית בבנק.

בבנק הוסיפו כי השקת אייפון 18 בספטמבר תהווה גם היא קטליזטור חיובי שיכול לחזק את סנטימנט המשקיעים, כאשר ההערכה כי שתחול העלאת מחירים, "שיתמקדו ככל הנראה בדגמים המתקדמים יותר, שם הביקוש הוא יותר איתן". הבנק גם ציין שתהיה השקה צפויה של טלפון מתקפל ברבעון הרביעי של השנה.

מניית אפל טיפסה מתחילת השנה בקרוב ל-17% ושווי השוק שלה עומד על כ-4.66 טריליון דולר, שני רק למניית ענקית השבבים אנבידיה.