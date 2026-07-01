איראן מודיעה: מאז הסרת המצור חל זינוק בייצוא הנפט בפרמיה של 20%

איראן ייצאה למעלה מ-40 מיליון חביות נפט גולמי מאז שהסירה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי המדינה, וכעת היא מוכרת נפט במחירים הגבוהים בכ-20% מאלו שהיו לפני המלחמה - כך מסר ביום שלישי יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן האיראני, מוחמד באגר קאליבאף.

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הפסקת האש הובילה לזינוק במשלוחי הנפט הגולמי דרך נתיב המים החיוני, שבו התנועה נעצרה כמעט לחלוטין במהלך העימות, והביאה לצניחה חדה במחירי הנפט בעולם.

"מאז היום שבו הוסר המצור הימי, ייצאנו למעלה מ-40 מיליון חביות נפט", אמר קאליבאף בריאיון טלוויזיוני שפורסם בערוץ הטלגרם שלו. הוא הוסיף כי איראן לא הצליחה לייצא ולו חבית אחת במהלך המצור שנמשך כחודשיים וקדם להסכם.

חברת מעקב המכליות TankerTrackers מסרה ביום כי להערכתה, איראן ייצאה 50 מיליון חביות נפט גולמי מאז שהסירה ארה"ב את המצור הימי על ייצוא האנרגיה של המדינה לפני שבועיים, כך על פי פרסום ב-NBC.

נפט מסוג ברנט נסחר סביב מחיר של 73 דולר לחבית, ירידה של כמעט 40% משיא המלחמה שעמד על 118 דולרים באפריל - ברקע ההתקדמות הדיפלומטית והציפיות להתאוששות בהיצע הנפט מהמפרץ הפרסי, המעיקות על המחירים.