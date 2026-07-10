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חברות נדל"ן

עוד קריסה בדרך? חשד חמור בחברה אמריקאית נוספת; האג"ח צוללת

הסתבכות נוספת לחברות הנדל"ן האמריקאיות בתל אביב: בעקבות דרישת רשות ני"ע, נחשפה בדיקה פנימית חמורה נגד בעל השליטה והמנכ"ל מייק קוהאן • החשד: עשה שימוש פרטי של כ-9.6 מיליון דולר מכספי הנפקת האג"ח לפרעון חובותיו האישיים, והסתיר הלוואה מקרן שמיוצגת על ידי אורי אייזנברג • זכויות החתימה של קוהאן נשללו, וקצין הציות, ערן קנטי, מונה כמורשה חתימה כפוי

חזי שטרנליכט 12:46
רשות ניירות ערך ת''א / צילום: שלומי יוסף
רשות ניירות ערך ת''א / צילום: שלומי יוסף

חודש וחצי בלבד לאחר קריסתה המהדהדת של חברת סימד, נראה כי שוק איגרות החוב הזרות בתל אביב (חברות ה-BVI) ניצב בפני תסבוכת חמורה חדשה. חברת קוהאן פרופרטיס (Kohan Properties), הפועלת בארה"ב וגייסה רק באפריל האחרון כ-412 מיליון שקל באג"ח (סדרה א') מהציבור בישראל, דיווחה היום (ו') על אי-סדרים כספיים חמורים, דיווחים חסרים ופנייה דחופה מצד רשות ניירות ערך. בתגובה לדיווח, מחיר האג"ח של החברה צולל בבורסה בכ-19%.

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בעקבות דרישת הבהרות חריגה מצד רשות ני"ע, נחשפת בדיווחי החברה התנהלות בעייתית עמוקה של בעל השליטה, המנכ"ל והדירקטור, מייק קוהאן. מבדיקה פנימית שערך דירקטוריון החברה עולה כי קוהאן עשה לכאורה שימוש פרטי בסכום של כ-9.6 מיליון דולר מתוך כספי תמורת ההנפקה הישראלית, וזאת על מנת לפרוע חובות הרובצים על נכסים פרטיים שלו, מבלי שניתן לכך כל גילוי או אזכור בתשקיף ההנפקה.

בנוסף, הבדיקה חשפה קיומה של הלוואה מוסתרת בגובה 4.7 מיליון דולר מקרן הרשומה בדלאוור, אשר יוצגה על ידי אורי אייזנברג. הלוואה זו נפרעה בפועל מתוך כספי ההנפקה הציבורית בסכום של 7 מיליון דולר, מבלי שהאירוע קיבל ביטוי כלשהו בדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 2026.

מצדו, קוהאן טוען כי השיב את הכספים במלואם לקופת החברה במסגרת עסקת נכס בשיקגו (South Dearborn). עם זאת, הדירקטוריון לא השתכנע בשלב זה ונקט שורה של צעדים דרסטיים: הוא הורה לרואי החשבון של החברה לבדוק מחדש את כל דוחות העבר, שלל באופן מיידי מקוהאן את זכויות החתימה הבלעדיות שלו, ומינה את קצין הציות, ערן קנטי, כמורשה חתימה כפוי בכל חשבונות הבנק של החברה. במקביל, קוהאן חויב להפקיד באופן מיידי מיליוני דולרים במזומן בחברה כבטוחה, עד להשלמת חקירת האירוע.