מחסור בדלק ברחבי רוסיה הציב אתגר פוליטי חדש בפני הנשיא ולדימיר פוטין, לאחר שמסע התקיפות הבלתי פוסק של אוקראינה באמצעות כטב"מים נגד בתי הזיקוק במדינה הביא את המלחמה אל חייהם של רוב הרוסים מן השורה.

אף שאוקראינה תוקפת מתקני אנרגיה ברוסיה כבר שנים, מספר הכטב"מים והטילים האוקראיניים ועוצמת האש שלהם גדלו. הדבר אפשר לקייב לפגוע בבתי זיקוק מרוחקים כמו זה שבטיומן, המרוחקת כ־1,930 קילומטרים, בסיביר, וכן לבצע את המתקפה יוצאת הדופן שפרצה את שכבות ההגנה האווירית העבות והחריבה את בית הזיקוק המרכזי של מוסקבה ב־18 ביוני, נקודת המפנה במשבר הנוכחי.

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כ־28% מכושר הזיקוק של רוסיה היה מושבת נכון ל־20 ביוני, לפי הערכתו של סרגיי וקולנקו, לשעבר ראש אגף האסטרטגיה בחברת הנפט הרוסית הגדולה גזפרום נפט, וכיום עמית בכיר במרכז קרנגי רוסיה־אירו־אסיה בברלין.

"כל זה נובע מהעלייה החדה במספר הכטב"מים שאוקראינה מסוגלת לשגר", אמר. וקולנקו הוסיף כי הבעיה כבר אינה נעוצה בקשיים לוגיסטיים או בחוסר איזון בשוק, "אלא במחסור פיזי בדלק".

לראשונה זה עשרות שנים, רוסיה מתכננת להתחיל לייבא דלק, אמר ביום שלישי דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב. הוא הוסיף כי מוסקבה מנהלת משא ומתן עם כמה מדינות, שאת שמותיהן סירב לחשוף. רק בתי זיקוק מרוחקים, כמו אלה שבהודו, יוכלו לסייע במילוי הפער העצום. משלוחי דלק כאלה יגיעו דרך הים רק לאחר שבועות, ויכבידו עוד יותר על תקציבה של רוסיה, שכבר נשחק בשל הוצאות המלחמה.

רוסיה, שבעבר הייתה אחת היצואניות הגדולות בעולם של מוצרי נפט, אסרה במשך חודשים על ייצוא בנזין ודלק סילוני, ככל שהתקיפות האוקראיניות התגברו. ביום ראשון פוטין אמר כי הוא שוקל לאסור גם על ייצוא סולר.

המתיחות גוברת

המחסור בדלק מורגש בכל רחבי רוסיה, אך חומרתו משתנה מאזור לאזור במדינה רחבת הידיים. במוסקבה, שבדרך כלל מבודדת מהשפעות המלחמה שפוטין פתח בה בשנת 2022, תחנות דלק רבות נסגרו בימים האחרונים. באלה שעדיין פועלות, הנהגים נאלצים לעיתים להמתין שעות בתור.

בחלק מהמחוזות, בעיקר באזורים מסוימים בסיביר ובצפון הקווקז, תושבים דיווחו כי נאלצו להמתין לילה שלם, ולעיתים אף יותר מכך, כדי לתדלק. במחוז אירקוטסק שבסיביר הממשלה החלה להציב שירותים ניידים לצד תורי דלק שהשתרכו לאורך קילומטרים.

ברוב חלקי רוסיה נאסר למלא בנזין בג'ריקנים, וכמות התדלוק לכלי רכב הוגבלה ל־19 ליטר בכל פעם. המחסור בסולר עדיין אינו חמור באותה מידה, משום שכושר זיקוק הסולר של רוסיה מלכתחילה היה גבוה יותר.

המתיחות גוברת. ממשל מחוז אוריול במערב רוסיה מתכנן לאפשר מכירת דלק רק לכלי רכב הרשומים במחוז, ובתדלוק אחד בשבוע. עימותים פרצו בתחנות דלק במחוז קרסנודר בין תושבים מקומיים לבין נהגים שהגיעו לתדלק מחצי האי קרים הסמוך, שם הופסקו כל מכירות הדלק בעקבות המצור האוקראיני באמצעות כטב"מים. אחד מבתי הזיקוק המרכזיים של קרסנודר הושמד ביום ראשון.

מערכות קיצוב מאולתרות החלו לצוץ ברחבי רוסיה, החל בקודי QR ועד רשימות שהורכבו ידנית, תזכורת למחסור הקשה שאפיין את ימי ברית המועצות.

"ברור לחלוטין שקיים משבר חברתי סביב נושא הדלק, והוא עלול להפוך גם למשבר פוליטי, אך בשלב זה עדיין אין לכך השלכות חמורות", אמר אנדריי קולסניקוב, פרשן ממוסקבה בעיתונים נובאיה גזטה וניו טיימס. "המצב הזה מעמיק את תחושת העייפות, שהופכת לתסכול. אבל מאחר שאין לאנשים כלים לשנות את המצב, כל שנותר להם הוא להתלונן על השלטונות ועל כך שהמלחמה אינה מסתיימת".

המחסור בדלק הפך כבר לתופעה שכיחה, דווקא בשעה שמערכת הבחירות לקראת הבחירות לפרלמנט הרוסי, המתוכננות לחודש ספטמבר, נכנסת להילוך גבוה. איש אמנם אינו מצפה לבחירות חופשיות או הוגנות, אך הן מספקות לרוסים במה להביע בשקט את מורת רוחם, ופוטין נתון ללחץ להבטיח שהחגיגיות סביב ההצבעה לא תיפגע.

אחד מתושבי מוסקבה סיפר כי אשתו נאלצה להמתין יותר משעתיים בתור כדי לתדלק, והעריך שהדבר ישפיע על עמדותיהם כלפי השלטונות לקראת הבחירות.

פוטין התייחס אישית למשבר

בדברים שנשא בסוף השבוע פוטין לא הביע כל כוונה לחתור להפסקת אש עם אוקראינה, ודחה את הרעיון להגביל את התקיפות ארוכות הטווח של רוסיה. אף שהסכם כזה היה שם קץ לתקיפות האוקראיניות על בתי הזיקוק, פוטין אמר כי הוא אינו משרת את האינטרסים של מוסקבה, משום שלרוסיה יתרון מכריע בעוצמת האש.

בעוד שבתחילה הטילו גורמים רשמיים ברוסיה את האחריות למחסור בדלק על ספקולנטים ועל קניות מתוך בהלה, פוטין הודה לראשונה ביום ראשון כי המחסור אכן קיים.

"הבעיות של הנהגים ושל העסקים עדיין נמשכות. לצערנו, יש תורים בתחנות הדלק, ולפעמים אי אפשר למצוא את סוג הבנזין הדרוש", אמר. "אנחנו גם מבינים את הקשיים שעימם מתמודדים עסקים חקלאיים וחקלאים בעונת הקיץ... היבול תלוי בכך".

עצם העובדה שפוטין התייחס בעצמו לסוגיית הדלק ולא גורמים זוטרים יותר מעידה עד כמה המשבר הפך למאתגר, אמר יאניס קלוגה, כלכלן במכון הגרמני לעניינים בינלאומיים וביטחון.

"המשבר כבר התפשט במידה כזו, שלפוטין היה מסוכן שלא להתייחס אליו", אמר קלוגה. "אחרת היה נראה כאילו הוא מנותק מהמציאות. זה מלמד שמדובר בבעיה חמורה ושהם מודאגים".

כדי להקל במעט על המצב, הרשויות ברוסיה התירו למכור דלק באיכות נמוכה יותר, וביטלו את המגבלות שהיו נהוגות עד כה. העיתון קומרסנט דיווח ביום שלישי כי רוסיה שוקלת גם לאפשר לבתי הזיקוק לשוב ולייצר בנזין בתקן יורו 2, באיכות נמוכה, שנאסר לשימוש בשנת 2013. בנזין בתקן יורו 2 עלול לגרום נזק למנועים מודרניים, אך מתאים לכלי רכב ישנים.

בסך הכול, מחירי הדלק ברוסיה עדיין נמוכים יחסית בקנה מידה עולמי. בתחנות הדלק במוסקבה המופעלות בידי תאגידים ממשלתיים בנזין נמכר בפחות מ־80 רובל לליטר (שווה ערך לכ־3.88 דולר לגלון). תחנות דלק פרטיות כבר החלו להעלות מחירים בשבוע האחרון, וכך גם נהגי המוניות וחברות השילוח, שנאלצים להביא בחשבון את הזמן שמתבזבז בהמתנה בתורים לתדלוק.

תגובת הרשויות ברוסיה לכל אלה הייתה להגביל את פרסום נתוני מחירי הדלק לצרכן, ולהתחיל במעצרים של מי שלטענתן הם ספקולנטים ואוגרי דלק.

"אנשים מנסים לאגור דלק"

"המשבר הזה מחריף גם בשל גורמים התנהגותיים. אנשים מבינים שהמצב כנראה רק ילך ויחמיר, ולכן הם מנסים לאגור דלק", אמרה אלכסנדרה פרוקופנקו, לשעבר יועצת בבנק המרכזי של רוסיה וכיום עמיתה במרכז קרנגי רוסיה־אירו־אסיה. "כשהרשויות מגיבות לאירועים באמצעות הסתרת מידע, אנשים מתחילים לחשוב שאולי המצב חמור יותר מכפי שמספרים להם".

בשוק השחור בחצי האי קרים, שבו הרשויות קראו בתחילה לתושבים שלא לרכוש דלק מעבר לצורכיהם, אך לאחר מכן אסרו לחלוטין על מכירת בנזין לציבור הרחב, דווח כי ספקולנטים כבר מוכרים בנזין ביותר מ־500 רובל לליטר, שהם כ־25 דולר לגלון. לפי דיווחים ברשתות החברתיות ברוסיה, במחוז צ'יטה שבסיביר ספקולנטים מציעים למכירה מקום בתור לתחנת דלק, הנמשך עד 48 שעות, תמורת 35 אלף רובל, שהם כ־454 דולר.

אוקראינה תוקפת בתי זיקוק ברוסיה כבר יותר משלוש שנים, ובשנה שעברה אף גרמה לשורה של מקרי מחסור מקומיים בדלק. באותה תקופה רוסיה הצליחה לתקן את הנזקים במהירות מספקת כדי למנוע השבתות מערכתיות.

השנה קצב התקיפות האוקראיניות עלה על יכולתה של רוסיה לתחזק את בתי הזיקוק שלה, משימה שגם כך מוגבלת בשל הסנקציות הבינלאומיות האוסרות על ייבוא הציוד הדרוש. אירינה טרך, מנכ"לית ומנהלת הטכנולוגיה הראשית של Fire Point אחת היצרניות המרכזיות באוקראינה של כטב"מי תקיפה ארוכי טווח, אמרה כי לפני שנתיים לא העלתה על דעתה שתראה מחסור בדלק במוסקבה.

"יש לי תחושה שאנחנו בדרך לניצחון", אמרה. "אנחנו ממשיכים לנקר בהם, לנקר, לנקר, ואני מתחילה לראות אור בקצה המנהרה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.