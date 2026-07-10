בניגוד למגמה בשבוע האחרון, קרן פימי של ישי דיוידי ממשיכה לקדם את הנפקת חברת התרופות מעבודת רפא (בדרך של הצעת מכר). רפא, בניהולו של עידו לשם ובראשותו של אורי יהודאי (בן דודו של דוידי) פרסמה אמש תיקון לתשקיף שמלמד כי בעלי המניות ברפא חותכים משוויה ביחס לתוכניות המקוריות ומקטינים את היקף הגיוס. לפי התיקון לתשקיף שפורסם, השווי שנקבע לרפא עומד על כ-1.55 מיליארד שקל, נמוך בכ-30% משווי של מעל ל-2 מיליארד שקל עליו דובר בעת פרסום התשקיף המקורי בחודש מאי האחרון.

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לפי התיקון הנוכחי, גם התמורה בהצעת המכר צפויה לקטון לכ-910 מיליון שקל (ברוטו) ביחס לגיוס של מעל למיליארד שקל בתכנון הקודם. התיקון לתשקיף גם כולל את תחזיות הנהלה, חידוש חיובי בשוק ההון הישראלי שאינו מאפיין חברות מקומיות רבות. במסגרת התיקון פרסמה רפא יעדי רווח, כאשר להערכת ההנהלה, הרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-120-130 מיליון שקל ב-2026, ובכ-150-170 מיליון שקל ב-2027 - זאת לאחר רווח של כ-100 מיליון שקל ב-2025.

בסך הכול יוצעו לציבור כ-34.8 מיליון מניות, המהוות כ-35.6% מהון החברה - לעומת כ-50.1 מיליון מניות (כמחצית מההון) בגרסה הקודמת של התשקיף. עם זאת, ככל שימומשו מלוא כתבי האופציה, יגיע חלקו של הציבור לכ-57% מההון, וחלקם של בעלי המניות המוכרים - ובראשם קרן פימי של ישי דוידי - יירד לכ-43%. ההנפקה מגובה בהתחייבות חיתומית בהיקף של 869,500 יחידות, כרבע מההצעה.

מייצרת מפתחת ומשווקת מעל 100 תרופות, וצומחת בתחום הביודפנס

מעבדות רפא, שנוסדה בשנת 1937 מעסיקה כ־260 עובדים ממפעל החברה בהר חוצבים בירושלים. כיום, עוסקת החברה בפיתוח, ייצור ושיווק של מעל 100 תרופות, מקור וגנריות כמו גם מוצרים טיפוליים, בישראל. ביניהן, גם הדרין (טיפול בכינים), בונדורמין (לטיפול בבעיות שינה), סטופיט (להקלה על תסמינים של שלשול), ואבן (להרגעה במצבי מתח וחרדה) ודייביו (לטיפול בתסמונת רט).

בנוסף, פועלת רפא בתחום הביודפנס, המהווה אחד ממנועי הצמיחה שלה, במסגרתו היא מייצרת מזרקים אוטומטיים לשימוש בשעת חירום, המסייעים בין היתר להתגוננות מחומרי לחימה כימיים ולטיפול מיידי בנפגעים צבאיים ואזרחיים. בנוסף, היא פועלת לפיתוח מוצרים חדשים לטיפול בטראומה, כאב ואיומי אב״כ (אטומי, ביולוגי, כימי) נוספים. במסגרת זו, קיבלה החברה מימון בהיקף של עד 186 מיליון דולר ממשרד הבריאות האמריקאי, לפיתוח מזרק לטיפול בדימום חמור לאחר פציעה (TXA).

אקזיט משמעותי עבור פימי

קרן פימי רכשה את השליטה בחברה, וההנפקה הנוכחית מהווה עבורה מימוש חלקי של ההשקעה. ערב ההנפקה בעלת השליטה בחברה (88%) היא כאמור קרן ההשקעות פימי, שבניהולו של ישי דוידי, שהבורסה המקומית הפכה עבורה למכונה משומנת של הנפקות אקזיטים בשנים האחרונות. חלקה של הקרן בתמורת ההנפקה עשוי לעמוד כעת על כ-800 מיליון שקל, ירידה של כ-20% ביחס לתכנון הקודם. ערב הגיוס, יתרת מניות רפא (12%) מוחזקת בידי בני משפחת לוין, יורשיו של מייסד החברה, ד"ר ברוך (בוריס) לוין, להם מניות בהיקף כולל של כ־12%.

ככל שתושלם, מדובר באקזיט משמעותי נוסף עבור פימי, שרכשה את השליטה ברפא לפני פחות משש שנים לפי שווי של 700 מיליון שקל בלבד, מידי משפחת סאקלר - לאחר שזו הסתבכה בפרשת האופיואידים בארה"ב, ונאלצה לשלם סכומי עתק במסגרת הפשרה אליה הגיעה עם הממשל האמריקאי. בהמשך צירפה פימי למהלך גם את חברת הביטוח הפניקס ואת פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, שמחזיקות יחד כ־15% מהחברה (באמצעות שותפות עם פימי). כלומר, הקרן צפויה להציג, יחד עם שותפיה, רווח של מעל 1 מיליארד שקל על ההשקעה המקורית.