7 באוקטובר 2023 הפך לטראומה לאומית שתישאר לדיראון עולם, אך לצד הכישלון החמור - הוא גם הציג את הרוח הציונית בצורה המובהקת ביותר. בחלק מן המקרים, ישראלים חזרו לארץ ממקומות מגוריהם בחוץ לארץ, במטרה להתגייס ולתרום.

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אחד מהם הוא קצין לוחם ששב מניו יורק, והפקת הלקחים שלו מהלחימה בעזה הביאה אותו להקים ב־2025 סטארט־אפ ביטחוני אמריקאי, פירוס אירונאוטיקס (PYRRHUS Aeronautics), שהיום מתפרסם לראשונה בגלובס, לצד כך שהוא נמצא בימים אלה בסבב גיוס של 5 מיליון דולר.

אותו קצין, סרן (מיל') אלעד עמר מחטיבת כרמלי, הגה מערכת שתותקן על רובה, ושתאפשר ללוחמים לשלוט ברחפנים - ללא צורך להסיר את ידיהם מהנשק, מודל עבודה שאותו מגדירים בחברה כ"ללא ג'ויסטיק" (joystick-free). רעיון זה הביא אותו בהמשך להקים בארה"ב את פירוס, שבה הוא מכהן כמנכ"ל, בצוותא עם סמנכ"ל הטכנולוגיות, ד"ר לאנדרו גרינגרטן, מהנדס אווירונאוטיקה מאוניברסיטת ג'ורג'יה טק. בדרך לשם, ניסה עמר את האב־טיפוס בעצמו בסבבי מילואים נוספים שבהם חזר מארה"ב לארץ, והפעיל את המערכת בעזה ובלבנון כאחת.

תעודת זהות פירוס אירונאוטיקס תחום עיסוק: פיתוח וייצור מערכת LADRS שמאפשרת שליטה ברחפנים ישירות מהנשק האישי של החייל היסטוריה: הוקמה ב-2025 על ידי סרן (מיל') אלעד עמר המכהן כמנכ"ל, בעקבות רעיון שנולד אצלו בעת הלחימה, יחד עם סמנכ"ל הטכנולוגיות, ד"ר לאנדרו גרינגרטן נתונים: נמצאת בימים אלה בסבב גיוס של 5 מיליון דולר

חוזה גם בסינגפור

שנה אחת בלבד חלפה מאז ייסוד החברה בג'ורג'יה, ומוצר הדגל שלה מוגן הפטנט LADRS (Laser Aiming & Drone Remote System) מופעל ביחידות מיוחדות של צה"ל ובפיקוד המבצעים המיוחדים האמריקאי, בצבא ארה"ב ובמארינס. בה בעת, פירוס זכתה לחוזים מלקוחות שונים גם מחוץ לארה"ב ולישראל, בהם בסינגפור, ואף נבחרה לאקסלרטור "אסטרה" של קרן ההון־סיכון סטארברסט (Starburst) והתעשייה האווירית, כאחת משבע חברות (מתוך יותר מ-100 שהגישו מועמדות).

נעמי אוליאל, מנהלת סטארברסט ישראל, מספרת כי עשרות סטראט-אפים בתחום הרחפנים עברו אצלם, אבל רק מעט מאוד חשבו מחדש כיצד הלוחם מסוגל להפעיל אותם תחת לחץ. מערכת LADRS, לדבריה, "לוקחת כל לוחם, עם כל נשק, והופכת אותו למפעיל רחפנים אפשרי בדקות, כמעט ללא הכשרה. אלעד חי את הבעיה בלחימה ובנה את הפתרון, והתעשייה האווירית אישרה שהצורך אמיתי".

האקסלרטור אסטרה לא רק מסייע במיקוד המוצר ובפיתוחו; הסטארט-אפים הבולטים שמגיעים אליו זוכים גם להיכנס לשיתוף פעולה רשמי עם התעשייה האווירית.

ה־LADRS הופך רובה לשלט הרחפן, שממנו אפשר גם להקצות משימות ולבצע אותן בעזרת כיוון הנשק, הנחיות לייזר ולחיצות כפתורים. הייעוד של המערכת הוא שלאחר הכשרה שנמשכת כשעה בלבד, לוחם יהיה מסוגל לבצע משימות טקטיות לטווחים קצרים, בהן ניקוי מבנים, סריקת שטח וסיורים בטרם כניסת כוח מתמרן.

"במקום להשתמש בג'ויסטיק, ניתן להשתמש ברובה ובתנועה הטבעית בשדה הקרב למשימות מורכבות מאוד", מסביר יועצה של החברה, לוטננט גנרל (בדימוס) אריק ווסלי, שלאורך שירות ממושך שימש, בין השאר, כמג"ד טנקים באפגניסטן, וכמנהל מרחב אפגניסטן ופקיסטן במועצה לביטחון לאומי של ארה"ב. "המערכת מאפשרת לי להשאיר את הלוחמים עם אצבע על ההדק, במקום על הג'ויסטיק".

"מכריחים לאחוז בנשק"

כדי לא להכביד על הלוחם, משקל המערכת עומד על כ־250 גרם כולל סוללות. בשל מדיניות ממשל טראמפ להתמקדות ברחפנים מתוצרת אמריקאית, התאימות של LADRS היא בעיקר לחברות אמריקאיות, אבל החברה מכוונת לתאימות מלאה לכל רחפן כבר בשנה הבאה.

"היה לי רעיון כשהייתי בשדה הקרב", מציין המנכ"ל עמר. "אנחנו נדרשים לשנות את האופן שבו אנחנו מפעילים רחפנים, משום שזה מציב את הכוחות בסכנה".

לדבריו, הסתירה המהותית שקיימת בשדה הקרב היא שמחד מאמנים לוחמים לא להסיר ידיהם מהנשק, ומאידך הרחפנים כופים עליהם לעשות זאת. "כעת, אנחנו מכריחים לוחמים לאחוז בנשק, רק כדי להשתמש בטכנולוגיה הנוספת שיש ברשותנו". בימים אלה, מסכם המנכ"ל, פירוס גם מפתחת מוצר שני, בשיתוף פעולה עם ענקית ביטחונית בינלאומית, שלפי שעה זהותה עדיין מסווגת.