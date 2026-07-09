צעד נוסף בדרך לנורמליזציה? המתנה של טראמפ לנשיא סוריה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: הניסוי שהכניס את האוקיינוס השקט לכוננות והפיתוח שהצליח להסעיר את הודו.

● דוח חדש חושף: זו המדינה שאחראית ליותר ממחצית מהמיליונרים בעולם

● הצבא שהתחמש ב-1,000 רובים מתוצרת ישראל

סוריה

לראשונה אחרי כ־50 שנה: סוריה יוצאת מהרשימה השחורה של ארה"ב

ארה"ב הודיעה כי היא פועלת להסיר את סוריה מרשימת "המדינות התומכות בטרור" - סיווג שנלווה לדמשק מאז 1979 ופגע קשות ביכולתה למשוך משקיעים זרים. ההודעה, שפורסמה על ידי מזכיר המדינה מרקו רוביו, מהווה עוד הצבעת אמון אמריקאית בנשיא הסורי החדש, אחמד א־שרע (המוכר בכינוי אבו מוחמד אל־ג'ולאני).

"זהו צעד היסטורי נוסף של הנשיא דונלד טראמפ כדי לתת לעם הסורי הזדמנות לגדולה", נכתב בהודעתו הרשמית של רוביו. לפי ההודעה, המהלך צפוי להיכנס לתוקף בתוך 45 יום.

צילום: רויטרס - Jonathan Ernst

לפי רוביו, ההחלטה להסיר את סוריה מהרשימה התקבלה לאחר "הבטחות רשמיות" שמסר אל־ג'ולאני, לפיהן דמשק "לא תתמוך בפעולות טרור בינלאומיות בעתיד". עם הסרתה, יוותרו ברשימה השחורה רק שלוש מדינות: איראן, קוריאה הצפונית וקובה. האחרונה הוגדרה ככזו באופן שנוי במחלוקת בסוף כהונתו הראשונה של טראמפ.

הסיווג ההיסטורי של סוריה נבע בעיקר מיחסיה עם משטר אסד - האב חאפז והבן בשאר - שאירחו קבוצות חמושות פלסטיניות, ולפי טענות אמריקאיות היו מעורבים גם בניסיון פיגוע נגד חברת התעופה הישראלית אל על ב־1986. בשנים האחרונות, ההגדרה נקשרה בעיקר לבריתה של דמשק עם איראן ולתמיכתה בחיזבאללה הלבנוני.

עבור ישראל, המהלך מהווה לא רק שינוי מדיניות אמריקאית כלפי שכנתה הצפונית, אלא גם תזכורת לפער ההולך ומתרחב בין "השעון" האמריקאי לזה הישראלי בכל הנוגע לסוריה החדשה: בעוד וושינגטון ממהרת לתגמל את המשטר הסורי ולפתוח בפניו דלתות כלכליות, ישראל מתייחסת אליו בחשדנות. חשש זה מקבל משנה תוקף לאחר שטראמפ רמז בחודש שעבר כי סוריה החדשה עשויה לשתף פעולה עם ישראל במערכה נגד חיזבאללה - מה שאל־ג'ולאני מיהר להכחיש.

סין

הניסוי שהכניס את כל האוקיינוס השקט לכוננות

סין ביצעה השבוע ניסוי טיל ארוך טווח בדרום האוקיינוס השקט - שעות ספורות בלבד לאחר שאוסטרליה ופיג'י חתמו על הסכם הגנה משמעותי, בתזמון שגורמים בכירים באזור מגדירים כלא מקרי כלל.

לפי הודעת חיל הים הסיני, צוללת גרעינית שיגרה "טיל אסטרטגי הנושא ראש נפץ לסימולציה לאימונים", אשר "נחת במדויק באזור הים המיועד". דובר משרד החוץ הסיני, וואנג שומנג, טען כי מדובר ב"חלק שגרתי מהאימונים הצבאיים השנתיים של סין", וכי "המדינות הרלוונטיות קיבלו הודעה מראש".

צילום: רויטרס - Jason Lee

שרת החוץ האוסטרלית פני וונג הגדירה את הניסוי כ"מערער יציבות" באזור, ואילו עמיתה הניו־זילנדי, וינסטון פיטרס, תיאר אותו כ"מדאיג מאוד" - במיוחד בשל העובדה שסין ביצעה את הניסוי שעות ספורות בלבד לאחר שהודיעה עליו מראש.

באוסטרליה אישרו כי סין עדכנה את קנברה על הכוונה לערוך את הניסוי רק באותו היום, כשלפי דיווחים מדובר בכלי נשק בעל יכולת גרעינית עם ראש נפץ מדומה.

גם יפן הביעה מורת רוח: ממשלתה מסרה כי ניסתה לשכנע את סין שלא לבצע את הניסוי, והביעה "דאגה חמורה" מההיקף הגובר של הפעילות הצבאית הסינית.

הניסוי כאמור התרחש זמן קצר לאחר שאוסטרליה ופיג'י חתמו על ברית הגנה בשם "אוקיינוס השלום" (Ocean of Peace) , המחייבת כל צד לסייע לאחר במקרה של מתקפה.

בריטניה

בריטניה מתקנת עוול היסטורי: חנינה לאישה האחרונה שעלתה לגרדום

רות אליס, האישה האחרונה שהוצאה להורג בבריטניה, קיבלה חנינה לאחר מותה - כך הודיע ברביעי סגן ראש הממשלה הבריטי דיוויד לאמי. אליס, אם חד־הורית בת 28 ומארחת מועדון לילה, נתלתה ב־13 ביולי 1955 לאחר שירתה למוות במאהב שהתעלל בה, נהג המרוצים דיוויד בלייקלי, מחוץ לפאב בשכונת המפסטד בלונדון.

לאמי הבהיר כי החנינה אינה טענה לחפותה של אליס מהרצח, אלא מהלך שמטרתו לתקן עוול היסטורי: "החנינה מחליפה את עונש המוות בגזר דין מאסר עולם כדי להכיר בעוול עמוק במקרה יוצא דופן זה".

צילום: רויטרס

הבקשה לחנינה הוגשה בשנה שעברה על ידי נכדיה של אליס, שהציגו ראיות לכך שהיא ככל הנראה סבלה ממה שמוכר כיום כ"תסמונת האישה המוכה". עדים במשפט - ובהם חברים ורופאים - תיארו כיצד בלייקלי איים להרוג אותה, הכה אותה בפומבי ודחף אותה במורד מדרגות. באחת הפעמים, כך נטען, היא נאלצה לעבור הפלה בעקבות אותן מכות. אף על פי כן, חבר המושבעים קיבל הנחיה שלא להתחשב בכך ש"אהובה התייחס אליה בצורה גרועה". המשפט כולו נמשך קצת יותר מיום, וגזר הדין התקבל תוך פחות מחצי שעה.

המשפט הסנסציוני עורר בשעתו סערה ציבורית עצומה: כשעלתה אליס לגרדום, כאלף בני אדם קיימו משמרת שקטה מחוץ לכלא הולוואי. הפרשה הפכה גם לחלק מהתרבות הפופולרית הבריטית, ושימשה בסיס לסרט "לרקוד עם זר" מ־1985 ולסדרה קצרה בשם "אהבה אכזרית: סיפורה של רות אליס" ששודרה. הפאב עצמו, בו התרחש הרצח, הפך אף הוא לאתר שמושך עד היום תיירים.

הודו

הפיל הרובוטי שמעורר סערה בהודו

בסדנה בחצר האחורית בעיירה צ'אלאקודי שבמדינת קראלה שבדרום הודו, מייצר המהנדס פרסנת פראקאשן פילים בגודל טבעי עם אוזניים מתנפנפות, זנבות מתנועעים וחדקים מתיזי מים - אלא שהיצורים הללו עשויים פיברגלס, ברזל וגומי, ונועדו להחליף את הפילים החיים בטקסים ובפסטיבלים ההינדים המסורתיים.

צילום: AP-Aijaz Rahi

הסיפור, שפורסם השבוע ב־AP, חשף שארגון זכויות בעלי החיים PETA וגופים נוספים תרמו כבר כ־40 פילים רובוטיים למקדשים ברחבי הודו, בעלות של כ־6,000 דולר ליחידה. הפילים המכניים, המונעים במנועים חשמליים המניעים את ראשם ועיניהם, נועדו לספק חלופה בטוחה לפילים החיים - שרבים מהם סובלים מהתעללות שיטתית וממצבי לחץ הגורמים לעיתים לתקריות קטלניות.

אלא שלא כולם שמחים מהשינוי, בעיקר בקרב סוחרי פילים בהודו. אחד מהם, שהתראיין לתקשורת המקומית, אמר כי "אם אתם לא מאמינים שפילים הם קדושים, מה הטעם בפיל רובוטי במקדש?". לקריאתו הצטרפו סוחרים נוספים.