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גלובלי ושוקי עולם ארדואן העניק מתנה בוועידת נאט"ו. מרבית האורחים לא לקחו אותה
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נאט"ו

ארדואן העניק מתנה לאורחיו בוועידת נאט"ו. מרביתם לא לקחו אותה

מתנה חריגה הוענקה בפסגת נאט"ו על ידי מארח הוועידה, נשיא טורקיה רג'אפ טאייפ ארדואן • מנהיגי נאט"ו קיבלו אקדחים עם חריטה אישית, וחלקם השאירו אותם בשגרירויות מחשש להפרת חוקי היבוא של מדינתם

אסף אוני 10:34
רג'פ טאיפ ארדואן / צילום: ap, Hussein Malla
רג'פ טאיפ ארדואן / צילום: ap, Hussein Malla

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, שאירח השבוע את פסגת נאט"ו באנקרה, העניק לכל אחד ממנהיגי הברית אקדח תוצרת טורקיה, עם שמם חרות עליו, ביחד עם קופסת תחמושת וערכה לניקוי. כך מדווחים כלי התקשורת באירופה הבוקר (ה'). המתנה הלא-שגרתית היא חלק מהניסיון של הנשיא הטורקי לקדם את התעשייה הצבאית של ארצו, כחלק ממאמץ ההתחמשות החדש והוצאות של מיליארדים על רכש נשק ואמל"ח בקרב מדינות נאט"ו. ארדואן כלל לראשונה תערוכה צבאית שבה הציגו מגוון יצרנים טורקיים נשק ומערכות אמל"ח כחלק מהסדר יום הרשמי של הפסגה.

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אין פרטים לגבי סוג האקדח, אך צורף אליו אישור יצוא רשמי המאפשר למנהיגי המדינות לצאת מטורקיה אתו. למרות המכתב, כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי ראש הממשלה קיר סטארמר השאיר את המתנה שלו בשגרירות בריטניה באנקרה. סטראמר הוא זה שחשף את המתנה בשיחה עם עיתונאים במהלך הטיסה שלו חזרה ללונדון. הוא הסביר כי לא רצה לעבור על חוקי היבוא הבריטים לכלי נשק, ולכן הותיר את המארז בטורקיה.

מסביבתו של קנצלר גרמניה פרידיריך מרץ נמסר לתקשורת כי גם הוא קיבל אקדח מוקדש-אישית, וגם הוא השאיר אותו בטורקיה. "האקדח נמסר לשגרירות כדי שהוא יוכל לעבור הליך יבוא פורמלי ואז להיכלל באוסף המתנות הרשמיות". בבריטניה דווח כי על האקדח לעבור ניטרול פיזי, שימנע ממנו להיות מוגדר כנשק חי, לפני שיהיה אפשר לייבא אותו למדינה.

לא רק 31 מנהיגי ברית נאט"ו קיבלו אקדחים, אלא גם בכירים אחרים שהשתתפו בדיונים, כולל נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין וכן נשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה, לפי הדיווחים ביבשת. צוות האבטחה של קושטה לקח את האקדח לבדיקה. "אנחנו נמלא אחרי ההליך הבלגי ליבוא כלי נשק, ואז נשמור את המתנה בהתאם לחוקי הבטיחות של מטה האיחוד האירופי", נמסר לאתר "פוליטיקו" האירופי. האתר העריך כי שוויו של האקדח מציב אותו מחוץ לטווח המתנות שמותרות לשמירה על ידי מנהיגים.