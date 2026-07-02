מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: שיתוף הפעולה הצבאי בין סין לרוסיה נחשף, האיחוד האירופי מכריז מלחמה על יבוא מסין ודוח חדש חושף כמה מיליונרים חדשים נוספו ב־2025.

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איראן

הרפובליקה האסלאמית נערכת ללוויה הענקית בתולדותיה

השבוע, כמעט ארבעה חודשים אחרי שחוסל בתקיפה אמריקאית־ישראלית שפתחה את המלחמה, נחשפו פרטים חדשים על לוויית הענק של המנהיג העליון עלי ח'מינאי - הלוויה הגדולה ביותר בתולדות איראן. הטקסים ייפרשו על פני שישה ימים, בחמש ערים באיראן ובעיראק, החל מיום שבת.

הטקס ייפתח בטהרן במתחם התפילה מוסלה, ולמחרת יצא מסע הלוויה המרכזי במסלול שאורכו 10 קילומטרים. ראש עיריית טהרן העריך כי כ־20 מיליון בני אדם צפויים להשתתף באירוע, שהוא כינה "ההתכנסות הגדולה ביותר בתולדות העיר". מכאן ימשיך המסע לקום, מרכז הלימוד השיעי, ולאחר מכן לעיראק - לנג'ף ולכרבלא, שתי הערים הקדושות ביותר לשיעים. הקבורה הסופית תתקיים במשהד, עיר הולדתו של ח'מנאי, ב־9 ביולי, כאשר הרשויות צופות בין 8 ל־10 מיליון משתתפים.

צילום: רויטרס - Anadolu

מבחינה לוגיסטית מדובר במבצע אדיר: כבישים מהירים יהפכו לחניונים זמניים, מוסדות ציבור יוסבו למגורים, וכוחות הבסיג' והמשמרות המהפכה יהיו אחראים על האבטחה. לא ברור אם מוג'תבא ח'אמנאי, האיתוללה החדש ובנו של המנוח, ישתתף בטקסים. מאז פרוץ המלחמה, הוא לא הופיע בפומבי וגורמים אמריקאים דיווחו כי נפצע קשה בתקיפה שבה חוסל אביו.

ההלוויה תתקיים על רקע ההסכם שאליו הגיעו איראן וארה"ב ב־17 ביוני, הסכם שפתח חלון של 60 יום למשא ומתן, כאשר הפער המרכזי - תוכנית הגרעין האיראנית - עדיין רחוק מפתרון.

אירופה

האיחוד האירופי מכריז מלחמה על היבוא מסין

ביום רביעי האיחוד האירופי הטיל מכס חדש בסך 3 אירו על חבילות בשווי של עד 150 אירו, במטרה לבלום את גל היבוא מסין ולמנוע מה שהנציבות האירופית מכנה "מדבור מרכזי הקניות באירופה".

עד כה, צרכנים יכלו לרכוש מוצרים בשווי של עד 150 אירו - בהם אופנה, קוסמטיקה וצעצועים - ללא כל מכס. החל מהשבוע, גם חבילות מתחת לסכום הזה יחויבו בהיטל החדש, מתוך תקווה שהצעד יאט את הקצב המהיר של היבוא הסיני.

צילום: Shutterstock

לפי נתוני הנציבות, מספר החבילות הזולות שנכנסו לאיחוד זינק בחדות - מ־1.3 מיליארד ב־2022 ל־5.9 מיליארד ב־2025, כאשר כ־90% מהן מגיעות מסין. פלטפורמות כמו Shein ו־Temu נמצאות במרכז הביקורת, לאחר שהתאגדויות של צרכנים הזהירו כי הן מציפות את השווקים האירופיים ופוגעות קשות בקמעונאים המקומיים ובמקומות עבודה .

מעבר לפגיעה הכלכלית, הנציבות חשפה גם ממצאים מדאיגים בנוגע לבטיחות המוצרים: כ־60% מהמוצרים המיובאים מחוץ לאיחוד אינם עומדים בתקנים האירופיים. בקטגוריות קוסמטיקה וצעצועים שיעור אי־העמידה בתקן מגיע ל־65%, ותוספי תזונה שאינם מיוצרים באיחוד נכשלו במבחני בטיחות ובריאות בשיעור של 63%. גם ציוד מגן אישי כמו קסדות ונעליים משוריינות נמצא לא תואם לתקן ברוב המקרים.

רוסיה

שיתוף הפעולה הצבאי בין מוסקבה לבייג'ינג נחשף

שר ההגנה הרוסי, אנדריי בלואוסוב, אישר אימונים צבאיים חשאיים בין רוסיה לסין בשנה שעברה, כך נחשף השבוע בסוכנות הידיעות רויטרס. באימונים, הקשורים על פי הדיווח גם למלחמה באוקראינה, השתתפו לפחות ארבעה גנרלים רוסים וסינים - עדות, לדברי גורמים המעורים בפרטים, לחשיבות שמייחסות שתי המדינות לשיתוף הפעולה הזה, שמעורר דאגה גוברת באירופה.

מסמך רוסי מסווג שנחשף על ידי רויטרס מתייחס לצו פנימי של בלואוסוב מאוגוסט 2025, לפיו משלחת מכוחות הצבא הרוסי טסה לסין ולקחה חלק בקורסי הכשרה. אחד הקורסים - תוכנית בת שלושה שבועות שהתקיימה בבייג'ינג - התמקד בהגנה מפני לוחמה רדיולוגית, כימית וביולוגית, וכלל הרצאות של מדריכים סינים לחיילים רוסים.

צילום: רויטרס - Sputnik/Sergei Guneev

משרדי ההגנה של רוסיה וסין לא הגיבו לפרסום, ומשרד החוץ הסיני הכחיש את הדיווח, תוך שהוא חזר על עמדת בייג'ינג בדבר ניטרליות במלחמה באוקראינה.

בין־יבשתי

דוח חדש: כמעט מיליון בני אדם הפכו למיליונרים ב־2025

ההון האישי בעולם צמח ב־2025 בקצב המהיר ביותר זה שנים, כך עולה מדוח העושר השנתי של הבנק השווייצרי UBS שפורסם ביום שלישי. לפי הדוח, הצמיחה יצרה כמעט מיליון מיליונרים חדשים ברחבי העולם.

עוד עולה כי סך ההון האישי הגלובלי עלה ב־10.8% אשתקד - קפיצה משמעותית לעומת עליות של 4.6% ב־2024 ו‏־4.2% בשנה שלפני כן, בעיקר בזכות שווקים פיננסיים חזקים. ב־UBS ציינו כי מעולם לא היו כה הרבה מיליונרים, בכל מקום בעולם.

מהנתונים עולה כי ארה"ב לבדה אחראית לכמעט מחצית מהצמיחה הזו, כאשר יותר מ־440 אלף אמריקאים הפכו למיליונרים חדשים במהלך השנה.

מעניין לציין שההון באירופה, כשהוא נמדד בדולרים בדוח, צמח בקצב מהיר במיוחד - לא בגלל שגשוג כלכלי יוצא דופן, אלא בעיקר בשל היחלשות הדולר מול האירו במהלך השנה.

לצד הנתונים המרשימים, הדוח מצביע גם על מגמה מדאיגה: אי־השוויון שמעמיק ביתר שאת מאז 2020. בעוד שההון הממוצע עלה, ההון החציוני - שמשקף טוב יותר את מצבו של האדם הממוצע בפועל - דווקא ירד ברוב המדינות, מה שמעיד על פער הולך וגדל בין העשירים ביותר ליתר האוכלוסייה.

הדוח מבוסס על ניתוח של 56 שווקים, המהווים יחד למעלה מ־92% מההון העולמי, לפי הערכת UBS.